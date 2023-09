Satisfait de votre assurance-maladie ? Pourquoi vous devriez quand même revoir votre plan

Dans un monde rempli de plaintes en matière de soins de santé, être satisfait de votre couverture Medicare vous donne une longueur d’avance. Mais être satisfait ne signifie pas qu’il n’y a pas de points à améliorer, et ce qui a fonctionné pour vous en 2018 pourrait ne pas convenir pour 2019.

Bien qu’il soit difficile de savoir ce que l’avenir vous réserve, si vous prévoyez des événements tels qu’une intervention chirurgicale ou des changements dans votre régime de médicaments sur ordonnance, planifier à l’avance avec le bon plan Medicare pourrait vous aider à économiser considérablement sur vos factures médicales.

L’inscription ouverte d’automne à Medicare, qui durera jusqu’au 7 décembre, est l’occasion pour tous les bénéficiaires – même ceux qui sont satisfaits de leur plan – d’explorer leurs options.

Pendant cette période, vous pouvez abandonner votre plan Medicare Advantage actuel au profit d’un autre, revenir à Medicare d’origine, choisir de vous inscrire à un plan Medicare Advantage, ajouter ou modifier votre couverture de médicaments sur ordonnance Medicare Part D ou acheter un plan d’assurance complémentaire Medicare.

Les modifications apportées au cours de la période d’inscription ouverte d’automne entreront en vigueur le 1er janvier.

Mais je suis heureux – Pourquoi devrais-je changer ?

Revoir votre couverture actuelle ne signifie pas nécessairement que vous apporterez des modifications, mais plutôt que vous êtes ouvert à l’idée qu’une meilleure couverture pourrait être disponible.

Quelle que soit votre couverture, vous pouvez rechercher des plans Medicare, y compris les prestations pour médicaments sur ordonnance – connus sous le nom de Medicare Part D – avec le Recherche de plan d’assurance-maladie ou appelez le 800-MEDICARE 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute question. Pour les appels ATS, utilisez le 877-486-2048.

Si vous bénéficiez d’une assurance-maladie originale

Il s’agit d’une couverture gérée par le gouvernement fédéral et comprend la partie A (assurance hospitalisation) et la partie B (assurance médicale). Votre police est acceptée partout où Medicare prend en charge, et vous n’avez pas à vous soucier de consulter des prestataires médicaux dans un « réseau » spécifique, même si vous serez responsable des franchises, de la coassurance et d’une prime pour la couverture de la partie B.

Lisez le manuel « Medicare & You » de cette année sur Medicare.gov pour comprendre ce qui est couvert par les services préventifs (tels que les mammographies et les vaccins contre la grippe) et combien vous paierez de votre poche pour certains traitements, examens et procédures.

Bien que la plupart des gens ne paient pas de prime pour la couverture de la partie A, la partie B est une autre histoire. Les coûts ne changent cependant pas en 2018. La plupart des primes mensuelles de la partie B resteront à 134 $.

Comprenez qu’Original Medicare ne couvre pas tout et vous souhaiterez peut-être envisager une police supplémentaire pour des besoins tels que les médicaments sur ordonnance, les lunettes, les soins dentaires (y compris les prothèses dentaires), les appareils auditifs et les examens, ainsi que les soins de longue durée. Une autre option est une politique Medigap, qui peut aider à couvrir les dépenses personnelles telles que les franchises, les quotes-parts et la coassurance. Le moment de souscrire à un plan d’assurance complémentaire Medicare se situe dans les six premiers mois suivant l’âge de 65 ans et l’inscription à Medicare Part B. Après cela, les assureurs peuvent généralement prendre en compte vos problèmes de santé lorsqu’ils décident de vous vendre ou non un plan.

Vous pouvez envisager de passer à un régime de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage si vous souhaitez un régime unique comprenant des services tels que des prestations de médicaments sur ordonnance, une couverture dentaire ou visuelle.

Si vous avez examiné les informations et souhaitez conserver Original Medicare, aucune action n’est requise de votre part ; votre couverture actuelle continue.

Si vous bénéficiez d’un avantage Medicare

Medicare Advantage comprend à la fois la couverture des parties A et B, mais est géré par des compagnies d’assurance privées, tandis que Original Medicare est géré par le gouvernement. Ces plans incluent les organismes de prestataires privilégiés et les organismes de maintien de la santé et ressemblent à d’autres régimes d’assurance privés vendus aux personnes de tous âges. Comme pour les autres types d’assurance maladie, les plans Medicare Advantage peuvent varier considérablement en termes de coût et de couverture.

Dans le cadre de Medicare Advantage, vous devez généralement consulter des prestataires médicaux du réseau ou risquer de payer davantage de votre poche. Vous pouvez également payer une prime mensuelle et être soumis à des franchises, des quotes-parts et une coassurance. Près de 30 pour cent de ces plans Medicare Advantage 2018 auront une prime de 0 $, selon une analyse de marché HealthPocket.

Contrairement à Original Medicare, la plupart des plans Medicare Advantage incluent une couverture pour les médicaments sur ordonnance. Ces plans sont connus sous le nom de plans Medicare Advantage Prescription Drug. Certains peuvent également offrir des prestations dentaires et visuelles non disponibles via Original Medicare. De plus, les plans Medicare Advantage imposent des plafonds annuels sur les dépenses personnelles.

Les primes mensuelles moyennes et les franchises d’un plan Medicare Advantage en 2018 varient considérablement selon la région et le plan, alors recherchez votre propre situation spécifique.

Il est également important de vérifier votre réseau de prestataires et que les médecins que vous consultez participent toujours.

L’analyse de vos besoins en matière de soins de santé pour l’année prochaine et l’examen d’une variété de régimes lors de l’inscription ouverte vous aideront à garantir la meilleure couverture. En plus d’utiliser le Medicare Plan Finder sur Medicare.gov, vous pouvez parcourir les plans Medicare Advantage sur les sites Web des assureurs privés.

Si vous bénéficiez de la partie D, couverture des médicaments sur ordonnance

Bien que les plans Medicare Advantage incluent généralement leur propre couverture pour les médicaments sur ordonnance, dans le cadre d’Original Medicare, vous devez acheter un plan Medicare Part D autonome distinct. Cette assurance est vendue par des compagnies d’assurance privées avec des coûts et une couverture variant d’une police à l’autre.