L’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, atteignant la cible après six secondes, pour permettre aux leaders de la Serie A de s’imposer 2-1 à Sassuolo dimanche.

Dans un début étonnant, Hakan Calhanoglu a récupéré le ballon dès le coup d’envoi et a ouvert la défense de Sassuolo avec une passe incisive à Leao et le gardien de but portugais Andrea Consigli avec un entraînement incliné.

Rafael Leao célèbre l’objectif historique de l’AC Milan. Getty

Après que Calhanoglu se soit vu refuser un but pour hors-jeu lors de la préparation à la neuvième minute, Alexis Saelemaekers a ajouté une seconde après une puissante course de Theo Hernandez à la 26e minute. Domenico Berardi en a retiré un pour Sassuolo en fin de match.

Milan, à nouveau absent de l’attaquant blessé Zlatan Ibrahimovic, est resté invaincu après 13 matchs et mène le classement avec 31 points, un devant ses voisins de l’Inter Milan.