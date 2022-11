Saskatchewan. un ambulancier en congé pour blessure psychologique met en garde contre l’impact sur la santé mentale d’un système tendu

Lorsque Samuel Colin était adolescent, l’alcoolisme de son père est devenu si grave que Colin voulait avoir la formation médicale appropriée au cas où le pire arriverait.

Colin a suivi une formation d’ambulancier paramédical à 19 ans. Aujourd’hui, à 25 ans, il est ambulancier paramédical en soins avancés à Regina.

Le travail est devenu plus difficile qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer à l’époque où il n’était qu’un adolescent inquiet.

La Saskatchewan fait face à une pénurie d’ambulances dans toute la province, ainsi qu’à de longs temps d’attente pour les interventions des SMU, selon le plus grand syndicat de la santé de la province.

La Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré à CBC dans un communiqué envoyé par courrier électronique à la fin octobre qu’elle-même et le ministère de la Santé de la Saskatchewan sont conscients qu’il y a des moments où les volumes d’appels peuvent dépasser les niveaux de dotation prévus et prévus.

Colin brosse un tableau plus gênant.

“Quand je suis entré dans EMS pour la première fois, nous faisions peut-être quelques appels par jour et ce serait des choses comme des douleurs à la poitrine ou un essoufflement ou une jambe cassée ou quelque chose comme ça. Mais alors que la pandémie a commencé à se glisser à tout d’abord, ce que j’ai remarqué, c’est que nous assistions à une énorme augmentation des surdoses », a déclaré Colin.

Samuel Colin lorsqu’il était étudiant paramédical en soins avancés. (Soumis par Samuel Colin)

Au début de la pandémie, la Saskatchewan voyait beaucoup de personnes blessées par le fentanyl et d’autres drogues. Alors que les gens étaient contraints de s’isoler, loin de leur famille et de leurs amis, beaucoup d’entre eux avaient des problèmes de dépendance.

Mais l’augmentation des appels EMS est allée au-delà de la dépendance.

Colin dit que la pénurie de médecins et de psychiatres en Saskatchewan a amené les gens à ne pas se soucier des longs délais d’attente dans les cliniques sans rendez-vous. Au lieu de cela, ils attendent que leur maladie devienne aiguë et finissent par avoir besoin d’une ambulance.

Colin dit que les choses se sont aggravées de l’hiver 2021 à l’été 2022, alors que les urgences continuaient de déborder et que les EMS recevaient parfois plus de 100 appels par jour.

“Pendant un certain temps, nous utilisions les garages EMS pour que les patients soient essentiellement là-bas sur des lits, car il n’y avait pas de place dans la salle d’attente, il n’y a pas de place dans le couloir, il n’y a pas de lits disponibles”, a déclaré Colin.

Samuel Colin travaillant comme EMS avant son congé pour blessure psychologique. (Soumis par Samuel Colin)

L’admission aux urgences est basée sur l’acuité, donc Colin a passé de nombreuses heures dans les garages EMS, remplissant les médicaments des patients et attendant simplement pendant que les ambulances restaient immobiles et que les appels s’accumulaient.

“Pour moi et pour beaucoup d’autres ambulanciers paramédicaux, nous avions en quelque sorte l’impression que nos capacités et nos compétences et les choses pour lesquelles nous sommes allés à l’école pour nous entraîner … nous n’arrivons pas nécessairement à faire tout le temps parce que nous sommes assis en décharge », a déclaré Colin.

“Cela a été une sorte de spirale descendante en termes d’occupation par rapport au nombre d’ambulanciers paramédicaux qui s’épuisent ou se blessent ou quittent complètement la profession.”

Pendant un bon moment, nous avons utilisé les garages EMS pour que les patients soient là-bas sur des lits.… -Samuel Colin

S’écraser et brûler

Colin est en congé pour blessure psychologique aiguë par l’intermédiaire de la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan depuis septembre. Cela faisait suite à un appel EMS à un incendie de maison rurale, qui a poussé Colin à bout.

Colin dit qu’au fil des ans, alors que le travail devenait de plus en plus exigeant, il a connu une aggravation des symptômes de son trouble bipolaire, des problèmes d’alcoolisme, un diagnostic de SSPT et des pensées suicidaires.

“Ma vie personnelle a fusionné avec ma carrière et les choses que je voyais étaient devenues si mauvaises que je souffrais d’énormes problèmes de dépendance”, a déclaré Colin.

“Je sortirais travailler dans un service rural pendant cinq jours et je rentrerais à la maison… Je boirais. Je ferais tout ce que je pouvais pour effacer tout ce que j’avais jamais vu à ce travail.”

Finalement, la consommation d’alcool est devenue si grave qu’en février 2021, Colin a dû être transporté à l’hôpital.

“J’étais sur le seuil de la mort en gros. Je pouvais passer cinq jours sans quitter ma chambre parce que le bipolaire était si grave”, a déclaré Colin, qui est sobre depuis février 2021.

Je ferais tout ce que je pouvais pour effacer tout et n’importe quoi que j’avais jamais vu à ce travail. -Samuel Colin

Colin restait sans dormir pendant trois à quatre jours d’affilée.

“Ça a ruiné ma vie.”

Il dit avoir eu la chance d’être entouré de personnes qui l’ont soutenu, dont son père, lui aussi désormais axé sur la sobriété.

Samuel Colin fête ses 90 ans dit sobre en 2021. (Soumis par Samuel Colin)

Inquiétude pour les collègues

Colin dit qu’il est le plus préoccupé par ses collègues ambulanciers paramédicaux qui peuvent également souffrir des pressions croissantes du travail.

Selon le Center for Suicide Prevention, les premiers intervenants de tous les domaines sont deux fois plus susceptibles de souffrir de trouble de stress post-traumatique que les autres Canadiens. Le taux de suicide chez les ambulanciers paramédicaux, selon Statistique Canada, est cinq fois plus élevé que la moyenne nationale de 11,3 décès pour 100 000 personnes.

Colin dit qu’après tout ce qu’il a traversé, il ne regrette pas d’être devenu ambulancier.

“Il n’y a rien que je préférerais faire.”

Mais il aurait aimé savoir à quels signes avant-coureurs il fallait faire attention.

“Je ne pense pas que les gens qui entrent dans cette profession soient condamnés à avoir les mêmes problèmes que moi. Mais je pense que cela demande beaucoup plus de travail mental que nous ne le pensons.”

Dans une déclaration à CBC, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a déclaré que le 26 octobre, Regina EMS était entièrement dotée de 11 ambulances. Cependant, EMS a connu une période de volumes d’appels supérieurs à la normale, a déclaré SHA, répondant à 135 appels de service ce jour-là. Selon la SHA, la moyenne quotidienne de l’année précédente était de 95 appels. (Daniella Ponticelli/CBC)

Colin dit que de nombreux ambulanciers paramédicaux ont peur du jugement, des gens qui comprennent mal leurs problèmes de santé mentale et des médecins qui les diagnostiquent mal.

“Donc, ils ne reçoivent tout simplement pas d’aide et ils ne trouvent pas les ressources et ils continuent de s’autodétruire.”

Colin souhaite que la formation paramédicale inclue les signes avant-coureurs des troubles de santé mentale que le travail peut causer. Il dit qu’il n’a jamais été informé et qu’il ne savait donc pas quoi faire lorsque ces problèmes sont apparus.

Aider, c’est faire face : psychiatre

La Dre Sara Dungavell, une psychiatre de Saskatoon, affirme que les ambulanciers paramédicaux font face à ce travail traumatisant parce qu’aider les patients les motive.

“Si vous imaginez le pire jour de votre vie, ce sont les gens qui le vivent chaque jour. Ils voient certaines des choses les plus horribles qui peuvent arriver dans notre monde et ils essaient de l’améliorer”, a déclaré Dungavell.

“Ce sentiment d’agence et de contrôle, et la capacité de faire quelque chose pour faire de ce monde très pénible un meilleur endroit, est l’un des facteurs de protection ou des facteurs d’adaptation pour pouvoir constamment voir ces choses vraiment pénibles.”

Dungavell dit que la crise actuelle des soins de santé en Saskatchewan leur enlève la capacité de le faire.

“Mettons-les au milieu d’une salle d’urgence où ils entendent des gens en détresse. Ils voient toutes les personnes dont les besoins ne sont pas satisfaits. Nous les rendons intrinsèquement impuissants.”

La Dre Sara Dungavell, une psychiatre de Saskatoon, affirme que les ambulanciers paramédicaux font face à leur travail difficile en sachant qu’ils aident les gens. Mais alors que les urgences continuent de déborder et que les temps d’attente des appels EMS atteignent des chiffres ingérables, les ambulanciers paramédicaux ne sont plus en mesure d’aider comme ils le faisaient auparavant. (Chanss Lagaden/CBC)

Dungavell appelle cela un cycle sans fin où personne – patient ou ambulancier – n’est aidé.

Le psychiatre dit que même si la Saskatchewan a désespérément besoin de travailleurs de la santé, ceux qui font déjà le travail doivent être protégés.

“Si nous ne prenons pas soin de nous, nous ne pouvons pas prendre soin des autres”, a déclaré Dungavell.

“Nous devons en fait demander au système d’embaucher plus de personnes, de nous donner plus d’espace. Et nous devons fixer des limites très fermes, même si cela signifie que les quarts de travail ne sont parfois pas couverts.”

Nous les rendons intrinsèquement impuissants. -Sara Dungavell

Ressources pour EMS

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC début novembre, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a déclaré qu’il comprenait les situations auxquelles les travailleurs des SMU sont confrontés quotidiennement.

Depuis 2019, la province a fourni des fonds par l’intermédiaire de la SHA pour développer un programme de santé mentale, y compris des soutiens par les pairs, pour soutenir les opérateurs publics et contractuels de la province.

Toujours en 2019, la Commission des accidents du travail a créé l’unité des blessures psychologiques pour fournir un soutien spécialisé, une indemnisation et des soins médicaux aux travailleurs. Colin est sur ce type de congé maintenant.

La province est au milieu d’un vaste effort de recrutement pour faire venir des travailleurs de la santé. Le ministère de la Santé affirme également que des travaux sont en cours pour élaborer une approche provinciale des niveaux de couverture sécuritaires pour les soins d’urgence et de courte durée aux patients hospitalisés et les SMU.

Samuel Colin dit que malgré toutes ses difficultés dues à la pression accrue du travail, il aime toujours son métier et a hâte d’être en assez bonne santé pour revenir. (Kirk Fraser/CBC)

Colin dit que de nombreux ambulanciers paramédicaux ne sont pas au courant des ressources disponibles. Il dit qu’une campagne de sensibilisation irait loin. Il souhaite également voir des ressources de soutien pour les amis et les familles des ambulanciers paramédicaux, qui doivent regarder leurs proches faire face à la pression et au traumatisme du travail.

Colin dit qu’il a hâte de retourner au travail après “l’entretien mental nécessaire” que lui et tous les ambulanciers ont besoin de temps pour faire.

Pour l’instant, il écrit, cuisine et s’occupe de ses animaux de compagnie. N’importe quoi pour calmer son esprit.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :