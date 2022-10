Saskatchewan. une femme en convalescence craint pour sa sœur alors que la crise de la drogue traverse la province

Chaque jour, Meagan Jasper se réveille en se demandant si sa sœur cadette est toujours en vie.

Elle dit que son frère Brooke était un bon enfant qui n’a jamais voulu devenir mère.

Jasper, qui se remet d’une dépendance, vit à Moose Jaw, en Saskatchewan, à environ 70 kilomètres à l’ouest de Regina.

Elle a dit que Brooke, sa seule sœur, l’a soutenue lorsqu’elle était accro à la drogue.

Mais le traumatisme d’une relation abusive a amené Brooke elle-même à lutter contre la dépendance, l’amenant à un point où elle fait maintenant une overdose plusieurs fois par semaine, a déclaré Jasper.

Maintenant, Jasper est terrifié à l’idée que Brooke soit quelque part dans les rues de Regina en train de faire une overdose et qu’elle n’ait potentiellement pas assez de Narcan pour la sauver.

“C’est effrayant de ne pas savoir si je vais me réveiller avec cet appel téléphonique ou avec un message de repos en paix à son sujet”, a déclaré Jasper.

“Je me réveille tous les jours et mes réseaux sociaux regorgent de repos en paix [posts]. Et ce sont les jeunes, c’est toute une génération, comme des générations, qui sont anéanties en ce moment.”

Saskatchewan. sur la bonne voie pour une nouvelle augmentation des décès par toxicité médicamenteuse

Au 30 septembre de cette année, il y avait eu 336 décès liés à des surdoses dans la province – 116 décès confirmés par toxicité médicamenteuse et 220 surdoses mortelles présumées – selon le plus récent rapport du Service des coroners de la Saskatchewan.

L’année dernière, la province a signalé 409 décès confirmés ou suspectés par toxicité médicamenteuse pour l’ensemble de 2021.

Maintenant, le coroner en chef de la Saskatchewan, Clive Weighill, a déclaré qu’il s’attend à ce que la province connaisse une autre augmentation du nombre de décès d’une année à l’autre.

“Je m’attendrais à ce que nous voyions un nombre probablement entre le milieu et les quatre cents”, a déclaré Weighill.

“Je pense que c’est un problème partout au Canada.”

Au 30 septembre, il y a eu 116 décès confirmés et 220 décès présumés par toxicité médicamenteuse en Saskatchewan cette année. (Service des coroners de la Saskatchewan)

Le fentanyl joue un rôle important dans l’augmentation des chiffres, l’opioïde étant 50 à 100 fois plus toxique que d’autres comme l’héroïne ou la morphine, selon la province.

Du 1er janvier au 30 septembre 2022, le Service des coroners de la Saskatchewan a signalé 64 décès accidentels confirmés par toxicité médicamenteuse liés au fentanyl, ainsi que 34 décès liés à l’acétyl-fentanyl.

Au Canada, 85 % de tous les décès accidentels liés à la toxicité apparente des opioïdes de janvier à mars 2022 impliquaient du fentanyl, selon le site Web du gouvernement du Canada.

Mais ce n’est généralement pas une seule drogue qui tue les gens, mais une combinaison de substances, a déclaré Weighill.

L’approvisionnement en médicaments devenant de plus en plus toxique, les gouvernements doivent commencer à mieux réagir pour sauver la vie de leurs résidents, a déclaré Donald MacPherson, directeur exécutif de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues.

“Ce qui se passe en Saskatchewan, on dirait que le marché des drogues illicites rattrape d’autres parties du pays”, a-t-il déclaré.

“Le marché transnational de la drogue du crime organisé est robuste et ils utilisent le fentanyl comme ils ne l’ont jamais utilisé auparavant.”

Au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19 – entre avril 2020 et mars 2022 – il y a eu une augmentation de 91 % des décès apparents liés à la toxicité des opioïdes dans le pays par rapport aux deux années précédentes, selon le gouvernement du Canada. Au cours de cette période, 90 % de tous les décès accidentels apparents liés à la toxicité des opioïdes sont survenus en Colombie-Britannique, en Alberta ou en Ontario. (Gouvernement du Canada)

Aucun financement provincial pour faire fonctionner le site de consommation supervisée de Saskatoon

Le directeur général de Prairie Harm Reduction à Saskatoon n’est pas surpris par les chiffres les plus récents sur les décès dus à la toxicomanie.

