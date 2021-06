Satish Kaushik à Neena Gupta quand elle était enceinte de Masaba

Le livre de Neena Gupta « Sach Kahun Toh: An Autobiography » est sorti dans les gradins et les gens adorent toutes les révélations de l’acteur. Le livre raconte son extraordinaire parcours personnel et professionnel, de son enfance à Karol Bagh à Delhi, en passant par son passage à la National School of Drama, jusqu’à son déménagement à Bombay dans les années 1980 et ses difficultés à trouver du travail. Il détaille les grandes étapes de sa vie, sa grossesse non conventionnelle et sa monoparentalité, et ses deuxièmes manches réussies à Bollywood.

Dans le livre, Neena a mentionné que le cinéaste-acteur Satish Kaushik lui avait proposé en mariage alors qu’elle était enceinte de Masaba Gupta. Pour les non-initiés, l’acteur a accueilli Masaba avec Sir Viv Richards hors mariage.

Selon les rapports de Film Companion, il est mentionné dans le livre que Satish dit: « Ne vous inquiétez pas, si l’enfant est né avec la peau foncée, vous pouvez simplement dire que c’est le mien et nous nous marierons. Personne ne soupçonnera rien. «

Plus tôt lors d’une interaction avec Pinkvilla, Neena avait révélé que beaucoup de ses amis avaient proposé de l’épouser lorsqu’elle était enceinte. Elle a dit : « Beaucoup de gens ont commencé à être sympathiques. Mes amis ont commencé à me dire : ‘Je vais t’épouser, au moins ta fille aura un nom de famille. Et j’étais comme, juste pour lui donner un nom de père, je vais me marier. Je leur ai dit que je pouvais me débrouiller pour elle moi-même et j’ai commencé à travailler sans relâche pour que les choses fonctionnent. «

Neena est actuellement mariée à Vivek Mehra.