Sathiyan brille alors que l’équipe masculine indienne bat l’Allemagne, numéro 2 mondiale

Le pagayeur vedette G Sathiyan a remporté ses deux simples, dont celui contre le numéro 9 mondial Dang Qiu, pour scénariser la superbe victoire 3-1 de l’Inde contre l’Allemagne, deuxième tête de série, lors de la phase de groupes des Championnats du monde de tennis de table dimanche.

Le numéro 37 mondial Sathiyan a remporté deux matchs décisifs exténuants, d’abord contre le 36e Duda Benedikt (11-13, 4-11, 11-8, 11-4, 11-9) avant de devancer le joueur allemand le mieux classé Qiu (10-12, 7-11, 11-8, 11-8, 11-9).

Dans les deux matchs, Sathiyan a organisé une solide riposte après avoir perdu les deux premiers matchs.

« Le match contre Qiu était définitivement beaucoup plus difficile. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs. C’était aussi un match de grande qualité », a déclaré Sathiyan à PTI.

Le numéro 2 indien Harmeet Desai avait perdu le deuxième simple contre Qui 1-2 (7-11, 9-11, 13-11, 3-11) avant que Manav Thakkar n’aide son équipe à mener 2-1 avec un 3-1 (13 -11, 6-11, 11-8, 12-10) victoire sur Ricardo Walther, mieux classé.

L’Inde, classée 17e, avait battu l’Ouzbékistan lors de son premier match de groupe samedi. Ils doivent terminer dans les deux premiers pour se qualifier pour les quarts de finale.

Dans le tableau féminin, l’Inde a enregistré sa première victoire de la phase de groupes avec un résultat 3-0 sur la République tchèque.

L’équipe dirigée par Manika Batra avait perdu contre l’Allemagne samedi.

Manika a battu Hana Matelova 3-1 (11-6, 11-6, 8-11, 12-10) dans les premiers simples avant qu’Akula Sreeja et Diya Chitale ne remportent leurs simples contre Marketa Sevcikova et Katerina Tomanovska, 3-0 et 3- 1 respectivement.

C’était une affaire serrée entre Diya et Katerina avant que l’Indienne ne l’emporte 11-13, 15-13, 12-10, 14-12. En baisse de deux points lors du quatrième match, Diya s’est appuyée sur son service pour porter le score à 10-10 avant de remporter un échange spectaculaire.

Katerina a fait 12-12 avant que l’Inde n’obtienne les quelques points dont elle avait besoin pour remporter une belle victoire.

