Saskatchewan. une journaliste remporte le prix Pulitzer pour un podcast sur l’expérience de son père au pensionnat

L’histoire d’une femme des Premières Nations de la Saskatchewan sur l’expérience de son père dans un pensionnat a remporté le prix de journalisme le plus prestigieux au monde.

Volé : Survivre à St. celui de Michel, un podcast de la journaliste Connie Walker et de l’équipe de Gimlet Media, a remporté le prix Pulitzer 2023 du meilleur journalisme audio.

« J’ai l’impression d’être encore sous le choc. C’est de l’incrédulité. Cela signifie tellement. C’est un honneur incroyable », a déclaré Walker lundi.

« Je pense à toutes les personnes qui ont courageusement partagé ces histoires avec nous. Les gens devraient connaître ces histoires. Plus de gens les entendront maintenant. »

Stolen: Surviving St. Michael’s, sur un pensionnat en Saskatchewan, a reçu un prix Pulitzer 2023. (Fourni par Gimlet Media)

Walker est un ancien journaliste de la CBC qui travaille maintenant pour Gimlet Media, basé à New York. Elle est membre de la Première nation Okanese dans le sud de la Saskatchewan.

L’équipe travaillant avec Walker comprenait l’ancienne journaliste de Saskatoon StarPhoenix Betty Ann Adam, membre de la Nation Fond du Lac Denesuline dans le nord de la Saskatchewan.

Walker a déclaré qu’il est important de reconnaître l’histoire et les histoires des communautés autochtones, et que ces histoires sont de plus en plus racontées par les peuples autochtones eux-mêmes.

« Nos histoires comptent », a-t-elle déclaré.

Walker a dit qu’elle a été inspirée par le soin qu’Adam a pris avec les survivants et par la détermination d’un autre membre de l’équipe autochtone, Chantelle Bellrichard, qui a déterré des milliers de pages de documents pour le projet.

Walker, jointe par téléphone à Seattle, a déclaré qu’elle était au téléphone toute la journée avec son équipe, ses frères et sœurs et d’autres parents.

« Cela a été non-stop », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de larmes de joie. »

Les gagnants des autres catégories annoncés lundi comprenaient le Wall Street Journal, le New York Times et l’Associated Press.