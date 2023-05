Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les chansons jouées par les robots de livraison à domicile devraient être sélectionnées par le public via un concours national, selon un ministre des Transports.

Jesse Norman a suggéré les Rolling Stones comme entrée et a utilisé son discours lors d’un débat parlementaire pour faire référence à un certain nombre de leurs chansons.

Le député conservateur Iain Stewart, qui préside le comité des transports de la Commune, a parlé de « l’énorme potentiel » des machines et a cité des expériences de leur utilisation à Milton Keynes.

M. Stewart, député de Milton Keynes South, a déclaré: «Les membres ne savent peut-être pas que lorsque ces robots Starship arrivent, ils jouent un petit air et vous pouvez sélectionner celui que vous aimez.





Si le succès de cette technologie est celui qui pourrait nous rendre heureux, il peut utiliser ces merveilleux véhicules comme une bête de somme, cela leur permet de fonctionner à tout moment et donc ils peuvent être des Midnight Ramblers Jesse Norman, ministre des Transports

« Actuellement, la gamme va de Happy Birthday à Baby Shark. Peut-être qu’un ministre pourrait lancer un concours pour trouver la mélodie de livraison la plus appropriée que les robots pourraient jouer à leur arrivée ?

« Il m’a déjà fait quelques suggestions en privé, mais mon défi pour lui est de trouver la norme déterminante pour célébrer ces merveilleuses machines. »

M. Norman a salué la suggestion d’un concours national pour choisir des airs appropriés comme une idée brillante et a suggéré : « J’espère que le Comité des transports organisera. »

Il a ajouté : « Je pense que nous pouvons aller plus loin. J’aimerais suggérer que les Rolling Stones soient désignés comme le groupe du secteur des transports locaux autonomes parce qu’ils couvrent avec brio dans leur travail à la fois les points forts et les inconvénients de cette technologie.

« En cas de succès, cette technologie est celle qui pourrait nous rendre heureux, elle peut utiliser ces merveilleux véhicules comme une bête de somme, elle leur permet de fonctionner à tout moment et donc ils peuvent être des Midnight Ramblers.

« Tragiquement, bien sûr, vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, parfois vous attendez un ami, et en effet, il se peut que vous ne puissiez pas entendre ces petites machines frapper (une référence à Can’t You Hear Me Knocking ).

« Avant tout, nous voulons éviter d’être transformés par eux en (a) Street Fighting Man, et encore moins de souffrir d’une 19e dépression nerveuse. »

Leurs échanges ont eu lieu à Westminster Hall lors d’un débat sur les impacts sociétaux de la livraison autonome du dernier kilomètre.