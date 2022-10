Sathiyan Gnanasekaran glisse d’une place à la 38 place ; Sharath Kamal et Manika Batra conservent leurs positions

Le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth de l’Inde, Sathiyan Gnanasekaran, a perdu une place à la 38e place, même si sa compatriote Achanta Sharath Kamal en simple masculin et Manika Batra en simple féminin ont conservé leur classement dans le dernier classement de tennis de table de l’ITTF.

Alors que Sathiyan a glissé à 565 points après l’Open WTT Champions Macau qui s’est terminé dimanche et a été dépassé par le Slovaque Yang Wang qui compte désormais 615 points.

Le double médaillé d’or des Jeux du Commonwealth de 2022, Sharath, a maintenu son classement de 43 avec des points de classement de 526 points. Manush Shah était le deuxième meilleur joueur indien en simple masculin avec un classement de 113 tandis que Harmeet Desai est à 122. Manav Thakkar est à 142.

En simple féminin, Manika Batra est restée l’Indienne la mieux classée à 44 ans avec 575 points tandis que Sreeja Akula et Archana Girish Kamath se sont classées 77e et 78e avec 277 et 272 points respectivement. Ahika Mukherjee était à 115 avec Reeth Tennison et Diya Parag Chitale derrière à 117 et 122.

Parmi les paires, la combinaison de double mixte de Sathiyan et Manika est classée 6e au monde avec 1832 points. Manav Thakkar et Archana Kamath sont classés 24e tandis que la paire de Sharath Kamal et Archana Kamath est à la 64e.

Jeux du Commonwealth double mixte le médaillé d’or Sharath Kamal et Sreeja Akula sont également dans le top 100, classés 98e avec 100 points.

En double masculin, le duo champion national Harmeet Desai et Manav Thakkar est classé 28e tandis que Sathiyan et Harmeet sont 39e . L’ancien duo médaillé d’or des Jeux du Commonwealth composé de Sathiyan et Sharath Kamal est classé 46e.

