Sathiyan et Sharath guident l’Inde vers une victoire 3-0 contre la Barbade lors du premier match nul

Les stars indiennes du tennis de table masculin ont connu un début prometteur aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. Ce fut une performance clinique des pagayeurs indiens alors qu’ils avançaient dans le tournoi avec une victoire 3-0 sur la Barbade.

Harmeet Desai et Sathiyan Gnanasekaran ont commencé la procédure pour l’Inde dans la rencontre du groupe trois avec le concours de double masculin et ils ont produit une performance sensationnelle contre Kevin Farley et Tyrese Knight. La paire de la Barbade a donné à l’Inde un combat difficile lors des deux premiers matchs, mais Harmeet et Sathiyan ont été trop bons pour eux tout au long du match avec une victoire de 11-9, 11-9, 11-4.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Dans le deuxième match de la rencontre, Sharath Kamal a battu Glenn Maxwell de manière catégorique. Le score dépeint clairement la domination du vétéran Sharath dans le match – 11-5, 11-3 et 11-3. Il n’a donné aucune chance à Maxwell car il n’a pas réussi à rebondir.

Après un spectacle impressionnant dans l’affrontement en double, Sathiyan a une fois de plus marqué son autorité sur Tyrese Knight dans le match en simple avec une victoire 11-4, 11-4, 11-5. C’était un spectacle dominant de la part des pagayeurs indiens car ils n’avaient pas besoin des deux derniers matchs pour battre la Barbade.

Jeux du Commonwealth 2022, jour 1 : Consultez l’horaire complet de l’Inde

Plus tôt, l’équipe féminine indienne de tennis de table, dirigée par Manika Batra, a commencé sa défense du titre des Jeux du Commonwealth de manière emphatique, surclassant l’Afrique du Sud 3-0 lors de son match d’ouverture du Groupe 2.

La première sur le terrain a été le duo de double féminin composé de Sreeja Akula et Reeth Tennison, qui ont bien combiné pour battre la paire sud-africaine de Lailaa Edwards et Danisha Patel 11-7 11-7 11-5 pour donner la tête à l’Inde.

Batra, alors championne en titre des Jeux du Commonwealth, qui est devenue la première joueuse de tennis de table indienne à remporter une médaille d’or en simple féminin lors de la dernière édition, a été à la hauteur de sa facture et a battu Musfique Kalam 11-5 11-3 11-2 lors du premier match en simple. .

Akula est ensuite revenu et a marqué une victoire dominante 11-5 11-3 11-6 sur Patel dans le deuxième simple pour sceller l’égalité pour l’Inde.

Les Indiennes affronteront les Fidji lors de leur deuxième match de groupe plus tard dans la journée.

(Avec apports de l’agence)

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici