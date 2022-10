Saskatchewan. Une pilote de course autochtone fait une place aux femmes dans le sport

Destiny et Stefan Klym déchargent des voitures de course assorties de remorques grises identiques tirées par des camions argentés jumeaux au milieu d’une piste de petite ville.

Le duo père-fille échange ses tâches dans un quasi-silence. Ils allument un générateur pour recharger les batteries des véhicules; vérifiez la pression des pneus et serrez-les ; assurez-vous que les voitures sont remplies d’antigel et qu’aucun boulon n’est desserré. C’est un rythme perfectionné au cours d’une décennie de course ensemble.

Stefan Klym a appris à sa fille, Destiny Klym, comment piloter des voitures à un jeune âge. Elle avait 13 ans lors de sa première compétition. (Aaron Sinclair)

En moins d’une heure, ils se faufilent autour de l’ovale desséché, soulevant des nuages ​​de poussière étouffants le jour de juillet sec à 27 degrés.

Bien qu’elle ait des racines dans la nation crie d’Opaskwayak au Manitoba, Destiny vit en Saskatchewan. Elle est la première femme de la Saskatchewan et autochtone à participer à une course sanctionnée par Nascar. Elle a participé à des compétitions de voitures de loisirs, de voitures de rue et de voitures modifiées dans les Prairies et dans plusieurs États, remportant plusieurs trophées de championnat.

Aussi accomplie soit-elle, ce n’est pas une histoire sur les distinctions de Destiny ou sur son besoin de vitesse. C’est à propos de la façon dont un amour mutuel de la course a réuni un père et sa fille.

Le frisson de la course

Stefan a appris à Destiny à conduire à un jeune âge dans la région rurale près de Carlyle, en Saskatchewan. Elle a grandi là-bas, dans le sud-est de la province, à une soixantaine de kilomètres de la frontière manitobaine.

Ni l’un ni l’autre n’avait prévu qu’elle courrait avant de prendre (légalement) l’autoroute.

Stefan a commencé à courir au début des années 1990, et il n’a pas fallu longtemps pour que sa fille, maintenant âgée de 25 ans, suive. Lorsque Stefan transportait son camion semi-remorque pour des courses aux États-Unis, il posait Destiny sur une mallette sur le siège à côté de lui. Ils chantaient George Jones et Alan Jackson jusqu’au Nebraska et retour.

Pourtant, ce n’est pas à Destiny que Stefan a pensé en premier lorsqu’il a prévu de montrer les ficelles du métier à un autre membre de la famille. Un jour, il ramène à la maison une voiture de course pour surprendre son fils, qui lui répond avec indifférence.

Mais Destiny a sauté sur l’occasion d’avoir ses propres roues. Ils courent ensemble depuis.

Stefan Klym court depuis des décennies. Ses voitures et celles de Destiny sont emballées dans des publicités pour son entreprise de camions à Hanley, en Saskatchewan. (Aaron Sinclair)

Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu’un à conduire ces voitures comme vous le feriez avec la berline familiale. Beaucoup d’entre eux sont construits sans portes et avec des fosses pour les sièges du conducteur. Vous devez vous hisser dans l’espace par l’ouverture où se trouverait généralement une fenêtre. Vous êtes entouré de tôle. Il n’y a pas d’espace pour que papa monte un fusil de chasse et attrape le volant en un clin d’œil.

Alors, Stefan lui en a parlé.

Lorsque Destiny a commencé à courir, elle n’était pas assez grande pour atteindre la pédale d’accélérateur – elle avait besoin d’un bloc. Elle ne pouvait pas non plus tendre la main vers le bouton d’allumage, ce qui signifiait qu’elle devait croiser les doigts pour ne pas caler.

Ces voitures de course n’ont pas de portes, vous devez donc vous asseoir dans le siège du conducteur par une ouverture où se trouve généralement la fenêtre. C’est un ajustement serré. (Aaron Sinclair)

L’hippodrome rural d’Outlook, en Saskatchewan, où Destiny et son père se promenaient en ce jour de juillet était le même où elle avait fait sa première course à 13 ans.

Les épreuves pour jeunes filles sont appelées courses de houppettes et les participantes sont au volant de lance-pierres, essentiellement des versions plus petites et plus lentes de ce que les adultes pilotent.

Destiny rigole en se rappelant cette première course. Elle a fait un tête-à-queue dans son premier tour, puis un autre pilote l’a heurtée à la tête. Destiny est restée coincée sous son volant, tandis que l’autre concurrente s’est ébréché une dent.

Son père se souvient avoir eu peur.

“J’ai couru vers la voiture et je me suis dit qu’elle ne monterait plus jamais dans une voiture de course.”

Elle y est retournée la semaine suivante.

“Je n’ai pas vraiment peur d’être au volant après un accident”, déclare Destiny. “Je ne suis jamais vraiment nerveux. J’ai en quelque sorte un besoin de vitesse – je dois aller de plus en plus et faire mieux.”

Et c’est exactement ce qu’elle a fait.

Du passe-temps au stock en passant par modifié

Lorsque Destiny a commencé, elle courait des voitures de collection. Ils ont huit cylindres et poussent environ 300 chevaux. Ils sont basés sur des voitures de série et ne sont pas beaucoup modifiés, ils sont donc assez bon marché à construire.

Destiny n’avait pas sa propre voiture au début, elle a donc dû rembourrer le siège du conducteur mal ajusté avec des oreillers. Elle se décrit comme une tortue : peur de dépasser quelqu’un ou d’aller très vite.

Quelques années plus tard, elle a été équipée pour son propre véhicule et s’est rapidement nettoyée lors d’un tournoi à Swift Current, en Saskatchewan.

“C’était une expérience tellement cool”, se souvient Destiny. “Je souriais d’une oreille à l’autre.”

Les accidents n’empêchent pas Destiny de courir – pas une minute. (Aaron Sinclair)

Trois ans plus tard, le père et la fille ont concouru dans la ville du sud-ouest de la Saskatchewan, remportant respectivement les championnats de stock de rue et de stock de passe-temps.

En 2016, Destiny et Stefan Klym ont tous deux concouru à Swift Current, Sask. Destiny a remporté le championnat de stock de passe-temps et son père a remporté le premier prix pour les courses de stock de rue. (Envoyé par Destiny Klym)

“Ce fut un moment assez remarquable pour moi”, déclare Stefan.

Le destin a suivi les bandes de roulement des pneus de son père, adoptant ensuite les courses de stock de rue, qui utilisent des véhicules de rue que le grand public peut acheter.

En 2017, Destiny a participé à la NASCAR Pinty’s Series, le circuit canadien de l’organisation.

Maintenant, elle pilote des voitures modifiées par l’International Motor Contest Association (IMCA). Destiny les décrit comme une charge d’étain construite autour d’un châssis et d’un moteur de 500 chevaux.

En 2017, Destiny a participé à la série NASCAR Pinty’s. Elle est la première femme de la Saskatchewan et autochtone à participer à une course sanctionnée par Nascar. (Envoyé par Destiny Klym)

Elle retournerait également au Nebraska – avec des arrêts dans l’Iowa et le Dakota du Nord – avec son père, cette fois pour ses propres circuits de course.

Les deux ne se sont pas beaucoup affrontés. Tous deux se décrivent comme compétitifs mais attentionnés : ils veulent gagner mais détestent aussi l’idée de détruire la voiture de l’autre.

“Je ne le mesure pas tellement [by] ce que nous avons gagné et ce que nous n’avons pas gagné », dit Stefan, « mais juste le temps de qualité que nous avons passé ensemble.

Inspirer les femmes à courir

Tous les hommes n’ont pas réagi avec autant d’enthousiasme au succès de Destiny. Elle dit que les concurrents masculins se fâchent parfois parce qu’elle les bat, mais en général, elle trouve que le sport est un environnement favorable et accueillant.

Destiny se souvient que les conductrices étaient rares lorsqu’elle a commencé à courir. Ce n’est plus le cas, et Destiny a joyeusement repris le flambeau du modèle.

Au cours de cette série NASCAR Pinty’s, une jeune fille en phase terminale a assisté à une course. Elle a eu la chance de choisir son chauffeur préféré avec qui passer la journée. Elle a choisi Destiny.

“C’était déchirant pour moi, mais l’un des meilleurs sentiments que j’aie jamais ressentis sur le circuit”, a déclaré Stefan.

Destiny est fier d’être un modèle pour les jeunes et les femmes qui souhaitent se lancer dans la course. (Aaron Sinclair)

Destiny travaille maintenant à Edmonton en tant que soudeuse, un autre domaine dominé par les hommes. Elle aime pouvoir réparer sa propre voiture de course.

“C’est un métier tellement cool”, dit-elle.

La pandémie de COVID-19 a mis un frein à la course, mais Destiny espère retourner bientôt aux États-Unis.

Quant à Stefan, dit-il, “je suis dans les années crépusculaires de ma carrière de pilote, mais je veux toujours aller aider Des et la voir bien faire.”