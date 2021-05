Sathiyan Gnanasekaran travaille sur la variation et la puissance pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Joueur de tennis de table en simple masculin à destination olympique Sathiyan Gnanasekaran dit qu’il travaille sur la variation et la puissance dans ses coups avant le Jeux olympiques de Tokyo. «Je crois que l’élément de surprise est important pour rester dans la course pour un podium aux Jeux olympiques. Cela ne pourrait être possible que si je suis techniquement bon. Je travaille pour améliorer la variation du service qui est un aspect important de l’entraînement pour marquer des points lors des moments cruciaux de la compétition « , a déclaré vendredi le joueur de 28 ans à propos de sa préparation. pour améliorer ses coups.

«J’ai de la vitesse mais je manque de puissance. Je travaille pour avoir des coups plus puissants car il est important d’équilibrer tactique et technique », a-t-il déclaré lors d’une interaction avec les médias en ligne.

Gnanasekaran a déclaré que jouer dans la Pro League polonaise en avril, puis dans la Pro League japonaise était une bonne expérience car plusieurs compétitions ont été annulées en raison de la pandémie.

«Pour moi, les deux ligues ont été très précieuses car j’ai eu la chance de jouer une compétition de haute intensité. Jouer des matchs de qualité en Pologne et au Japon serait un avantage lorsque je participerai aux Jeux olympiques de Tokyo », a-t-il ajouté.

Gnanasekaran a déclaré que la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo à Chennai avait ses propres avantages.

«En raison de la pandémie, il est difficile d’inviter des partenaires de combat de pays étrangers ou de voyager à l’étranger. Mais s’entraîner dans un environnement familial est mentalement relaxant. Je prévois de m’entraîner sur une table similaire à celle des Jeux olympiques de Tokyo. Avoir envoyer une proposition [for the table] à la Sports Authority of India (SAI). J’espère qu’il sera approuvé le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Gnanasekaran a déclaré que 2018 avait été le tournant de sa carrière sportive en remportant des médailles aux Jeux du Commonwealth de la Gold Coast et aux Jeux asiatiques de Jakarta.

«Les bonnes performances de 2018 ont changé mon état d’esprit. Mon prochain arrêt est le Japon », a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici