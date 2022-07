Saskatchewan. une famille perd près de 30 bovins à cause de la foudre

Une famille du sud-ouest de la Saskatchewan fait face à une perte financière et émotionnelle après que 28 de ses bovins aient été frappés et tués par la foudre.

“C’est probablement la pire chose que j’aie jamais vue à la ferme”, a déclaré Glen Brière, le propriétaire de la ferme, en larmes.

“Quand je suis arrivé là-bas, ça m’a fait mal au ventre de voir ce que j’avais vu.”

Brière est un agriculteur de quatrième génération. Sa ferme familiale a été établie en 1912 et est située près de Mankota, en Saskatchewan. situé à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Moose Jaw.

Glen et sa femme étaient hors de la ville pendant le week-end. Son beau-frère vérifiait les vaches dimanche matin lorsqu’il a fait la découverte.

Il y avait 14 vaches, 13 veaux et un père de troupeau morts le long d’une clôture dans leur pâturage.

“C’était vendredi soir lorsque cette tempête que nous avions eue a eu de très violents éclairs”, a déclaré Glen. “[The lightning] a certainement frappé la clôture.

Sur les photos et les vidéos, de nombreux animaux peuvent être vus entrelacés avec la clôture. Glen a déclaré que certains semblent avoir été frappés et emportés par la clôture.

« Un gars essaie de se construire pendant des années et des années. Vous créez un troupeau de vaches, puis quelque chose comme ça arrive. Naturellement, il faut toujours certains des meilleurs, ce qui s’est passé ici », a déclaré Glen.

Darla, la femme de Glen, a déclaré qu’ils étaient toujours sous le choc.

« Nous n’avons pas seulement perdu les vaches qui y pondent. Il y a des bébés à l’intérieur d’eux », a déclaré Darla. « Et il y a maintenant des mères qui n’ont pas de bébé et il y a des bébés qui n’ont pas de mère. Cela affecte tout le troupeau.

Malgré la perte, la famille essaie de rester positive.

«Nous n’avons pas perdu un [human] vie », a déclaré Darla. “Nous continuons à penser qu’il y a pire et que ces choses peuvent être remplacées essentiellement.”

PERTE FINANCIÈRE

Avant cet incident, les Brière avaient un troupeau de 80 têtes.

Chelsey Briere, la fille de Glen et Darla, a expliqué à quel point le travail a été fait pour créer l’exploitation familiale d’angus noirs de race pure.

“Papa trouve le meilleur taureau de troupeau qu’il peut, l’achète cette année-là, construit sa génétique. C’est une entreprise très stratégique sur les animaux qu’il élève, ce taureau et ce que sont leurs veaux », a déclaré Chelsey.

Elle a dit que tous les animaux de la ferme Brière sont enregistrés auprès de l’Association canadienne Angus. Ils subissent des tests ADN pour garder une trace de leur constitution génétique.

Chaque mois de mars, la famille organise une vente de taureaux pour vendre ce qu’elle a élevé.

“Ce sur quoi mes parents gagnent leur argent chaque année, c’est la vente de taureaux”, a déclaré Chelsey. “[Dad] perdu 13 veaux et 10 d’entre eux étaient des taurillons qui étaient censés être en vente en mars.

En plus de perdre ainsi des revenus, certains veaux encore vivants se retrouvent sans mère.

“Chaque vache qui est morte avait un veau qui devra maintenant sevrer sa mère tôt, donc il n’aura tout simplement pas la chance de grandir autant qu’il aurait pu”, a déclaré Chelsey.

La plupart des animaux qui sont morts n’étaient pas assurés, à l’exception du taureau. La famille recherche toutes les ressources qui pourraient être disponibles pour aider à récupérer une partie de la perte.

Ils ont dit qu’ils avaient une couverture Agri-stabilité et espéraient que cela les aiderait.

Selon la Sask. Site Web de la Crop Insurance Corporation, Agri-stabilité est un programme de gestion des risques conçu pour aider les fermes qui font face à d’importantes baisses de marge en raison d’une perte de production, d’une augmentation des coûts ou des conditions du marché.

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture a déclaré que la foudre causant la mort de bétail est un « événement rare » en Saskatchewan.

Le ministère a déclaré qu’il ne collecte pas de données relatives à ces types de décès car ils ne sont souvent pas signalés.

“Si du bétail est retrouvé mort subitement, les producteurs doivent en informer leur vétérinaire local”, indique le communiqué.

“Un examen post-mortem par un vétérinaire ou un pathologiste vétérinaire est nécessaire pour confirmer la cause du décès, car la foudre peut ressembler à d’autres causes de mortalité brutale et importante chez les bovins, y compris l’anthrax.”

Les Brières ont déclaré que leur vétérinaire local avait visité la ferme après la mort du bétail.

Au lendemain de l’incident, les Brières travaillent maintenant au nettoyage. Ils ont loué de l’équipement pour déplacer les vaches et pour creuser une zone où elles peuvent être enterrées.

Ils ont dit que le soutien des membres de leur famille et de la communauté les aidait à traverser cette épreuve.

“Le téléphone de papa a sonné sans arrêt avec des gens qui appellent et proposent différentes choses et disent simplement comment ils nous soutiennent et sont là pour nous si nous avons besoin de quoi que ce soit”, a déclaré Chelsey.

“C’était vraiment agréable d’avoir ça.”