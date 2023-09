Saskatchewan. une femme qui a été citée pour ses plantes hautes dans son jardin de pollinisateurs dit que le règlement devrait changer

Une résidente de Saskatoon a pensé que c’était une bonne idée de remplacer sa pelouse par un jardin de pollinisateurs, qu’elle considère comme une alternative plus respectueuse de l’environnement, mais la ville n’était pas d’accord avec ses projets.

Pooja Bansal a dû arracher certaines plantes de son jardin avant après que les autorités municipales ont déclaré qu’elles ne respectaient pas les règlements municipaux concernant leur hauteur. Bansal remet en question les statuts, affirmant que la transformation n’a fait que changer son jardin pour le bien.

« [Previously] cela ne redonnait pas à la communauté, ne créait pas de biodiversité et utilisait également beaucoup de pesticides pour tuer les plantes et les espèces indigènes. Nous voulions donc redonner et augmenter cette biodiversité. »

Un jardin de pollinisateurs est un jardin contenant une variété de plantes attrayantes pour les papillons, les abeilles et autres pollinisateurs. Dans le cadre de ce changement, Bansal a planté quelque 120 nouvelles plantes sur sa pelouse et elle espère doubler ce nombre.

Elle a déclaré que son jardin avait économisé l’eau et attiré davantage d’abeilles.

Ensuite, des fonctionnaires de la ville se sont présentés à sa porte d’entrée et lui ont demandé de tailler quelques plantes.

« J’ai été vraiment surpris parce que [the officer] Je suis revenu deux à trois fois pour vérifier si nous l’avions réduit. Il utilisait son temps pour surveiller les mauvaises herbes et leur croissance », a-t-elle déclaré.

La ville arrêté sur l’entretien des propriétés et la réduction des nuisances stipule que les terres ne doivent pas être envahies par de l’herbe et des mauvaises herbes de plus de 20 centimètres.

De plus, la province Loi sur le contrôle des mauvaises herbes habilite les municipalités à imposer l’éradication, le confinement ou le contrôle des mauvaises herbes interdites, nuisibles et nuisibles.

Cependant, les lois comportent une exception : la végétation intentionnellement plantée comme des arbustes, des plantes vivaces ou un potager n’est pas considérée comme une infraction, même si la hauteur dépasse la limite.

Pollinator Paradise YXE est un groupe qui travaille à ramener les plantes et la faune indigènes à Saskatoon dans le cadre d’un projet appelé Wild About Saskatoon. Au cours des deux dernières années, elle a réussi à enregistrer plus d’une centaine de jardins de pollinisateurs dans la ville.

Candace Savage, présidente de Wild About Saskatoon, affirme que les membres de sa communauté n’ont pas encore rencontré ce genre de problème, mais que les jardins de pollinisateurs pourraient attirer l’attention en raison de leur apparence.

Savage a déclaré qu’il est important de commencer lentement et d’accommoder les voisins.

« Il est important d’exprimer clairement vos intentions car votre jardin, surtout s’il se trouve dans la cour avant, sera un peu différent de ce à quoi les gens sont habitués. »

Bansal a déclaré que les plantes de son jardin n’étaient pas des mauvaises herbes envahissantes, mais des cultures planifiées. Lorsqu’ils n’étaient pas taillés, ils aidaient l’écosystème en encourageant les espèces indigènes de papillons, de mites, de libellules et de sauterelles à venir se nourrir, a-t-elle déclaré.

« Il est très important de les conserver pour l’hiver, car leurs graines servent de nourriture aux oiseaux. Nous avons dû les couper à contrecœur », a-t-elle expliqué.

Le travail consistait à arracher la majeure partie de son herbe indigène. Bansal a déclaré qu’il y avait maintenant de la terre nue qui se répandait sur le trottoir parce qu’il n’y avait plus rien pour la maintenir ensemble.

Bansal appelle le processus d’entretien d’un jardin de pollinisateurs un marathon et non un sprint.

Elle a déclaré que la ville pourrait faire beaucoup plus avec des conversations significatives sur la biodiversité.

« J’aimerais vraiment voir un changement dans les règlements municipaux pour que la ville adopte une approche intentionnelle visant à créer de la biodiversité, et n’encourage pas simplement les pelouses stupides qui sont devenues un symbole de statut et de prestige. »

Met Grazier, directeur des normes communautaires de Saskatoon, a déclaré dans un communiqué que la ville n’était pas en mesure de commenter les détails du cas de Bansal.

En général, lorsqu’une plainte arrive, la section de conformité aux règlements de la ville travaille avec le résident pour parvenir à une entente, a déclaré Grazier.

Bansal s’est conformée à la directive, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a renoncé à son objectif de créer un jardin de pollinisateurs.

« Nous continuerons à faire notre part dans la création d’un jardin de pollinisateurs et espérons que tout le monde ou certaines personnes se joindront au mouvement pour créer plus de biodiversité dans la ville. C’est tellement excitant de voir une autoroute d’abeilles, d’oiseaux et de lapins se réfugier dans notre cour avant. «