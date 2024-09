Satisfai Health reçoit un co-investissement de DIGITAL, le pôle d’innovation mondial du Canada pour les technologies numériques, pour le développement de sa solution d’IA pour l’échographie intestinale, Sonai, dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada – Le fil de presse – 9 septembre 2024 – Satisfai Santé Inc., une société médicale de premier plan fournissant des solutions d’intelligence artificielle dans le domaine de la gastroentérologie, est ravie d’annoncer qu’en tant que groupe chef de file d’un consortium avec Alimentiv, CANBUS (groupe canadien d’échographie intestinale), l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Calgary, elle reçoit un co-investissement non dilutif de DIGITAL, le pôle d’innovation mondial du Canada pour les technologies numériques, pour soutenir les travaux visant à apporter des outils d’intelligence artificielle (IA) à la pratique de l’échographie intestinale (IUS) chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) (maladie de Crohn et colite ulcéreuse).

Les MII sont une maladie de plus en plus courante au Canada et dans le monde entier. Au cours des dernières années, les médecins ont adopté le SIU comme une technologie d’échographie sûre, non invasive, rentable et au point de service pour aider à évaluer la réponse au traitement chez les patients atteints de MII. Entre des mains expertes, le SIU s’est avéré aussi précis que des tests plus invasifs, moins sûrs ou plus coûteux comme la coloscopie, la tomodensitométrie et l’IRM. Étant donné qu’il est beaucoup plus évolutif et qu’il peut atteindre plus de patients, il s’agit d’un outil idéal pour guider la prise en charge des MII. Cependant, il est difficile d’acquérir des compétences et il s’agit d’une technique qui dépend de l’opérateur. Avec l’application croissante de l’IA à l’imagerie médicale en général au cours des dernières années, la possibilité d’offrir des conseils en temps réel par l’IA aux gastroentérologues et aux praticiens paramédicaux effectuant le SIU dans les MII est immense.

Dans cet esprit, Satisfai Health a développé un outil d’IA pour IUS appelé Sonaï. Ayant clairement démontré une solide expérience dans le développement d’outils d’IA en endoscopie gastro-intestinale (GI) pour différents états pathologiques, et en particulier pour la coloscopie dans les MII, Satisfai a formé un consortium incroyablement puissant à la pointe du développement de solutions d’IA pour les DIU dans les MII, tant dans la pratique clinique que dans les essais cliniques. Les partenaires du consortium comprennent Alimentiv (un CRO leader mondial dans le domaine de la GI), CANBUS, l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Calgary.

« Nous sommes très reconnaissants à DIGITAL pour son énorme soutien à ce que nous faisons. Parmi tous les travaux fructueux réalisés par Satisfai au cours des dernières années, je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de développer des solutions d’IA pour l’échographie intestinale dans les MII », a déclaré le Dr Michael Byrne, fondateur et président de Satisfai Health, et Professeur clinicien de médecine à Vancouver.Nos patients atteints de la maladie de Crohn et de la colite méritent des tests beaucoup plus facilement accessibles pour évaluer leur réponse au traitement et pour guider les traitements futurs.

« Une solution non invasive et portable, totalement sûre et bon marché, est idéale, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de mener la démocratisation canadienne et mondiale du SIU dans les MII avec notre outil d’IA, Sonaï», a déclaré Solveig Johannessen, PDG de Satisfai Health.

« L’IUS est précis pour l’évaluation de l’activité et des complications de la maladie inflammatoire de l’intestin (MICI) et peut détecter des réponses précoces au traitement qui ne peuvent pas être identifiées par une coloscopie de routine », a déclaré le Dr Kerri Novak, professeure agrégée de médecine à Calgary, fondatrice de CANBUS et présidente élue du groupe international d’échographie intestinale, IBUS. « En tant que leader mondial dans la promotion de l’adoption de l’utilisation de l’échographie intestinale dans les MICI, je suis très impatient de disposer d’outils d’IA qui favoriseront davantage cette adoption et augmenteront les compétences. Sonaï « C’est extrêmement passionnant, et ce consortium de partenaires soutenu par DIGITAL est incroyablement bien placé pour révolutionner cet espace avec l’IA. »

« L’IA révolutionne les systèmes de santé mondiaux en offrant un meilleur accès et de meilleurs résultats aux Canadiens et aux gens du monde entier », a déclaré Sue Paish, PDG de DIGITAL. « En réunissant des chefs de file de l’industrie, des innovateurs et des partenaires universitaires, nous posons les bases des percées de demain et nous assurons que le Canada reste à la fine pointe de l’innovation et de la commercialisation de l’IA à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers d’investir aux côtés d’innovateurs comme Satisfai Health pour créer des solutions d’IA pertinentes qui font progresser la santé humaine tout en ouvrant des voies commerciales mondiales pour les entreprises canadiennes. »

À propos de Satisfai Health Inc.

Satisfai Health Inc. est un fournisseur de solutions médicales de premier plan spécialisé dans les applications d’IA appliquées aux grands marchés adressables en gastroentérologie. Les solutions de Satisfai fournissent une analyse en temps réel de l’imagerie médicale et fournissent aux cliniciens des informations d’aide à la décision en temps réel qui améliorent considérablement les résultats des patients. Satisfai est soutenu par un conseil d’administration très respecté de cliniciens médicaux et de leaders d’opinion clés qui opèrent au sommet de leur domaine dans les nombreux domaines de la gastroentérologie. Satisfai bénéficie d’une voix forte au sein des panels universitaires et des principales sociétés gastro-intestinales, ainsi que d’un accès direct à de très grands acteurs de l’industrie cherchant à adopter de nouvelles technologies d’IA en gastroentérologie. Pour plus d’informations, visitez www.satisfai.sante ou contactez Dr Michael Byrne (info@satisfaction.santé).

À propos de DIGITAL

DIGITAL est le chef de file canadien en matière d’accélération du développement et de la commercialisation de technologies numériques canadiennes qui répondent à certains des besoins les plus pressants de notre économie et de notre société. Le modèle d’innovation collaborative et de co-investissement de DIGITAL favorise la réussite des entreprises canadiennes grâce au développement, à l’adoption et à la commercialisation de technologies canadiennes tout en développant une main-d’œuvre qualifiée pour occuper les emplois d’une économie numérique en pleine croissance.

DIGITAL rassemble des entreprises, des universités, des collectivités et des organismes gouvernementaux pour résoudre certains des plus grands défis de l’industrie et de la société, mieux et plus rapidement qu’une organisation ne pourrait le faire seule. Grâce à un modèle puissant qui combine la collaboration intersectorielle, la création de propriété intellectuelle canadienne et le co-investissement axé sur les résultats, nous libérons le potentiel de l’industrie canadienne pour qu’elle soit un chef de file et qu’elle réussisse dans le monde numérique.

C’est ici que commence la prise d’avance. Pour plus d’informations, visitez www.digitalsupercluster.ca ou contactez Sydney Redpath, directrice des communications ([email protected]).