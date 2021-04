SaskTel et Samsung Electronics ont annoncé aujourd’hui que SaskTel avait choisi Samsung comme seul fournisseur pour fournir à SaskTel son réseau d’accès radio 4G / 5G (RAN) et Core. Samsung fournira tout le matériel, les logiciels et l’expertise associée pour assurer le déploiement réussi d’une solution 5G de bout en bout.

«Le déploiement par SaskTel d’un réseau 5G transformationnel favorisera l’innovation continue et soutiendra la croissance du secteur technologique de la Saskatchewan», a déclaré Don Morgan, ministre responsable de SaskTel. «La technologie 5G offrira de nouveaux niveaux de performances et d’efficacité qui amélioreront l’expérience utilisateur et jetteront les bases des villes intelligentes, des soins de santé virtuels de nouvelle génération, de l’éducation immersive, de la technologie de l’agriculture intelligente et du jeu de niveau supérieur.»

«Nous sommes ravis de sélectionner Samsung comme seul fournisseur pour notre déploiement de réseau 5G et nous sommes convaincus que la technologie 5G de pointe de Samsung offrira une capacité réseau robuste et une connectivité exceptionnelle inhérente à leurs solutions 5G», a déclaré Doug Burnett, président et chef de la direction de SaskTel. «Les vitesses, la fiabilité et la capacité accrues qu’apporte la 5G prendront en charge le travail à distance, la santé virtuelle et l’enseignement à distance, et permettront aux clients de SaskTel d’exploiter toutes les capacités des derniers appareils compatibles 5G, y compris le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.»

«Nous sommes ravis de collaborer avec SaskTel pour déployer des services 5G de nouvelle génération en Saskatchewan, élargissant davantage nos horizons 5G au Canada avec des solutions réseau 5G inégalées», a déclaré Jeff Jo, président et chef de la direction de Samsung Electronics Canada. «Samsung est impatient de soutenir SaskTel et de fournir une solution 5G de bout en bout démontrant l’engagement mondial continu de Samsung à faire avancer une nouvelle ère dans l’expansion de la 5G.»

Depuis 2010, SaskTel a investi plus de 3,0 milliards de dollars en capital dans toute la Saskatchewan pour renforcer ses réseaux et l’investissement dans la technologie 5G préparera la demande future et offrira une expérience utilisateur exceptionnelle. SaskTel s’engage à investir 324 millions de dollars de capital dans toute la Saskatchewan en 2020-2021 et plus de 1,6 milliard de dollars jusqu’en 2025. Ces investissements permettront aux clients de SaskTel de continuer à profiter de certains des meilleurs services de communication et de divertissement au monde.

À propos de SaskTel

SaskTel est le principal fournisseur de technologies de l’information et des communications (TIC) en Saskatchewan, avec plus de 1,2 milliard de dollars de revenus annuels et environ 1,35 million de connexions client, dont 637000 accès sans fil, 296000 accès au réseau filaire, 286000 accès Internet et 112000 maxTV™ abonnés. SaskTel et ses filiales en propriété exclusive offrent une large gamme de produits et services TIC, notamment des services voix, données et Internet concurrentiels, des services de données sans fil, maxTV services, services de centre de données, services basés sur le cloud, services de surveillance de la sécurité, services de publicité et services internationaux de logiciels et de conseil. SaskTel et ses filiales en propriété exclusive comptent environ 3 600 employés équivalents temps plein (ETP). Visitez SaskTel au www.sasktel.com.