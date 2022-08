Saskatchewan. Un «exorcisme» où un garçon aurait subi une crise déclenche une enquête

La GRC enquête sur un garçon qui aurait apparemment subi une crise lors d’un rituel d’exorcisme dans un camp biblique de la Saskatchewan.

Heather Richinski a déclaré à CTV News qu’elle avait appris l’incident présumé pour la première fois après avoir reçu un appel “hystérique” de son fils à la mi-juillet.

“Il pleurait, criait, jurait et me demandait de venir”, a déclaré Richinski.

Son fils fréquentait le Redberry Bible Camp, situé à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Elle a dit que son fils a décrit un exorcisme apparent au camp au cours duquel un “enfant s’est effondré et du sang coulait de son visage”.

Richinski a déclaré qu’elle avait immédiatement demandé à parler à un adulte et qu’elle avait été remise au directeur du camp.

“Je m’attendais à ce qu’il désamorce la situation et dise, vous savez, ‘Nous nous sommes juste laissés emporter’ ou quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré.

“Il a dit:” Nous avons eu des activités sataniques ici dans le passé, et apparemment nous en avons encore “, et j’étais juste abasourdi.”

Richinski a déclaré qu’elle s’était immédiatement rendue au camp, arrivée vers 1h30 du matin.

Après son arrivée au bureau du camp, Richinski a déclaré qu’on lui avait dit qu’un membre du personnel avait exorcisé cinq démons et que le garçon s’était effondré et grondait et se tordait sur le sol.

“Mon partenaire était avec moi et il a dit:” Alors, tu veux dire que l’enfant a eu une crise? et ils ont dit: ‘Non, nous l’avons sauvé.'”

CTV News n’a pas eu de nouvelles du camp suite à de multiples demandes de commentaires.

Richinski a dit qu’elle avait demandé s’il y avait eu un suivi médical.

“Ils ont dit : ‘Non, il va bien. Nous n’en avons pas besoin, nous l’avons sauvé.'”

La mère de Saskatoon a pris la décision de retirer son fils du camp.

“Nous sommes partis immédiatement et nous sommes rentrés chez nous. C’était assez traumatisant.”

Elle a dit que cinq autres enfants avaient quitté le camp à la suite de l’incident. Richinski a déclaré qu’elle comprenait que le garçon sur lequel le rituel d’exorcisme avait été exécuté était resté au camp.

Le membre du personnel qui aurait exécuté le rituel, Carlos Doerksen, semble parler de l’incident dans une vidéo YouTube publiée en juillet.

“Il tremble, ses yeux roulent dans sa tête, son nez commence à saigner”, a déclaré Doerksen.

Dans la vidéo, Doerksen réprimande les parents qui ont critiqué ses actions.

“Vous envoyez vos enfants dans un ministère qui a le mot ‘Bible’ dans le titre, mais vous êtes surpris quand les choses de la Bible se produisent.”

Les tentatives de CTV News pour contacter Doerksen ont été infructueuses.

Dans la vidéo, Doerksen a déclaré qu’il avait été licencié du camp après l’incident.

“Je suis content d’avoir été viré. Je suis content que Dieu ait éliminé cette situation de ma vie”, a-t-il déclaré.

La GRC de la Saskatchewan a confirmé qu’un enquêteur enquête sur l’incident présumé.

Dans un communiqué, la Saskatchewan Camps Association (SCA) s’est dite “attristée” d’apprendre les événements présumés.

“En tant que leaders de l’industrie des camps d’été, nous reconnaissons la responsabilité qui est assumée par chaque camp au service des enfants de notre province”, indique le communiqué.

“La sécurité et les soins des campeurs sont de la plus haute importance, car la SCA fournit des services pour soutenir les camps organisés en Saskatchewan.”

Selon le communiqué, l’accréditation du Redberry Bible Camp est actuellement en cours d’examen.



–Avec des fichiers de Tyler Barrow