Sassuolo défait l’AC Milan 5-2 ; Monza Shock Juventus

La défense du titre de Serie A de l’AC Milan est presque terminée après le 5-2 à domicile de dimanche face à Sassuolo qui a plongé les champions dans une crise profonde, tandis que Monza a assommé la Juventus 2-0 à Turin.

Tout ce qui pouvait mal tourner pour Milan troublé l’a fait dans un San Siro glorieusement ensoleillé, avec deux buts exclus pour hors-jeu et une démonstration défensive choquante les condamnant à une autre lourde défaite après avoir également été martelés par la Lazio et l’Inter Milan au cours des 10 derniers jours.

Milan sera à 15 points du rythme du Scudetto si le leader de la ligue, Naples, bat ses féroces rivaux lors du match tardif de dimanche, et ils abandonneront également le top quatre de la Serie A si la Roma ou la Lazio, qui accueille la Fiorentina plus tard dans la journée, évitent défaite.

La prochaine étape est le derby contre l’Inter, deuxième, qui a battu Milan 3-0 en Super Coupe il y a moins de quinze jours alors que Milan tente de mettre fin à une crise alarmante qui a commencé par jeter une avance de deux buts pour faire match nul avec la Roma il y a trois semaines. .

“Nous devons réagir, nous n’allons probablement pas gagner à nouveau le titre mais nous devons nous battre pour nous qualifier pour la Ligue des champions”, a déclaré Pioli à Sky en Italie.

L’équipe de Pioli est quatrième après avoir permis à Sassuolo de s’imposer pour la première fois depuis fin octobre grâce à une performance inspirée de Domenico Berardi.

L’Italien a marqué le quatrième but de son équipe et a participé à trois autres alors que Grégoire Defrel, Davide Frattesi, Armand Lauriente et Matheus Henrique ont tous marqué dans une performance en roue libre.

L’équipe d’Alessio Dionisi est 16e mais la victoire choc de dimanche leur a pris huit points d’avance sur Vérone qui siège juste à l’intérieur de la zone de relégation et affrontera l’Udinese lundi soir.

“Milan a des difficultés, cela peut arriver à une période de la saison où vous jouez beaucoup de matches mais nous parlons toujours d’une grande équipe dans son stade”, a déclaré Berardi.

“Venir ici et gagner n’est pas facile.”

Le doublé Juve de Monza

Monza a réalisé un superbe doublé contre la Juve lors d’une journée de chocs en Italie, une performance mature démentant le fait que le club appartenant à Silvio Berlusconi dispute sa toute première saison de Serie A.

Achetés par l’ancien Premier ministre italien Berlusconi en 2018, les vairons de Monza ont confirmé leur ascension fulgurante des ligues inférieures pour passer au-dessus de la Juve et à la 11e place.

Les frappes en première mi-temps de Patrick Ciurria et de l’ancien garçon de la Juve Dany Mota ont suffi à une victoire historique au stade Allianz pour Monza, qui a également vu le brillant début de Gianluca Caprari marqué pour hors-jeu.

« C’est une journée spéciale. Je suis content d’avoir pu faire mon travail et pour les garçons qui ont travaillé si dur aujourd’hui”, a déclaré Mota, qui n’a pas joué de match senior pour la Juve, à DAZN.

Le troisième but d’une saison de Mota était emblématique de leur confort à ce niveau, les Portugais dépassant Wojciech Szczesny et glissant à la maison après un excellent travail de Carlos Augusto.

La victoire 1-0 de septembre sur la Juve était la première de Monza en Serie A et le premier match de Raffaele Palladino en charge.

La victoire de dimanche est intervenue après la dernière performance qui a montré pourquoi son équipe sera presque certainement dans l’élite italienne la saison prochaine.

Le gardien Michele Di Gregorio est intervenu avec de superbes arrêts sur des frappes d’Angel Di Maria, Arkadiusz Milik et Manuel Locatelli lorsque la défense de Monza a dû repousser un siège de la Juventus en seconde période.

“Nous devons tous être responsables de cette performance en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri.

“Lors de nos trois derniers matches (de championnat), nous avons récolté un point et encaissé 10 buts d’une manière qui n’était pas assez bonne.”

Même le retour de Dusan Vlahovic après trois mois d’absence n’a pas pu empêcher la Juve de subir sa quatrième défaite en championnat cette saison.

Cela, et la pénalité de points pour activité de transfert illicite infligée plus tôt ce mois-ci, ont laissé la Juve languir à la 13e place et à 14 points des places européennes.

