Au salon virtuel de l’électronique grand public (CES) 2021, le fabricant d’accessoires Satechi a annoncé deux nouveaux gadgets de chargement multi-appareils.

Chaque maison et bureau a un tas d’appareils – téléphones, tablettes, Kindles, écouteurs, etc. – qui nécessitent une charge quotidienne, et se rendre d’abord au point de charge devient une bataille dans de nombreux ménages.