Sasquatch censuré, Ducknana purs et durs : histoires farfelues de la Colombie-Britannique de 2022

Le cycle de l’actualité est rarement ennuyeux, mais même certains événements ont tendance à se démarquer des autres. Voici quelques-unes des histoires qui ont fait tourner la tête des lecteurs en 2022 :

Les purs et durs de Ducknana descendent sur Beacon Hill à Victoria

La culture a réuni un certain nombre de combinaisons emblématiques au fil des ans. Beurre de cacahuète et gelée. Bert et Ernie. Lennon et McCartney. Canard et bananes.

Mettez-les ensemble et qu’obtenez-vous? Ducknana. Le mème Internet qui a circulé sur des sites Web comme Reddit combine des fruits et de la volaille dans des statues de banane fantaisistes en forme de canard. LIRE LA SUITE

Une quarantaine de personnes ont assisté à un événement Ducknana au parc Beacon Hill le dimanche 24 juillet. (Photo gracieuseté de Geoff de Ruiter)

Une maman de la Colombie-Britannique sauve une oie de compagnie d’un aigle alors qu’elle allaite sa fille de 4 mois

Appelez ça le cas d’une mère qui s’occupe d’une autre.

Alors que Caitlin Oakley allaitait sa fille Willow, âgée de quatre mois, un soir de mai, elle a entendu Frankie, l’oie de compagnie de la famille, dehors. Sentant le danger, Oakley a ouvert sa porte pour trouver un aigle traînant Frankie dans l’allée par le cou. LIRE LA SUITE

Caitlin Oakley se précipite hors de sa maison de North Saanich pour aider à sauver l’oie de compagnie de sa famille d’un pygargue à tête blanche tout en allaitant sa fille. (Capture d’écran/Avec l’aimable autorisation de Mike Lazic)

Quand les cochons nagent: les caméras en eau profonde de la Colombie-Britannique capturent des images rares d’un cochon de mer nageant

À plus de deux kilomètres et demi sous la surface de l’océan au large de l’île de Vancouver, Ocean Networks Canada a capturé une observation rare.

Le navire d’exploration Nautilus a filmé des images d’un cochon de mer nageant à une profondeur de 2 584 mètres dans le bassin de Cascadia. Les animaux marins, qui sont apparentés aux étoiles de mer et aux oursins, se trouvent généralement en train de fouiller le fond de l’océan à la recherche de déchets pour se nourrir, et sont très rarement vus. LIRE LA SUITE

Un cochon de mer nageant dans les profondeurs du bassin de Cascadia au large de l’île de Vancouver à l’été 2021. (Photo gracieuseté d’Ocean Networks Canada)

Le trombone envoie des ours à la St. John’s Academy de Shawnigan Lake

Le dicton « la musique apaise la bête sauvage » a été mis à l’épreuve à la St. John’s Academy de Shawnigan Lake le 27 mai.

Pendant plusieurs jours, un ours noir a été attiré par l’odeur des poubelles de l’école, gardées à l’extérieur dans une structure en bois et non accessibles à la faune. Le professeur de musique Tristan Clausen a trouvé une solution unique au problème. LIRE LA SUITE

Tristan Clausen, professeur de musique à la St. John’s Academy de Shawnigan Lake, a effrayé un ours loin de l’école en jouant bruyamment du trombone le 27 mai 2022. (Photo soumise)

Sasquatch censuré ? La sculpture emblématique de Harrison est timide aux yeux de Google StreetView

Si même Google StreetView ne peut pas obtenir une bonne photo de Sasquatch, quel espoir y a-t-il pour le reste d’entre nous ?

Les groupes Facebook locaux ont été amusés par une bizarrerie de la technologie de création de cartes interactives qui brouille normalement les visages des personnes photographiées dans les images StreetView. LIRE LA SUITE

Que ce soit intentionnel ou non, le visage du Sasquatch assis de Harrison est définitivement flou sur Google StreetView. (Capture d’écran/Google StreetView)

Chèvre capricieuse profitant de l’hospitalité de la famille de la Colombie-Britannique jusqu’à ce que le propriétaire soit localisé

Lorsque Cathy McCarthy a appris qu’une chèvre capricieuse se promenait dans un quartier d’Abbotsford, elle a sauté dans sa voiture pour aller le retrouver.

