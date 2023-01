Saskatchewan. Une femme dans un état critique après un incident en lune de miel au Mexique

Une femme de la Saskatchewan se rétablit dans un hôpital au Mexique au cours de ce qui était censé avoir été l’un des voyages les plus heureux de sa vie.

Cory Moe, 26 ans, célébrait sa lune de miel avec son mari Dalton à Puerto Vallarta, au Mexique, lorsqu’un incident l’a amenée aux soins intensifs de l’hôpital Joya.

Cory et Dalton Moe se sont mariés le 30 décembre 2021. (Autorisation : Brianne Fitzpatrick)

Le couple, qui s’est marié en décembre 2021, a suspendu sa lune de miel en raison de restrictions de voyage et d’engagements professionnels.

Le 17 janvier, ils ont décidé de faire du bodyboard lors de leur troisième jour au Mexique.

“Une vague scélérate est ce qui l’a prise”, a déclaré Brianne Fitzpatrick, la sœur aînée de Moe.

“Il l’a renversée dans l’eau, mais nous ne savons pas exactement comment.”

Dalton a sorti sa femme de l’eau et l’a amenée à terre, où se trouvaient deux infirmières des soins intensifs, également en vacances. Ils ont pu stabiliser Moe en attendant l’arrivée des secours.

Moe est infirmière autorisée à Carnduff, en Saskatchewan. Sa mère, Brenda Fitzpatrick, a dit que c’était une bénédiction que deux autres infirmières soient là quand elle en avait besoin.

“Il y a des anges partout”, a déclaré Brenda.

Moe a subi une blessure à la colonne cervicale, selon Brianne. Elle était dans un état critique et avait besoin d’une intervention chirurgicale sur les vertèbres de son cou afin de soulager la pression exercée sur sa moelle épinière.

“Il faudra plusieurs semaines avant que nous connaissions l’ampleur de cela et que nous comprenions vraiment à quoi ressemblera la reprise”, a déclaré Brianne.

“Pour le moment, nous savons juste qu’elle n’est pas assez stable pour rentrer chez elle.”

Cory Moe se promène le long de la plage au Mexique. (Avec l’aimable autorisation de Brianne Fitzpatrick)

Cela pourrait prendre jusqu’à six semaines avant que le gonflement ne se résorbe autour de sa moelle épinière. Moe est cinq jours après l’opération et est actuellement branché à un ventilateur aux soins intensifs.

Elle ne peut pas communiquer verbalement avec sa famille à cause du ventilateur, mais elle a pu parler avant son opération.

“Avant son opération, elle a dit à son chirurgien : ‘Je crois en toi. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences et j’ai confiance en vous », a déclaré Brianne.

“Même dans ses heures les plus sombres et les plus difficiles, elle reste une lumière si brillante pour les autres et élève tout le monde.”

Brianne a organisé une campagne GoFundMe avec un objectif de 60 000 $ pour aider à couvrir les coûts des factures d’hôpital et de récupération de Moe.

Le couple avait une assurance voyage, mais Brianne a déclaré que la collecte de fonds relèverait les défis à venir dans le processus de rétablissement de Moe. Mercredi matin, il avait recueilli plus de 40 000 $.

En plus des dons, la famille a déclaré avoir reçu une avalanche de messages, d’appels téléphoniques et de soutien de la part des membres de la “Team Cory” – des amis, la communauté et de parfaits inconnus.

“Ça a été complètement écrasant”, a déclaré Brenda.

“Nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes chanceux de vivre dans une communauté aussi étroite, et c’est juste un témoignage de la belle âme qu’elle est que tant de gens tendent la main.”

Le père et l’autre sœur de Moe se sont depuis envolés pour le Mexique pour être avec le couple. Brianne et Brenda sont toujours chez elles en Saskatchewan, se sentant “impuissantes, mais toujours pleines d’espoir” alors qu’elles attendent anxieusement à côté de leur téléphone des mises à jour.

La famille a déclaré qu’il y avait eu des “signes prometteurs” depuis l’opération. Moe a eu un peu de mouvement dans ses doigts et ses orteils.

“Ce n’est certainement pas une récupération qui se mesurera en heures ou en jours, peut-être même pas en semaines”, a déclaré Brianne.

“La route sera longue, difficile et incertaine.”

Mais c’est une route d’adversité que Moe a déjà vue.

Il y a près de 13 ans, Moe recevait un traitement pour une scoliose, une expérience qui l’a inspirée à devenir infirmière et qui lui a également valu le titre de « Fitzpatrick la plus dure ».

«Elle a enduré beaucoup de douleur avec ça. Elle est petite, mais puissante. Elle pèse 100 livres mouillées, mais c’est la plus dure de nous tous », a déclaré Brenda.

“Elle nous donne à tous l’inspiration.”

La famille a déclaré qu’elle s’appuyait sur la force mentale et physique de Moe pour trouver de l’espoir en cette période difficile.