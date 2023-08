Saskatchewan. un ingénieur frappé d’une suspension de 18 mois après avoir conçu un pont qui s’est effondré des heures après son ouverture

L’association qui réglemente les ingénieurs professionnels en Saskatchewan a suspendu Scott Gullacher pour 18 mois parce qu’il a conçu un pont qui s’est effondré quelques heures seulement après son ouverture au public.

Gullacher était responsable du pont Dyck Memorial dans la municipalité rurale de Clayton, à environ 300 kilomètres à l’est de Saskatoon. Il s’est ouvert et s’est effondré le 14 septembre 2018.

Personne n’a été blessé lorsqu’il est tombé dans la rivière.

L’ingénieur a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de faute professionnelle plus tôt cette année par un comité de discipline de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS).

Lundi, l’association a publié son ordonnance finale liée à son enquête sur l’inconduite de Gullacher, y compris l’effondrement du pont – décrit dans le document comme une « panne catastrophique » – et d’autres projets.

L’association a déterminé que Gullacher n’avait pas opéré de « manière prudente et diligente » sur le pont commémoratif Dyck, car il n’avait pas utilisé d’analyse géotechnique spécifique au site et n’avait pas fourni de conceptions techniques adéquates pour les fondations sur pieux hélicoïdaux.

L’ingénieur a également été réprimandé pour ses travaux sur cinq autres ponts situés en Saskatchewan. municipalités rurales de Scott, Caledonia, Mervin et Perdue.

À ce sujet, le panel du comité de discipline a constaté que les conceptions de Gullacher « manquaient d’informations de conception pertinentes, y compris une représentation inexacte des conceptions de ponts », et qu’elles manquaient de détails critiques, entre autres lacunes du code.

Cela a abouti à «cinq conceptions de superstructures qui étaient inadéquates pour supporter les charges minimales requises par le code».

La suspension de l’ingénieur se termine plus tard cette année

Selon le Commande définitive APEGS, Gullacher vit et travaille actuellement hors de la province. Cependant, il dit qu’il a exprimé le désir de retourner en Saskatchewan et de reprendre son travail d’ingénieur. Cela pourrait arriver d’ici décembre 2023.

Le début de la suspension de Gullacher est antidaté au 8 juin 2022, date à laquelle il a reçu l’ordre de cesser d’exercer professionnellement dans la province.

Cependant, il y aura des restrictions s’il revient.

Une fois sa période de suspension terminée, l’ingénieur se verra interdire de travailler sur des projets de ponts en Saskatchewan pendant cinq ans.

Gullacher sera également soumis à trois ans de supervision directe. Pendant ce temps, Gullacher doit suivre cinq heures de formation vérifiable en éthique au cours de chacune des trois années.

L’ingénieur Scott Gullacher est photographié lors de son audience disciplinaire concernant sa participation à la conception de six projets de ponts en Saskatchewan. (Kirk Fraser/CBC)

Il est également tenu de payer APEGSl’amende maximale de 15 000 $ en plus de 32 000 $ pour les frais d’enquête de l’association.

L’ingénieur a déjà fait face à certaines conséquences financières de ses actes.

Au cours du processus d’enquête, Gullacher a témoigné qu’il avait payé 250 000 $ de sa propre poche pour réparer le Dyck Memorial Bridge effondré, selon l’association. Il a également présenté ses excuses à toutes les municipalités rurales touchées par ses actions.

L’ordonnance de l’APEGS a également révélé que Gullacher avait perdu son entreprise Inertia Solutions Inc. après avoir reçu l’ordre de cesser de travailler dans la province.