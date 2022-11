Saskatchewan. Un homme a été tué en défendant une ville ukrainienne contre les forces russes, selon sa famille

Un agriculteur de la Saskatchewan qui a effectué deux tournées en Afghanistan est mort en combattant en Ukraine, selon des membres de sa famille.

Joseph Hildebrand, 33 ans, et d’autres membres de l’unité militaire pour laquelle il était volontaire ont été tués au cours du week-end lors d’une mission de combat, ont déclaré les membres de la famille. Ils ont déclaré que des soldats survivants les avaient appelés et qu’ils gardaient actuellement les corps avec leurs collègues ukrainiens en territoire hostile jusqu’à ce que des dispositions puissent être prises pour les extraire.

“Nous sommes tous ici ensemble à la ferme, essayant d’obtenir plus d’informations”, a déclaré le frère de Hildebrand, Jake, depuis la maison de sa mère près du village de Herbert, en Saskatchewan, situé à 200 kilomètres à l’ouest de Regina.

“J’ai 35 ans et je dois prendre des dispositions pour le corps de mon frère. C’est aussi grave que possible.”

Un homme de la Saskatchewan, Joseph Hildebrand, est mort en combattant les forces russes en Ukraine, ont déclaré des membres de sa famille. Auparavant, il a effectué deux tournées en Afghanistan. (Joseph Hildebrand/Facebook)

Jake a dit qu’on lui avait dit que son frère faisait partie d’une douzaine de soldats – certains Ukrainiens, certains d’Amérique du Sud et d’ailleurs – qui sont allés en mission près de la ville assiégée de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, dans la région de Donetsk. Selon des reportages, les forces russes ont intensifié leurs attaques contre la ville depuis plusieurs directions au cours des derniers jours. Les 12 000 habitants restants sont privés d’électricité, de gaz et d’eau courante depuis plus de deux mois.

On ne sait pas comment Joseph Hildebrand est mort, mais Jake a appris que neuf des 12 hommes de la mission avaient été tués.

Il manquera beaucoup à sa mère et à ses trois frères, ainsi qu’à sa compagne et sa fille de 12 ans, a déclaré Jake.

Jake a déclaré que son frère était “incroyablement courageux”, s’étant enrôlé dans l’armée canadienne et ayant effectué deux tournées en Afghanistan. Il a vu le combat, mais a également travaillé comme entraîneur pour les forces afghanes, a déclaré Jake.

La famille de Joseph Hildebrand dit qu’il est mort ce week-end en combattant les forces russes en Ukraine. (Joseph Hildebrand/Facebook)

Jake a déclaré que son frère n’avait jamais beaucoup parlé de l’Ukraine – ils n’y avaient aucun lien ethnique ou familial – mais avait simplement décidé qu’il voulait aider. Il est parti en juin.

“Il a juste pris sa décision et s’est levé”, a déclaré son cousin, Carl.

Carl a dit que Joseph aimait chasser et passer du temps avec sa famille. Il était également un «travailleur extrêmement acharné» dans une exploitation agricole mixte locale.

CBC News a contacté Affaires mondiales Canada pour plus d’informations.