L’équipe allemande a enfilé des tenues ornées de cristaux et s’étendant jusqu’aux chevilles lors de sa compétition au centre de gymnastique Ariake dimanche, allant à l’encontre du style habituel des justaucorps en bikini qui laissent les jambes exposées.

Les Allemandes portaient les mêmes tenues de style lors des Championnats d’Europe en avril, lorsque Sarah Voss, 21 ans, a lancé la tendance avant d’être suivie par deux coéquipières.

Cette fois, toute l’équipe allemande de Voss, Elisabeth Seitz, Kim Bui et Pauline Schafer a franchi le pas, qui a été présenté comme une protestation contre la « sexualisation » des gymnastes féminines – en particulier à la suite des crimes commis par l’ex-américaine tristement célèbre. médecin d’équipe et agresseur sexuel Larry Nassar.

« Nous nous sommes assis ensemble aujourd’hui et nous avons dit : ‘OK, nous voulons avoir une grande compétition' » Voss avait dit avant l’événement.

« Comme vous grandissez en tant que femme, il est assez difficile de s’habituer à votre nouveau corps d’une certaine manière.

« Nous voulons nous assurer que tout le monde se sent à l’aise et nous montrons à tout le monde qu’il peut porter ce qu’il veut et avoir l’air incroyable, se sentir incroyable, que ce soit dans un justaucorps long ou court. »

Les tenues sont conformes aux règles de la Fédération internationale de gymnastique et ont remporté de nombreux éloges en ligne.

« 100% soutiennent ce mouvement pour arrêter de faire des femmes des objets sexuels… » a écrit une personne sur Twitter.

« Ce sont des athlètes et il est maintenant temps d’arrêter les pratiques anciennes qui n’ont plus leur place dans notre société… surtout sur la scène mondiale. »

« Bien pour eux. Il est temps que ces « uniformes » / combinaisons soient axés sur le confort et la performance, pas sur les fesses qui traînent », ajouté un autre.

« Avez-vous une idée à quel point il est difficile de se concentrer sur votre routine si votre unitard monte votre a ** sans parler de devoir le réparer avec des millions de personnes qui regardent? »

Un autre a ajouté : « Ils ont l’air fantastiques. La couleur continue du torse jusqu’à la jambe rend leurs mouvements plus fluides, lyriques. J’applaudis leur position mais c’est beau aussi !

« Des costumes très, très sexy » est venu une autre réponse, manquant peut-être le point de l’idée entière.

Les Allemands ne se sont pas qualifiés pour la finale de mardi, mais leur choix vestimentaire a poursuivi une tendance qui a également été observée lors des championnats d’Europe de handball de plage plus tôt ce mois-ci.

Lors de cet événement, l’équipe féminine norvégienne a refusé de porter des bas de bikini pour leur match pour la médaille de bronze, au lieu de porter des shorts.

L’équipe a été condamnée à une amende de 1 500 € (1 770 $) par les autorités européennes de handball.