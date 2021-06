« Sach Kahun toh » de Neena Gupta : une autobiographie fait actuellement la une des journaux avec ses révélations révélatrices.

L’une de ses révélations incluait que lorsqu’elle était enceinte de Masaba Gupta, Satish Kaushik avait proposé de l’épouser. Kaushik a maintenant répondu aux révélations de Neena.

Dans une interview avec Bombay Times, Satish a expliqué comment il l’avait fait par sentiments amicaux pour elle. « Quoi que vous lisiez dans les mémoires, tout cela était une expression de mon affection pour elle en tant qu’amie. J’avais peur de ne pas la laisser se sentir seule. En fin de compte, c’est à ça que servent les amis, non ? Comme mentionné dans le livre, lorsque je lui ai proposé de l’épouser, c’était un mélange d’humour, d’inquiétude, de respect et de soutien pour ma meilleure amie dans ses moments difficiles. Je lui ai dit : ‘Main hoon na, tu chinta kyu karti hai ?’ Elle a été émue par le geste et était en larmes. À partir de ce jour, notre amitié s’est renforcée.

Satish dit qu’il savait que Neena allait le mentionner dans le livre. «Elle m’a dit qu’elle écrivait sur sa vie et si j’avais une objection. J’ai répondu : ‘Likh tu araam se. Aucun problème’. Je la salue ainsi que le parcours qu’elle a fait », répond Kaushik, ajoutant : « Ma femme, Shashi, connaît mon équation avec Neena, qui est une habituée de notre maison. Elle comprend et respecte notre amitié.

En parlant de leur amitié, Neena a écrit dans son livre : « J’avais les larmes aux yeux parce que c’est incroyable qu’un ami veuille vous aider dans l’heure… vous savez quand vous en aviez le plus besoin. Et lui dire ça, c’est comme si je n’oublierais jamais parce que c’est la plus belle chose qu’un ami puisse dire pour t’aider. Pour rester à vos côtés en gros.

Neena a également révélé dans son autobiographie qu’une autre amie lui avait suggéré d’épouser un homosexuel lorsqu’elle était enceinte de Masaba afin d’éviter les spéculations.