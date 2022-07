Sathiyan Gnanasekaran vise la gloire des célibataires, mais prudemment confiant quant à la bonne performance du tennis de table

Le tennis de table est devenu une source fiable de médailles pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth, étant le sixième meilleur sur sa participation à 17 éditions. Depuis que le sport a été introduit au CWG en 2002, l’Inde a remporté 20 médailles en cinq campagnes, dont le record de 8 décroché à Gold Coast 2018.

Sathiyan Gnanasekaran, qui a fait ses débuts lors de l’édition précédente, est prudemment optimiste quant aux chances de l’Inde au CWG 2022.

“[We won] huit médailles la dernière fois. Ce ne sera pas facile de le répéter. L’équipe indienne est vraiment forte chez les hommes et chez les femmes. Si nous pouvions gagner au moins 5-6 médailles en CWG, ce serait fantastique et un très bon CWG », a déclaré Sathiyan aux médias lors d’une interaction virtuelle.

Sathiyan a ajouté que la tâche ne serait pas facile, compte tenu de la compétition cette fois-ci et de la façon dont ils seront classés.

“L’Angleterre a une équipe très forte et elle joue à domicile et l’équipe du Nigeria est également forte. L’Anglais (Liam) Pitchford et le Nigérian Quadri Aruna seront nos principaux concurrents, notamment chez les hommes. Singapour et le Canada ont aussi de bons joueurs. Je pense donc que nous avons définitivement de très bonnes chances de remporter des médailles dans chaque épreuve, mais la compétition sera certainement intense », a déclaré Sathiyan.

Cette fois-ci, nous pourrions être tête de série trois, un peu difficile où nous devrons peut-être rencontrer l’Angleterre en demi-finale. En simple aussi, moi et Sharath sommes classés trois et quatre. Le tirage au sort peut être un peu délicat mais ce n’est pas un problème majeur », a-t-il ajouté.

ALLER EN SOLO LE BUT

Sathiyan, qui est le numéro un mondial. 35 ans, pense que son “objectif principal” sera de remporter une médaille en simple à Birmingham étant donné qu’il a une meilleure perspective en double, masculin avec Sharath Kamal et mixte avec Manika Batra.

“Certes, je pense que nous avons de grandes chances en double masculin et en double mixte. Nous avons très bien performé. Personnellement, pour moi, le simple est un objectif primordial, cette fois-ci, pour gagner une médaille. Si tout se passe bien et que je joue à 100%, je suis sûr que nous pourrions remporter une médaille dans chaque épreuve », a-t-il déclaré.

Sathiyan a fait l’éloge de son partenaire senior Sharath Kamal, qui a remporté le plus grand nombre de médailles pour l’Inde en tennis de table aux Jeux du Commonwealth.

« J’ai perdu le compte du nombre de Jeux du Commonwealth qu’il a disputés et ce genre d’expérience dans l’équipe, comment c’est de jouer dans un scénario de grand match, nous aide. Et aussi quand il joue avec nous, il ressemble plus à un joueur de 20 ans, ayant toujours ce genre d’énergie et d’enthousiasme », a déclaré Sathiyan à propos du 9 fois champion national.

