Un autre train de satellites a été repéré dans le ciel et a laissé les téléspectateurs non avertis perplexes quant à la source de cette vue bizarre. Et cette fois, cela s’est produit au-dessus de Lucknow, dans l’Uttar Pradesh.

Starlink d’Elon Musk a, à maintes reprises, surpris les habitants de la région survolée par les satellites. Cette fois, les habitants du village de Gopalpur, dans la ville de Malihabad, ont été stupéfaits lorsqu’ils ont vu une série de taches blanches voler en file droite sur le fond noir du ciel nocturne.

Une vidéo de l’observation a fait surface sur Twitter. Partageant le clip, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: “L’étrange ligne de lumières en pointillés dans le ciel a été vue par les habitants de Lucknow lundi tard dans la nuit.” Regardez:

Selon le rapport du Times of India, de nombreux habitants considéraient l’observation comme des pouvoirs mystiques, tandis que beaucoup la considéraient comme des âmes partant pour le ciel. “Vers 19h40, nous avons repéré la guirlande de lumières dans le ciel, à la suite de quoi il y a eu un sentiment d’excitation et de terreur parmi les villageois”, a déclaré Mohit Kumar, un habitant du village.

Starlink est l’une des entreprises d’Elon Musk qui vise à fournir des services Internet via un réseau géant de satellites. Le projet donne la priorité aux zones éloignées et qui ne peuvent pas accéder à Internet haut débit. Les satellites appartenant à Starlink fonctionnent en orbite terrestre basse. Selon les rapports, depuis son premier lot de lancements en 2018, Starlink a envoyé environ 3 000 unités dans l’espace.

Récemment, SpaceX, l’organisation mère de Starlink, a demandé l’autorisation de déployer jusqu’à 42 000 satellites en orbite, affirmant qu’ils auront besoin de plus de satellites dans l’espace à mesure que la demande de Starlinks augmentera. Selon les chiffres donnés par la société, Starlink compte actuellement environ 4 lakh d’abonnés répartis dans 36 pays. Le dernier lancement de satellites Starlink à l’aide d’une fusée SpaceX Falcon 9 a été enregistré le 4 septembre lorsque l’organisation a envoyé plus de 51 satellites Internet en orbite.

