Sathiyan Gnanasekaran et Ahanta Sharath Kamal parmi quatre pagayeurs retenus

Le pagayeur indien le mieux classé Achanta Sharath Kamal (WR 51) et le médaillé de bronze des Jeux asiatiques Sathiyan Gnanasekaran (WR56) font partie des quatre joueurs retenus par leurs franchises respectives pour la saison 4 de Ultimate Table Tennis (UTT) qui se tiendra à Pune la prochaine mois.

Les champions en titre Chennai Lions ont conservé le dix fois champion national, Sharath Kamal, tandis que les finalistes de la saison 3 de l’UTT, Dabang Delhi TTC, ont décidé de continuer avec Sathiyan au premier plan.

Entre autres, la pagayeuse star indienne Manika Batra (WR39) a été retenue par Bengaluru Smashers avec le transfert de rétention provenant de son ancienne franchise, tandis que la médaillée de bronze des Jeux asiatiques Manav Thakkar continuera à U Mumba TT.

« Je suis extrêmement heureux d’avoir été retenu par Dabang Delhi TTC pour la saison 4 de l’UTT et ce sera ma quatrième saison consécutive pour Dabang Delhi. Le moment le plus inoubliable a certainement été de remporter le point de championnat pour Dabang Delhi lors de la saison 2 et de remporter la couronne UTT. J’ai hâte de jouer à nouveau pour la famille Delhi et de gagner l’UTT cette année », a déclaré Sathiyan Gnanasekaran après avoir été retenu par son équipe.

La ligue basée sur la franchise, promue par Niraj Bajaj et Vita Dani sous les auspices de la Fédération indienne de tennis de table, se jouera au Balewadi Sports Complex à Pune du 13 au 30 juillet.

La saison 4 mettra en vedette six équipes : Bengaluru Smashers, Chennai Lions, Dabang Delhi TTC, Goa Challengers, Puneri Paltan Table Tennis et U Mumba TT.

Avec le repêchage des entraîneurs de la saison 4 de l’UTT récemment conclu, où les franchises ont pu choisir deux entraîneurs chacune, menée ; l’attention se tourne maintenant vers la constitution d’une équipe de six joueurs lors du repêchage des joueurs de la saison 4 de l’UTT qui se tiendra à Mumbai le mois prochain.

Il y aura un groupe de 40 joueurs disponibles, parmi lesquels chaque équipe pourra choisir deux étrangers – un homme et une femme et quatre Indiens – deux hommes et deux femmes.

