Sathiyan Gnanasekaran rivalise pour la troisième place contre Paul Drinkhall ; Sharath Kamal se battra pour l’or

Lire la suite

en faire de l’or car se contenter de l’argent ne sera pas une option pour lui. Alors que Sathiyan a également une grande tâche devant lui pour obtenir le bronze pour l’Inde. Il a été sensationnel dans la ronde par équipe masculine et a reproduit la même chose dans la ronde du simple masculin, cependant, une défaite en demi-finale lui a coûté la chance de se battre pour l’or. Il a maintenant l’occasion de terminer à la troisième place du podium et d’encourager son coéquipier senior Sharath à remporter l’or.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Sharath, qui avait déjà remporté l’or dans la compétition masculine par équipe ici, avait perdu avec son partenaire G Sathiyan contre Drinkhall et Pitchford lors de la finale du double masculin, se contentant d’une médaille d’argent. Sharath et SAthiyan avaient perdu contre Drinkhall et Pitchford 3-2 dans un match serré, perdant 11-8, 8-11, 3-11, 11-7, 4-11 pour se contenter d’une médaille d’argent.

Ainsi, les demi-finales du simple messieurs étaient un cadre parfait pour la revanche des Indiens puisque Sharath affrontait Drinkhall et Sathiyan devait jouer contre Pitchford.

Sharath est monté en premier et a remporté une superbe victoire dans un thriller marathon de 6 matchs, gagnant 4-2.

Il a commencé de manière agressive et a pris une avance de 2-0, remportant les deux premiers matchs 11-8, 11-8. Il a attaqué le pagayeur anglais et ne lui a pas laissé la chance de prendre le rythme. Mais Drinkhall était trop expérimenté et nourri du soutien de la foule locale partisane alors qu’il remportait le troisième match 11-8, portant le score à 2-1. Sharath a de nouveau creusé l’écart en remportant le quatrième match 11-7. Mais Drinkhall n’avait pas encore terminé et a remporté le cinquième match très disputé 11-8 pour porter le score à 3-2.

Cependant, Sharath n’a pas pu être contrecarré puisqu’il a remporté le sixième match 11-8 pour sceller la victoire et atteindre la finale. Il a remporté une médaille de bronze en simple masculin lors de l’édition 2018 et va certainement améliorer sa médaille.

Sathiyan avait une chance de faire de la finale une affaire entièrement indienne, mais Pitchford avait d’autres idées. Il a perdu le match 1-4 et affrontera désormais Drinkhall dans le match pour la médaille de bronze lundi. Sathiyan a perdu 5-11, 11-4, 8-11, 8-=11, 9-11, se battant bien lors des trois derniers matchs du match avant de perdre de justesse.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici