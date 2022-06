S’asseoir à nouveau est lié à la maladie, à la mort, mais l’exercice peut aider

L’étude a montré que rester assis pendant 8 heures ou plus par jour était lié à un risque environ 20 % plus élevé de contracter une maladie cardiaque ou de mourir de quelque cause que ce soit au cours de la période d’étude, par rapport à ceux qui restaient assis pendant seulement la moitié de ce temps. Les assis prolongés étaient également 49% plus susceptibles d’avoir une insuffisance cardiaque.

“Les humains semblent faits pour bouger – et pour souffrir si nous ne le faisons pas”, déclare Harlan Krumholz, MD, de la Yale School of Medicine, qui n’a pas participé à l’étude.

Dans une étude qui a suivi plus de 100 000 adultes de 21 pays pendant plus de 10 ans, plus de temps passé assis pendant la journée était lié à un risque plus élevé de décès précoce et de maladie cardiaque.

Même assis pendant 6 à 8 heures par jour était associé à un risque 12% plus élevé de décès précoce et à un risque 13% plus élevé de maladie cardiaque.

Cela était vrai pour les personnes vivant dans les pays à revenu élevé, à revenu intermédiaire et à faible revenu.

Les avantages pour la santé d’être physiquement actif étaient également clairs dans l’étude. Les personnes qui étaient le plus assises et les moins actives avaient le risque le plus élevé (risques jusqu’à 50 % plus élevés), mais pour les personnes qui étaient le plus assises et actives, le risque n’était que de 17 %.

Enfin, ceux qui étaient à la fois les moins assis et les plus actifs présentaient le risque le plus faible de décès prématuré et de maladie cardiaque.

Krumholz dit que le lien entre la position assise et la mort prématurée et les maladies cardiaques est “plausible, et la solution – plus d’activité physique – a peu d’inconvénients et beaucoup d’avantages”.

“Alors que notre société dérive de plus en plus vers plus de temps d’écran et moins d’activité physique, nous devons considérer les effets que cela pourrait avoir sur notre santé et notre fonction à long terme”, dit-il.