L’organisation de Kayla DeMong exploite le premier site de consommation supervisée de la Saskatchewan.

“Nous subissons beaucoup de pression”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons plus de ressources à offrir. Sans financement pour notre site de consommation sûre, nous sommes extrêmement limités dans ce que nous pouvons faire.”

Plus tôt cette année, la province a déclaré qu’elle avait investi 470 millions de dollars dans les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour 2022 et 2023.

Mais en mars, Prairie Harm Reduction a de nouveau été exclu du budget 2022-2023 de la province. Il s’est vu refuser un financement provincial trois années de suite.

Kayla DeMong est directrice générale de Prairie Harm Reduction. Elle espère une stratégie provinciale pour lutter contre la crise actuelle des surdoses de drogue non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les communautés rurales mal desservies, a-t-elle déclaré. (Soumis par Kayla DeMong)

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune surdose mortelle à l’intérieur de l’établissement, a déclaré DeMong. Mais l’image de l’autre côté des portes est différente.

“Ce que nous constatons actuellement, parce que nous ne pouvons pas être ouverts tout le temps, c’est que notre personnel … assiste à des surdoses à l’extérieur du bâtiment lorsque nous ne sommes pas ouverts”, a déclaré DeMong.

“Sans le financement, il devient de plus en plus difficile de fonctionner à pleine capacité et de vraiment répondre aux besoins de la communauté.”

La province achète des spectromètres, mais pas encore de formation, selon les organisations

Cette année, la province a donné à Prairie Harm Reduction un spectromètre de contrôle des drogues, utilisé pour identifier ce qu’il y a dans les drogues avant qu’elles ne soient consommées. Cependant, l’appareil n’a pas seulement été livré plus tard que prévu, il est dans une boîte depuis l’été, a déclaré DeMong.

“Nous devons encore suivre la formation”, a déclaré DeMong. “À ce stade, la communication de la province est que la formation, espérons-le, sera mise en place en décembre.”

La machine est arrivée à Saskatoon en août, mais était attendue à la fin du printemps, a déclaré DeMong.

Le personnel du Nēwo-Yōtina Friendship Centre à Regina attend également d’utiliser son spectromètre.

L’organisation gère un site de prévention des surdoses, qui a ouvert ses portes l’été dernier.

“En gros, nous étions juste assis ici, à le regarder et à dire aux clients que bientôt nous en aurons un et que bientôt vous pourrez venir faire tester vos drogues”, a déclaré Emile Gariepy, responsable de la réduction des méfaits du Centre d’amitié Nēwo-Yōtina. .

“La formation semble être repoussée de mois en mois.”

La province a acheté un total de « quatre spectromètres infrarouges à transformée de Fourier à utiliser dans des sites désignés de contrôle des drogues administrés par le personnel » à Regina, Prince Albert, North Battleford et Saskatoon.

Les raisons du retard à la fois dans la production et l’expédition comprennent les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19, a déclaré le ministère de la Santé de la Saskatchewan dans un courriel à CBC.

“Actuellement, des travaux sont en cours sur l’installation, le développement de procédures, l’obtention d’exemptions de Santé Canada et la formation du personnel”, a déclaré le ministère de la Santé.

“Tout cela est nécessaire avant que les opérations puissent commencer.”

Une date officielle de démarrage n’a pas encore été fixée, selon le ministère.

La dépendance est une maladie, dit Jasper

Jasper se considère toujours comme une « junkie » et une « toxicomane », bien qu’elle soit abstinente depuis cinq ans.

“C’est une maladie”, dit-elle. “C’est quelque chose que je vais avoir pour le reste de ma vie.”

L’inflation, ainsi qu’un manque de logements accessibles et d’opportunités de désintoxication et de traitement à long terme facilement disponibles, créent des défis supplémentaires pour les gens, a-t-elle déclaré.

Pendant des années, Jasper a aidé les autres à surmonter leurs dépendances.

Elle espère que davantage de soutien sera bientôt disponible en Saskatchewan, avant qu’il ne soit trop tard pour sauver sa sœur.

“Nous devons nous concentrer sur le maintien des gens en vie”, a-t-elle déclaré.

« Si ma sœur meurt demain… ses enfants ne la reverront jamais.