Satechi Thunderbolt 4 Dock Review : un hub avec lequel il faut compter

En un coup d’œil Note d’expert Avantages De nombreuses options de connectivité

Prise audio 3,5 mm

Prise en charge Ethernet Gigabit Les inconvénients Cher

Ne prend en charge que les écrans jusqu’à 4K Notre avis Si vous êtes un monteur vidéo ou un photographe, ou si vous avez simplement besoin de connecter de nombreux accessoires en même temps, la station d’accueil Thunderbolt 4 est un excellent choix. Le support Gigabit signifie que des vitesses rapides sont possibles, bien que le prix soit un peu dissuasif.

Prix ​​lors de l’examen

299,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Station d’accueil Satechi Thunderbolt 4

Si vous utilisez un MacBook ou tout autre ordinateur avec des ports limités, vous aurez besoin d’un hub Thunderbolt de temps en temps.

Et le Thunderbolt 4 Dock de Satechi est l’une des principales options. C’est une vraie bête, du moins par rapport au Thunderbolt 4 Slim de l’entreprise, qui fait moins de la moitié de la taille.

Les deux sont en aluminium et présentent un design minimaliste, mais il y a une raison essentielle pour laquelle le Thunderbolt 4 Dock est si grand : il a presque tous les ports dont vous aurez besoin.

En plus de trois ports Thunderbolt 4 (quatre, si vous incluez le port hôte), vous obtenez un connecteur RJ45 (pour gigabet ethernet), trois USB-A 3.2, une prise audio 3,5 mm et un lecteur de carte SD. Si vous faites régulièrement du montage vidéo ou photo, ou si vous avez simplement besoin de connecter de nombreux accessoires en même temps, c’est le hub Thunderbolt parfait pour vous.

De nombreuses options de connectivité sont disponibles. Photo : Petter Ahrnstedt

Satechi a ajouté la prise en charge de jusqu’à deux écrans 4K externes ici, chacun fonctionnant à 60 Hz. Les trois ports arrière Thunderbolt 4 peuvent fournir 15 W de puissance, tandis que le port hôte à l’avant peut produire 96 W – il prend en charge la norme de charge rapide Power Delivery.

Mais comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas un petit appareil. Il mesure 19,5 x 8,5 x 3 cm et pèse 422 g, ce qui le rend plus grand que votre moyeu moyen. Mais il ne devient jamais intrusif et semble toujours relativement discret. Néanmoins, cette taille supplémentaire pourrait être un problème pour certaines personnes.

Le Thunderbolt 4 Hub est clairement plus grand que le Thunderbolt Slim de Satechi. Photo : Petter Ahrnstedt

Cependant, pour un produit aussi haut de gamme, il serait agréable de voir la prise en charge d’écrans d’une résolution supérieure à 4K. Certains panneaux 5K et 6K commencent à émerger, même s’ils ne sont pas encore particulièrement courants. Pour la plupart des gens, cependant, cela ne devrait pas être un facteur décisif.

Prix ​​& disponibilité

La station d’accueil Satechi Thunderbolt 4 offre presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans un hub, mais son prix reflète cela.

Aux États-Unis, il en coûte 299,99 $ directement de Satechi ou via Amazon. Les acheteurs au Royaume-Uni peuvent également l’obtenir sur le site Satechi (converti en environ 230 £) ou sur Amazon pour 270,47 £.

Où que vous l’achetiez, il n’est pas bon marché. Il existe des options plus chères dans notre meilleur tableau des hubs et des docks Thunderbolt 4, mais aussi des choix plus abordables.

Verdict

La station d’accueil Thunderbolt 4 de Satechi est le rêve d’un utilisateur expérimenté, combinant presque tous les ports auxquels vous pouvez penser avec des vitesses incroyablement rapides.

Un design haut de gamme et une prise en charge Ethernet Gigabit rendent l’expérience encore meilleure, mais ce n’est pas parfait. Il faudra un certain temps pour s’y habituer à la taille même de l’appareil, tandis que les écrans externes sont plafonnés à 4K.

Vous devrez également faire face à ce prix, mais ce quai en offre beaucoup pour votre argent. Une alternative moins chère peut cependant offrir tout ce que vous recherchez.

Cet article a été traduit d’un original posté sur Macworld Suède.