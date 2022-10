Saskatoon, Delhi, Toronto : je me demande parfois ce que signifie être « chez soi »

Cet article à la première personne est l’expérience de Vurjeet Madan, un étudiant universitaire de Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

La maternelle ressemble à un rêve fiévreux lointain pour moi, mais je me souviens clairement d’un devoir en particulier. Mon professeur avait demandé à la classe de dessiner nos maisons. J’ai étalé une impressionnante collection de crayons et griffonné ensemble ma maison beige. Au-dessus, j’ai dessiné un très ciel bleu. Je dirais qu’il était bleu d’une manière enfantine, mais il se trouve que le ciel de la Saskatchewan est d’un bleu vif et enfantin.

Devant la maison, j’ai dessiné mon père, ma mère, ma sœur et moi – chacun de nous avec des sourires irréalistes. Vraiment un chef-d’œuvre stick-men de son temps. Pour mon jeune moi de six ans, c’était la maison dans son intégralité.

Même si nous vivions en Saskatchewan, nous visitions souvent New Delhi. C’est là que mes parents sont nés et ont grandi et ont passé le début de leur vingtaine avant d’immigrer au Canada. Chaque fois que nous sortions de l’aéroport international notoirement chaotique, je sentais un sourire involontaire se dessiner et je me retrouvais à prendre une grande et lente inspiration. Aussi préoccupant pour l’environnement que soit le smog de Delhi, je me retrouve à m’y adonner comme je fais un film pour adolescents politiquement dépassé des années 90.. La capitale – dans toute sa splendeur humide, colorée et bruyante – ressemble à une matérialisation des histoires de mes parents et grands-parents.

Delhi était – et continue d’être – synonyme de domicile pour moi.

La culture semblait exister dans l’âme de l’Inde si facilement, c’était enviable.

Bien que la Saskatchewan ait gagné dans les départements de la luge et du patin à glace, elle a été beaucoup moins impressionnante pour célébrer les fêtes indiennes. Célébrer Diwali à Regina dans les années 2000 donnait l’impression de crier dans le grand vide froid et solitaire des prairies – quelque peu inutile. Cela semblait n’exister que dans le périmètre de notre maison, comme un jeu de simulation auquel mes parents jouaient minutieusement avec nous.

Mais à Delhi, les célébrations de Diwali étaient partout. Ils pourraient être trouvés dans le coloré rangoli de la poudre à chaque pas de porte que nous passions. Ils existaient dans les décorations complexes et la grande ruée vers le mithai boutiques (sucrées). Ils existaient dans le pépiement constant de la sonnette, marquant une autre visite impromptue d’amis ou de famille. Ils brillaient au-dessus de moi dans le ciel nocturne, où j’anticipais l’obscurité, mais à la place, je vis des feux d’artifice étincelants. Ils ont pris vie dans le rire et dhols tambourinant au loin.

La famille de Madan s’est assurée de visiter les marchés de vêtements à proximité à chaque visite à Delhi. (Vurjet Madan)

Vurjeet Madan, troisième à partir de la droite, avec sa famille en Saskatchewan. (Jessy Tyson)

Aussi nouvelle que fût cette expérience pour moi, elle m’était aussi familière. Lors de cette visite en Inde en 2010 pour fêter Diwali, j’ai eu l’impression de voir un tableau qui m’était décrit depuis de nombreuses années.

Malgré ces moments passionnants, être à Delhi s’accompagne également de moments occasionnels d’aliénation en tant qu’Indo-Canadien de deuxième génération.

Une fois, quelques instants avant de monter dans un pousse-pousse, ma mère nous a demandé, à ma sœur et à moi, d’éviter de nous parler. Notre anglais évident à l’accent canadien nous marquerait comme des “étrangers” et le chauffeur augmenterait probablement les frais. Les regards ont été volés, les rires ont été supprimés sans succès, mais de tels moments reflètent toujours la nature diasporique de mon expérience. Certes, un Delhite ordinaire n’aurait pas à inventer une langue des signes élaborée et trop compliquée avec leur frère pour empêcher le conducteur de grimper leur frais.

Finalement, les visites en Inde ont ralenti car le lycée prenait mon temps et mon énergie. Propulsé par une angoisse d’adolescent et une idéalisation romancée des grandes villes, j’étais déterminé à quitter Saskatoon.

Lorsque j’ai accepté l’offre d’étudier à l’Université de Toronto lors d’un après-midi autrement ordinaire en 2019, j’ai ajouté sans le savoir une autre maison à ma vie.

Une station de métro TTC que Vurjeet Madan fréquente à Toronto. (Vurjet Madan)

Je me suis sentie instantanément accueillie à Toronto et dans toute sa beauté urbaine animée et réfléchissante aux vitres bleues. Alors que j’entame ma quatrième année d’université, je me rends compte que je dois à la ville de m’avoir fait découvrir des opportunités, des perspectives et surtout des gens – ceux qui ont rendu l’immensité de Toronto beaucoup moins vaste.

