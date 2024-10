« Satisfaits de nos efforts… Beaucoup de bonnes choses, mais nous devons trouver le moyen de finir »

Sur la performance de l’équipe :

Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de clichés. Je pensais que l’exécution était erronée, que ce soit le tir ou la passe. Ce n’était tout simplement pas assez propre par moments, y compris le jeu de puissance.

Mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Quand tu as presque 50 tirs au but et que tu ne marques pas…

Leur gardien a bien joué, mais j’étais content de nos efforts. Les gars se sont battus et ont travaillé. Stolarz était vraiment bon devant le filet. Beaucoup de bonnes choses, mais il faut trouver un moyen de mieux finir.