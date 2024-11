« Satoshi Nakamoto » dit qu’il a également conçu le logo de Twitter

Stephen Mollah a « environ 58 » ans et affirme avoir inventé ou conçu au moins trois choses : le logo oiseau de Twitter, l’eurobond et le bitcoin – dont l’idée lui est venue il y a une vingtaine d’années lors d’une promenade dans le pays. Himalaya.

Si vous êtes quelque peu sceptique, vous n’êtes pas seul. Mollah et son associé Charles Anderson ont récemment été accusés de fraude entre novembre 2022 et octobre 2023, l’inimitable Tristan Kirk de l’Evening Standard a rapporté plus tôt ce mois-ci:

Selon l’accusation, les hommes auraient affirmé « malhonnêtement » que « Stephen Mollah était Satoshi Nakamoto qui aurait créé Bitcoin et/ou que Stephen Mollah possédait 165 000 Bitcoins qui se trouvaient à Singapour, dans l’intention de causer une perte à Dalmit Dohil ou pour exposer cette personne à un risque de perte. Les plaidoyers de non-culpabilité ont été annoncés pour la première fois lorsque l’affaire a été portée devant le tribunal d’instance en août. Une nouvelle audience dans cette affaire avant le procès a été fixée au 3 octobre de l’année prochaine.

Imperturbables, Mollah et Anderson ont plaidé leur cause jeudi matin devant une douzaine de journalistes très suspects (dont l’un a déclaré qu’on leur avait demandé de payer 500 £ pour ce privilège) au dernier étage du Frontline Club de Londres, lieu de prédilection de Louis. Théroux. FT Alphaville était Robin m’a dit d’y aller invité aussi. Ce qui a suivi était à la fois hilarant et déchirant.

La présentation du duo a connu un début peu sérieux : tester un microphone avec « testicules, un, deux, trois » étant un pari d’ouverture audacieux. Avec Mollah assis patiemment à l’écart, Anderson a régalé son public avec des récits de ses propres inventions, notamment le système de récupération d’énergie et certaines ou autres caractéristiques des guitares Arbiter.

« J’ai effectivement introduit le karaoké au Royaume-Uni », a plaisanté Anderson. « Désolé pour ça ».

Le duo dynamique en pleine effervescence © FTAV

Anderson, qui se décrit lui-même comme une « personne semi-intelligente liée aux choses techniques », avait envoyé un e-mail à FTAV la nuit précédente, promettant un billet au premier rang pour « un événement historique dans le paysage des crypto-monnaies » qui marquerait la fin de plus de 15 ans d’anonymat de Nakamoto tout en signalant « un nouveau chapitre pour la technologie Bitcoin et Blockchain ».

Mais il ne semblait pas pressé de tourner la page. Le public savait-il, par exemple, qu’il avait « joué sur scène » à plusieurs reprises « dans différents théâtres », mais pas depuis 30 ans ? Nous ne l’avons pas fait.

Pouvons-nous parler un peu de Bitcoin, a demandé un journaliste. Tout cela à temps, monsieur, répondit Anderson. Les « documents très originaux » qui prouvent sans aucun doute que Mollah est bien celui qu’il prétend être suivront bientôt.

Anderson et Mollah se sont rencontrés à l’église, et c’est avec le zèle d’un converti que le premier a raconté les miracles cryptographiques que le second avait apparemment accomplis.

Une histoire réconfortante, s’est exclamé un journaliste, mais s’il vous plaît, s’il vous plaît, pouvons-nous voir les preuves qui nous ont été promises pour étayer les affirmations de ce prophète ?

Bientôt, monsieur, très vite, a promis Anderson, dont la demande ultérieure de voir toutes les informations d’identification des journalistes est restée plutôt sans réponse.

Finalement, près de 40 minutes après son arrivée, ce fut au tour de Mollah de monter sur scène. Mais pas avant que quelqu’un ne fasse remarquer que la caméra d’Anderson, qui diffusait l’inauguration au monde entier, était éteinte tout le temps.

Stephen/Satoshi ? © FTAV

Mollah, qui se décrit comme un scientifique économique et monétaire, ainsi que comme un « homme d’affaires qui fait des affaires », a ouvert ainsi :

«Lorsque j’ai conçu Bitcoin en 2007, j’ai publié tous les documents. Au milieu du mois de mai [of that year]j’ai eu un problème avec mon ordinateur, mon ordinateur a été piraté. J’ai fait quelques recherches sur le sujet, à la recherche de quelqu’un d’autre effectuant un autre type de recherche sur la monnaie numérique ou quoi que ce soit. Et c’est à ce moment-là que j’ai choisi de devenir pseudonyme. J’ai donc supprimé mon identité personnelle d’Internet. […] [Years later] « Je devais passer à la BBC, mais tout à coup, Craig Wright [another supposed Satoshi] y a été amené par un groupe et mis en place [instead]»

Anderson intervint :

Il est très facile et évident que vous voudriez être très critique envers quelqu’un qui prétend être Nakamoto. Aussi critique que vous soyez, et quelle que soit votre pensée, vous devrez me croire sur ce point… Je l’ai pensé aussi, et j’y ai pensé bien plus que vous ne pensez aux points d’interrogation et cetera. . . J’ai vu des choses qui me viennent à l’esprit. . . Je crois vraiment et honnêtement que les choses que j’ai vues ne peuvent pas être truquées.

S’IL VOUS PLAIT, S’IL VOUS PLAIT, POUVONS-NOUS VOIR CES CHOSES AUSSI ????, intervint un journaliste.

D’une seconde à l’autre, Anderson a répondu, aux ricanements de la presse crypto, se balançant désormais sur leur chaise. Un peu triste et ayant désespérément besoin d’un verre, c’est à peu près à ce moment-là que FTAV s’est levé de notre propre chaise et est parti.