J’ai vite appris que la Saskatchewan avait une réputation banale sur la côte est du Canada. Pourtant, même si la Saskatchewan semblait banale à tous les Ontariens que j’ai rencontrés, elle était maintenant pour moi étonnamment remarquable. J’ai raté des choses que je ne pensais pas manquer.

Ma soeur me manquait. Notre proximité s’est manifestée dans l’aménagement de notre maison de Saskatoon, où nos chambres sont reliées par une salle de bain jack-and-jill. Mes études étaient souvent interrompues par le fait qu’elle se laissait tomber sur mon lit avec un soupir théâtral. C’était toujours suivi d’un « je suis hué” comme si elle s’attendait à moitié à ce que je me lève de ma chaise et que j’exécute une séquence élaborée du Cirque du Soleil.

Vurjeet Madan, dans sa maison familiale à Regina, est assise avec sa sœur dans leur maison. (Soumis par Vurjeet Madan)

Vurjeet Madan, en robe noire, avec ses amis dans l’arrière-cour de sa maison familiale à Saskatoon. (Jessy Tyson)

J’ai raté des sorties impromptues avec mon groupe d’amis digne d’une sitcom. Nos plaintes ont évolué des devoirs de chimie du secondaire à ceux concernant les candidatures aux études supérieures, et dans le processus, il semble que j’ai grandi à leurs côtés. Je me souviens d’une session d’étude qui s’est en quelque sorte transformée en une soirée Monopoly à part entière. Malgré — ou plutôt dans – le méli-mélo de négociations douteuses et de discussions les unes sur les autres, je me sentais sans équivoque chez moi.

Je me suis retrouvé dans des cas de confusion. Quel genre de problème se sentait-il à l’aise dans aussi plusieurs places? Parfois, je me sentais frustré de ma frustration. Toujours des moments manquants, maintenant ceux de ma maison de prairie en plus à ceux de l’autre bout du monde, épuisant.

C’était comme si j’avais pris sur moi de faire de la nostalgie ma religion personnelle. À Toronto, j’ai souvent pensé à ma famille très unie et à mes amis. Après le déclenchement de la pandémie, de retour à Saskatoon, l’indépendance de vivre dans la grande ville selon mes propres conditions et selon mon horaire me manquerait. Et tout au long, je me suis senti loin de mes racines en Inde – métaphoriquement et littéralement.

J’ai réalisé que les lignes de “maison” étaient plus difficiles à distinguer à l’âge adulte. C’était comme si je regardais une carte de ma vie sans mes lunettes, saisissant n’importe quel moyen de la parcourir de manière linéaire. J’ai continué à attendre de ressentir ensemble en un seul endroit, ce qui, en tant qu’enfant de la diaspora, aurait pu être un objectif irréaliste.

Les amis de Vurjeet Madan marchent devant elle près de son appartement au centre-ville de Toronto. (Vurjet Madan)

Je ne pense pas qu’il y ait eu un seul moment qui ait changé ma perspective. Il était peut-être temps, ou de grandir – ou peut-être les deux. Rétrospectivement, je vois qu’il y a de l’ironie à se sentir submergé par le rare privilège d’avoir plusieurs endroits où se sentir chez soi à la fois.

Je me sens chez moi quand je sirote du chai sur le balcon de mes grands-parents à Delhi, en écoutant leurs petites conversations étouffées en arrière-plan. Je me sens chez moi à Toronto quand mon colocataire et moi écoutons des chansons latines et partons faire le ménage de l’appartement pour remettre à plus tard nos devoirs. Et la Saskatchewan, où j’ai rêvé, où j’ai grandi et où je reviens dans la famille qui m’a inculqué des valeurs sans lesquelles je me sentirais autrement vide… je ne peux pas imaginer ne pas s’y sentir chez soi.

En retirant mes lunettes teintées de nostalgie, j’apprends à voir la valeur de chaque à la maison, mais plus important encore, dans la façon dont chacun peut simultanément se sentir chez soi.

Je me sens très chanceuse d’être entourée d’un amour aussi abondant.

Vurjeet Madan, troisième à partir de la gauche, fête ses 20 ans avec sa famille et ses amis. (Soumis par Vurjeet Madan)

Il semble, contrairement à ce qu’un jeune moi supposait, que la maison est plus que la belle maison beige que j’ai dessinée dans ce chef-d’œuvre au crayon digne du Louvre. Je pense que Vurjeet, six ans, serait satisfait de savoir que j’ai appris à aimer ma version – moins tangible – de la maison, malgré tout.