Effectivement, il traînait à l’Abbotsford School of Integrated Arts sur Lower Sumas Mountain Road, où quelqu’un plus tôt avait pris une photo de lui attendant à la porte d’entrée. Un panneau au-dessus de lui indiquait : Tous les visiteurs doivent se présenter au bureau. LIRE LA SUITE

Une chèvre capricieuse à Abbotsford School of Integrated Arts. (Photo Facebook)

«Un très mal de gorge»: un esturgeon de 6 pieds trouvé avec du poisson coincé dans la bouche dans le fleuve Fraser

Un gros esturgeon a récemment été aperçu flottant sur le dos dans le bas Fraser avec un esturgeon juvénile dans la gorge. En raison des rares sources de nourriture dans le Fraser en ce moment, les défenseurs de l’environnement disent qu’il pourrait s’agir d’un acte de cannibalisme. LIRE LA SUITE

Colin Bond, bénévole à la Fraser River Sturgeon Conservation Society, n’avait jamais rien vu de tel. Il a photographié ce gros esturgeon flottant avec un plus petit esturgeon dans sa bouche le 5 février 2022 près de Fort Langley. (Colin Bond / Facebook)

Le maire de la Colombie-Britannique et sa famille secoués après la chute de grêle de la taille d’un pamplemousse en Alberta

Le maire de Courtenay, Bob Wells, et sa famille sont en sécurité, mais leur camionnette a été gravement endommagée lors d’une tempête de grêle en Alberta en août.

“Nous nous sommes enveloppés dans des couvertures dès qu’il a semblé que le verre allait se briser”, a-t-il déclaré. «Des grêlons de la taille d’un pamplemousse ont soufflé les toits ouvrants et ont essayé de briser la garniture de toit (du toit ouvrant) – la partie intérieure qui maintient l’intérieur sombre. Nous avons donc retenu cela pour empêcher la grêle d’entrer et ça faisait très mal.

LIRE LA SUITE

Megan Wells était assise sur le siège arrière, enveloppée dans une couverture, lorsque la vitre a explosé. (Photo soumise)

La tête géante d’Elon Musk par l’artiste métal de Chilliwack est maintenant terminée, prête à être expédiée

Une sculpture en aluminium de près de six pieds de haut représentant la tête d’Elon Musk, construite par un artiste de Chilliwack, est maintenant terminée.

Le sculpteur de métal Kevin Stone l’a construit pour les créateurs de l’Elon Goat Token ($EGT), une crypto-monnaie sur le thème d’Elon Musk basée en Arizona.

La pièce fait en fait partie d’une sculpture plus grande qui présente la tête de Musk au-dessus du corps d’une chèvre chevauchant une fusée dans l’espace, entourée d’éclairs. LIRE LA SUITE

Kevin et Michelle Stone regardent la tête d’Elon Musk de six pieds de haut sur laquelle ils ont travaillé ensemble. On les voit devant leur atelier près de Chilliwack le 5 juillet 2022. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

Un photographe de la région de Harrison capture une rare «glace capillaire»

Selon The Smithsonian, ce “gel de cheveux d’ange” ou “glace de cheveux” est étudié depuis plus d’un siècle.

La glace capillaire se trouve le plus souvent entre le 45e et le 55e parallèle par une matinée froide. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair pourquoi la glace forme des filaments blancs ressemblant à des cheveux, les scientifiques pensent que la glace capillaire se forme sur les surfaces en bois par un phénomène connu sous le nom de ségrégation de la glace. LIRE LA SUITE

Ryan Kehler faisait une randonnée au nord de Harrison Hot Springs lorsqu’il a découvert ce phénomène assez rare connu sous le nom de glace capillaire ou gelée de cheveux d’ange, formé sur du bois froid et humide dans les bonnes circonstances. (Photo contributive/Ryan Kehler)

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Le meilleur de 2022Revue de l’année