Sasural Simar Ka célèbre le père de Shoaib Ibrahim souffre d’un accident vasculaire cérébral, Dipika Kakar exhorte les fans à prier | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le père de Sasural Simar Ka, célèbre Shoaib Ibrahim, a subi un accident vasculaire cérébral dimanche et est actuellement admis dans l’unité de soins intensifs (USI), où il a subi une intervention chirurgicale. Shoaib a partagé cette nouvelle sur son compte Instagram.

Sa femme Dipika Kakar, qui est la gagnante de la saison 12 de Bigg Boss, a republié le message de son mari exhortant les fans à prier pour son beau-père.

« Encore une fois besoin de vos prières et de votre force !!! Papa a eu un accident vasculaire cérébral aujourd’hui matin et est actuellement aux soins intensifs !!! S’il vous plaît, s’il vous plaît, aap sab dua kijiyega ki Allah unko theek kar dein », lit-on dans le message.

Dipika et Shoaib se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de leur émission Sasural Simar Ka où l’amour entre les deux s’est rapidement épanoui. Le duo s’est marié en 2018 et tient leurs fans au courant de leur vie personnelle via leurs comptes de médias sociaux. Dipika peut souvent être vue en train de nouer des liens avec la famille de Shoaib et de préparer de délicieuses friandises sur son compte YouTube.

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans Sasural Simar Ka partie 2. Le spectacle est disponible sur MX Player et a Avinash Mukherjee et Tanya Sharma comme acteurs principaux.