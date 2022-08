Saskatchewan. une femme, accusée d’avoir simulé sa propre mort, dit qu’elle n’avait “pas d’autre choix” que de fuir

La femme de Saskatoon accusée d’avoir organisé la disparition d’elle-même et de son fils a publié une déclaration à CBC News depuis une prison de l’Oregon.

Dawn Walker, 48 ans, a fait l’objet d’une vaste recherche de personnes disparues après sa disparition avec son fils il y a environ deux semaines. Elle a été retrouvée et arrêtée à Oregon City vendredi et est détenue aux États-Unis depuis.

“J’ai quitté Saskatoon parce que je craignais pour ma sécurité et celle de mon fils”, a déclaré Walker dans une déclaration écrite à CBC News. Elle n’a pas nommé la personne qu’elle a dit craindre, mais Walker a déjà fait des allégations de violence domestique contre son ex, qui est le père de son fils de sept ans.

La police a déclaré que les allégations de violence domestique avaient fait l’objet d’une enquête, mais sans fondement.

L’amie de Walker, Eleanore Sunchild, a enregistré la déclaration de Walker lors d’une visite à la prison du comté de Multnomah à Portland lundi.

Walker est accusé aux États-Unis d’usurpation d’identité aggravée, qui, s’il est reconnu coupable, entraînerait une peine de prison minimale de deux ans. Elle a également été accusée au criminel d’enlèvement parental et de méfait public au Canada.

Les procureurs américains allèguent que Walker a simulé la mort d’elle et de ses fils dans le cadre d’un stratagème élaboré qui impliquait des identités volées et un compte bancaire frauduleux. La police a pu localiser Walker et son fils vendredi dernier en suivant les transactions bancaires pour les locations d’essence, de nourriture, de Netflix et d’Airbnb.

Walker dit que le système judiciaire a échoué

Walker a déclaré qu’elle avait été “déçue par le système de justice de la Saskatchewan, le système de droit de la famille et la protection de l’enfance”.

Elle a dit qu’elle avait déjà déposé des rapports de violence conjugale auprès de la police de Saskatoon et de la GRC et qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

« Les services de police n’ont rien fait pour m’aider. J’ai signalé mes préoccupations aux autorités de protection de l’enfance et encore une fois rien n’a été fait. Je combats des systèmes qui échouent continuellement à me protéger en tant que femme autochtone et à protéger les hommes non autochtones », a déclaré Walker.

“Tant de femmes et d’enfants avant nous ont dû courir pour sauver leur vie pour protéger leurs enfants. Le SPS et la GRC ne se sont souciés que du moment où ils pensaient que j’étais mort et de la pression qu’ils subissaient à cause de leurs échecs flagrants.”

Avant que Walker ne soit localisée par la police, ses amis et sa famille il a été suggéré qu’un jeu déloyal ou de la violence interpersonnelle pourrait être impliqué dans sa disparition. La police de Saskatoon a été interrogée lundi sur les allégations.

“Toute allégation potentielle ou antérieure faite par Dawn Walker a fait l’objet d’une enquête approfondie et aucune accusation n’a été portée à la suite de ces enquêtes”, a déclaré le chef adjoint de la police de Saskatoon, Randy Huisman.

Les allégations de violence conjugale ont également été adressées directement à son ex, le père de l’enfant de sept ans, par CKOM avant que Walker et son fils ne soient retrouvés.

Andrew Jansen a dit CKOM il “ne ferait jamais de mal à Dawn ou [her son]. Il n’y a aucune vérité là-dedans, et c’est tout ce que je peux dire.” CBC News a tenté de parler directement avec Jansen.

Après l’arrestation de Walker, des agents ont trouvé et examiné une série de cahiers avec des notes manuscrites qu’elle possédait. Dans ces documents, les agents “ont trouvé la liste de contrôle de l’accusée sur la manière de mettre en scène sa mort et sa disparition”, selon les documents judiciaires. (District du procureur des États-Unis de l’Oregon)

Walker dit qu’elle n’avait “pas le choix”

Dans sa déclaration, Walker avait un message pour les dizaines de membres de sa famille, d’amis et d’autres personnes qui ont prié et l’ont recherchée dans les jours qui ont suivi sa disparition.

“Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai blessés. Je n’avais pas le choix. Personne ne m’a entendu. J’aime tellement mon fils. C’est mon seul enfant… J’étais motivé par mon immense amour pour [him],” dit-elle.

Elle a dit qu’elle avait été témoin de quelque chose impliquant le garçon “qui m’a fait peur au cœur”, mais n’a pas précisé.

“D’autres choses sortiront au fur et à mesure que je raconterai mon histoire à mon retour sur nos terres visées par le traité”, a-t-elle déclaré.

Sunchild et la famille de Walker ont également envoyé des déclarations écrites à CBC News. Ils font pression pour l’extradition de Walker vers le Canada et encouragent les autres à faire de même.

“Nous, ses partisans, exhortons les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan à entamer immédiatement une procédure d’extradition afin que Dawn puisse retourner au Canada pour régler ses affaires là-bas”, a déclaré Sunchild, une avocate crie de la Saskatchewan qui est aux États-Unis pour soutenir Walker en tant qu’amie.

La famille a déclaré que Walker “mérite notre compassion et notre compréhension.… Ce n’est pas facile d’être une femme autochtone en Saskatchewan. Tout ce qu’elle voulait, c’était élever son fils en paix.”

La police de Saskatoon a déclaré que l’enquête criminelle sur Walker – et ceux qui l’ont peut-être aidée – est en cours. Ils ont dit qu’il pourrait y avoir plus d’accusations criminelles portées en fonction du résultat.

Un rassemblement a lieu mardi soir à l’édifice de l’Assemblée législative à Regina pour soutenir Walker, qui comparaîtra de nouveau devant le tribunal le mois prochain.