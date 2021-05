Sassuolo vs Juventus – Rapport de match de football – 12 mai 2021

Le 100e but de Cristiano Ronaldo pour la Juventus toutes compétitions confondues a maintenu les espoirs de son équipe de terminer parmi les quatre premiers de la Serie A après une victoire 3-1 à l’extérieur contre un impressionnant Sassuolo mercredi.

Le résultat n’a pas été facile à obtenir pour la Juve, le gardien de but de retour Gianluigi Buffon sauvant un penalty tôt, mais les buts d’Adrien Rabiot, Ronaldo et Paulo Dybala signifiaient qu’ils restaient cinquième, à deux points des places de qualification de la Ligue des champions.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Buffon, qui a annoncé cette semaine qu’il quittait le club à la fin de la saison, a remplacé Wojciech Szczesny dans le but et a immédiatement montré qu’il n’avait rien perdu de ses capacités en écartant brillamment le coup de pied de Domenico Berardi.

Les chances allaient et venaient pour l’équipe locale, et leur débauche s’est avérée coûteuse lorsque Rabiot a réussi le premier match à la 28e minute, avant que Ronaldo n’atteigne un autre but juste avant la pause.

Sassuolo a continué à tout faire sauf à marquer, jusqu’à ce que Giacomo Raspadori vainc finalement Buffon juste avant l’heure.

Mais Dybala a également atteint un siècle de buts à la Juve, avec une belle finition six minutes plus tard pour s’assurer de suivre le rythme de leurs quatre premiers rivaux Atalanta, AC Milan et Naples, qui ont tous gagné lors du dernier tour de matches, avec deux matchs à jouer. .

Mais pour la Juve, avec la pression croissante sur l’entraîneur Andrea Pirlo après une capitulation douce lors d’une défaite 3-0 contre Milan ce week-end, il était impératif de ne pas perdre plus de points.

« C’était important de gagner ce soir, nous étions si pauvres dans le match contre Milan », a déclaré Rabiot à DAZN. «Nous voulions faire plus, nous avons souffert mais l’attitude était la bonne.

« Nous sommes tous en colère, la Juve doit faire mieux. Nous devons essayer de gagner les deux derniers matchs et voir ce qui se passe. »