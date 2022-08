Saskatchewan. une femme qui a disparu avec son fils est toujours détenue dans l’Oregon et fait face à des accusations au Canada et aux États-Unis

Dawn Walker fait face à des accusations d’enlèvement parental et de méfait public au Canada, ainsi qu’à des accusations américaines liées à l’utilisation d’un faux passeport, a annoncé lundi le service de police de Saskatoon (SPS).

“Au fur et à mesure que l’enquête criminelle progresse, d’autres accusations pourraient être portées à l’encontre de Mme Walker”, a déclaré le chef adjoint du SPS, Randy Huisman, lors d’un point de presse.

Walker, 48 ans, et son fils, 7 ans, que CBC News ne nomme pas maintenant qu’il a été retrouvé, avaient été portés disparus à Saskatoon fin juillet.

Leur disparition a incité de vastes équipes de recherche par la terre, l’air et l’eau, ainsi qu’une veillée de prière et marche détenus comme des personnes craint pour leur sécurité.

Les deux étaient situés à Oregon City, Oregon, vendredi, mais les détails restent rares sur comment et pourquoi ils se sont retrouvés au sud de la frontière.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous avons suivi la piste des preuves”, a déclaré Huisman.

Il a déclaré que l’enquête impliquait des recherches dans la zone, ainsi que des recherches sur les personnes de sa vie, son téléphone portable et ses relevés bancaires.

“Toutes ces choses sont prises en compte”, a-t-il déclaré, “et lorsque nous commençons à voir des anomalies, nous commençons à aller dans cette direction.”

La police a déterminé que Walker avait traversé la frontière entre l’Alberta et le Montana et qu’elle se trouvait dans un logement locatif à Oregon City. Il a déclaré que les enquêteurs tentaient de déterminer qui aurait pu aider Walker à voyager.

La police a déclaré qu’un autre tuteur légal du fils de Walker l’avait ramené à Saskatoon dimanche, tandis que Walker était toujours détenu aux États-Unis.

La première comparution de Walker devant le tribunal est prévue pour lundi, selon la police. Huisman a déclaré que SPS est en consultation avec la Couronne provinciale pour organiser le retour de Walker au Canada.

Walker a besoin de compassion : sa sœur

Au cours du week-end, des proches de Walker ont déclaré que le fait qu’elle et son fils aient été retrouvés vivants avait été éclipsé par les spéculations et les critiques du public.

“Sa situation a besoin de compréhension et de compassion, et elle a besoin d’être entendue”, a déclaré Kathy Walker, la sœur cadette de Dawn. Kathy a assisté à un rassemblement de soutien pour Dawn à Saskatoon dimanche soir.

“[Dawn] mérite notre soutien, plutôt que de pointer du doigt”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous devons examiner le système plus large en jeu ici et comment cela l’a affectée en prenant des mesures aussi drastiques.”

Walker est un auteur autochtone de premier plan et un haut fonctionnaire de la Fédération des nations autochtones souveraines qui a été décrite comme une défenseure des autres femmes autochtones.

Le membre de la Première nation d’Okanese a été porté disparu à la police le 24 juillet après que ses amis et sa famille n’aient pas eu de nouvelles d’elle – un comportement considéré comme inhabituel. Elle avait été vue pour la dernière fois le 22 juillet dans une entreprise de Saskatoon.

Le 25 juillet, la police a trouvé son camion et d’autres effets personnels au parc Chief Whitecap, juste au sud de Saskatoon, près de la rivière Saskatchewan Sud. La police a appris que quelqu’un dans la région avait trouvé le sac à main de Dawn quelques jours plus tôt.

Les équipes d’urgence, les organismes communautaires et les bénévoles ont passé des jours à chercher Dawn et son enfant autour de la rivière Saskatchewan Sud, sans résultat.

Kathy a dit que c’était un incroyable sentiment de joie et de soulagement d’apprendre que sa sœur et son neveu étaient vivants.

“Lorsque nous cherchions, il y avait tellement de scénarios possibles différents qui se sont présentés, et celui-ci – les trouver vivants et en bonne santé était le meilleur, et rien d’autre n’avait d’importance à ce moment-là.”

Les membres de la communauté appellent à la patience

Darlene Okemaysim-Sicotte a déclaré que la joie a été éclipsée par des personnes utilisant les médias sociaux pour diffamer Walker.

“Nous avions vraiment besoin que le public essaie de comprendre que dans ces situations complexes, quand quelqu’un avec ce genre de profil et de capacités et cette intelligence, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas du tout”, a-t-elle déclaré lors du rassemblement de soutien à Saskatoon. .

“Nous ne savons pas. Mais c’était assez pour qu’elle parte brusquement.”

Okemaysim-Sicotte est coprésidente de Iskwewuk Ewichiwitochik (Women Walking Together), un groupe local de Saskatoon qui soutient les familles de femmes disparues et de femmes autochtones assassinées.

Elle a déclaré que les gens étaient en colère contre les ressources utilisées pour rechercher Dawn et le bilan émotionnel ressenti par les personnes qui craignaient qu’elle et son fils aient été blessés. Les circonstances sont déroutantes, a-t-elle dit, mais elle a exhorté les gens à être patients et à attendre une explication plus complète.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées au Chef Whitecap Park, près de Saskatoon, pour une veillée aux chandelles en soutien à Dawn Walker et à son fils, alors que le duo mère-fils était toujours considéré comme porté disparu. (Yasmine Ghanaia/CBC)

À Regina, Joely Bigeagle-Kequahtooway a publié une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux après avoir également lu le contrecoup négatif.

“Cette pauvre femme fait face à des poursuites judiciaires et peut-être à la menace de se faire enlever son fils, et ce dont elle a besoin, c’est que la communauté se rallie autour d’elle et la soutienne – son bien-être mental, son bien-être émotionnel, spirituel et physique”, dit-elle, ajoutant “la police et ces autorités, elles n’étaient tout simplement pas là pour elle. Et la question à se poser est pourquoi?”

Une campagne de collecte de fonds en ligne organisée par Idle No More est en cours pour soutenir la défense juridique de Dawn. Il a recueilli 14 397 $ d’ici lundi à midi.