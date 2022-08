Satish Shah pose avec le drapeau indien prétendant qu’il date de 1942, les internautes lui enseignent

L’acteur Satish Shah est critiqué sur Twitter après avoir publié une photo de lui tenant un drapeau indien, affirmant que c’était le même que celui que sa mère avait obtenu lors du mouvement Quit India en 1942. Le problème survient lorsque vous réalisez que le drapeau indien dans ce La forme n’existait pas en 1942. À l’époque, au lieu de l’Ashok Chakra qui existe maintenant sur le tricolore, il y avait le symbole charkha.

Le charkha a été adopté comme symbole sur le drapeau du gouvernement provisoire de l’Inde libre en 1921. L’Ashok Chakra n’est venu le remplacer qu’en 1947.

Le même TIRANGA DHWAJ que ma mère avait obtenu pendant le mouvement Quit India 1942 pic.twitter.com/gIk64iOCnY – satish shah (@sats45) 9 août 2022

Mouvement Quit India 1942

उस समय का असली झंडा ये है https://t.co/Y67eS7JVsm pic.twitter.com/tNajD3MWaN – Anshul Singh (@anshulsigh) 10 août 2022

90000 likes impairs pour ce faux tweet. Cela montre qu’une majorité d’Indiens ne connaissent même pas l’histoire de leur propre drapeau. Le chakra a remplacé charkha seulement un mois avant août 1947. https://t.co/eNknNJR9ns – Ketan Shah (@Thinkerks) 10 août 2022

Ou que diriez-vous simplement de ne pas essayer de mentir !? Cela aurait été le meilleur moyen d’éviter cet embarras. – Senthil Saba (@Sensarch) 9 août 2022

Colporter des mensonges est si facile de nos jours, et les célébrités sont impatientes de le faire, juste pour gagner des points de patriotisme. Si triste qu’après que des milliers de personnes aient commenté en dessous que ce drapeau n’existait pas en 1942, il ne s’est pas corrigé ni n’a présenté d’excuses/d’explications. https://t.co/aEC7QtDW7G – Arnav Gupta (@championswimmer) 9 août 2022

Satish Sir Standing Comedy Achi Hai, 1942 ko 1947 se remplace kariye https://t.co/xRw8JxrBni — Mubashir (@rubusmubu) 10 août 2022

Vous êtes un acteur fantastique, monsieur, mais l’affirmation ne peut pas être vraie. Le Chakra n’est entré dans notre tricolore que le 22 juillet 1947. Avant cela, le drapeau avait un Charkha à la place. https://t.co/LE25ZT1zU0 — Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک (@Ashok_Kashmir) 9 août 2022

Shah a travaillé dans de nombreux films et émissions de télévision acclamés de Bollywood. Connu pour ses rôles comiques, l’acteur a donné plusieurs grandes performances dans des films tels que Kabhi Haan Kabhi Naa, Hum Aapke Hai Kaun, Kaho Naa Pyaar Hai, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, et plus encore. Outre les films, l’acteur est largement reconnu pour ses performances exceptionnelles dans des sitcoms telles que Sarabhai Vs Sarabhai.

