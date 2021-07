Satish Kumar Profile Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos photos de boxe olympienne résultats récents qualification

L’as boxeur indien Satish Kumar a gravé son nom dans l’histoire en devenant le premier pugiliste du pays à se qualifier aux Jeux Olympiques dans la catégorie des super-lourds (91 kg et plus). Satish s’est qualifié pour le méga événement en battant à l’unanimité le boxeur mongol Otgonbayer Daivii lors des qualifications olympiques de boxe asiatique en mars de l’année dernière.

Le boxer lié à Tokyo vient d’une famille d’agriculteurs. Il est originaire de Bulandshahr, Uttar Pradesh. Suivant les traces de ses frères aînés, Satish a rejoint l’armée indienne à l’adolescence et c’est pendant ses jours de service qu’il a découvert sa véritable découverte.

Satish a commencé la boxe et a commencé sa formation professionnelle à l’âge de 19 ans. Il a d’abord été formé par les entraîneurs du camp de boxe du régiment de Kumaon et a commencé à concourir sur la scène nationale à l’âge de 21 ans.

En 2011, Satish est devenu une sensation dans le monde de la boxe après avoir remporté une médaille d’argent lors de ses débuts nationaux aux Championnats nationaux seniors de boxe. L’événement a eu lieu à Chennai. Cependant, après cela, il a subi une grave blessure et a raté l’occasion de représenter l’Inde au Championnat du monde 2013 et aux Jeux olympiques de Rio 2016. Il a marqué son retour en beauté en 2018 en remportant sa première médaille d’or internationale au Grand Prix Utinad Labem en République tchèque. Il a enchaîné avec une médaille d’argent à l’India Open International Boxing à New Delhi.

Âge – 32

Sport/Discipline – Boxe, 91 kg

Classement de travail – N / A

Premiers Jeux Olympiques – Jeux de Tokyo 2020

Réalisations majeures

Jeux Asiatiques

Médaille de bronze – Poids lourds en 2014

Championnats d’Asie

Médaille de bronze – Poids lourd en 2019

jeux du Commonwealth

Médaille d’argent – ​​Poids lourd en 2018

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Satish s’est qualifié pour les Jeux de Tokyo après avoir battu le Kazakh Otgonbayer Daivii en quart de finale des qualifications olympiques asiatiques de boxe dans la catégorie des super-lourds 91 kg.

Performances récentes

Satish Kumar a raté les Championnats asiatiques de boxe 2021 récemment conclus, qui se sont déroulés à Dubaï, en raison de COVID-19. L’as boxeur a disputé son dernier match professionnel en mars de l’année dernière lors des éliminatoires olympiques. Satish s’est retiré de l’événement phare après avoir perdu contre l’Ouzbékistan Bakhodir Jalolov, en demi-finale.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Satish Kumar a raté les Jeux de Rio 2016 en raison d’une blessure.

