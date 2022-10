Saskatchewan. Un agent de la GRC portant un écusson “fine ligne bleue”

Un symbole qui a été associé aux mouvements nationalistes blancs a récemment été porté par un gendarme de la Saskatchewan alors qu’il escortait un détenu qui venait d’être condamné pour discours haineux.

L’officier a affiché un patch “fine ligne bleue” sur le site gauche de son chapeau jeudi, alors qu’il transférait Travis Patron en prison depuis la Cour du Banc du Roi à Estevan.

Patron, qui a formé le Parti nationaliste canadien en 2019 et l’a mené aux élections fédérales, a été condamné à un an de prison pour discours de haine contre les Juifs. Son parti d’extrême droite a été radié par Élections Canada cette année, mais il avait auparavant fait pression pour un État ethnonational blanc dominé par des Canadiens d’origine européenne.

Le symbole d’une barre bleue horizontale sur un drapeau canadien monochrome a été coopté par certains mouvements nationalistes blancs, tandis que d’autres y voient un moyen pour la police d’honorer les officiers tombés au combat.

La GRC l’a banni des uniformes en 2020.

“La” fine ligne bleue “n’est pas un symbole que la GRC peut approuver pour un usage officiel et peut être blessante pour des segments de notre communauté, véhiculant une mentalité” nous contre eux “”, a déclaré la GRC de la Saskatchewan dans un communiqué.

Invoquant des problèmes de confidentialité, la GRC n’a pas divulgué l’identité de l’officier qui portait l’écusson après que La Presse canadienne ait fourni des photos de lui quittant le palais de justice avec l’écusson sur son chapeau. Il a également refusé de fournir une déclaration en son nom.

“Les photos offrent une bonne occasion pour la haute direction, y compris le sergent-major de la GRC de la Saskatchewan, de rééduquer les individus sur l’uniforme et le manuel vestimentaire de la GRC et les implications que la” fine ligne bleue “peut avoir sur des segments des communautés que nous servons, », a déclaré la GRC.

C’est la deuxième fois ce mois-ci que la police nationale rappelle à ses agents de ne pas porter le symbole.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a envoyé un courriel au personnel plus tôt ce mois-ci disant que le patch était interdit. Cela est venu après que des images ont fait surface en ligne montrant un membre avec l’écusson sur le devant de son uniforme lors d’un rassemblement des Freedom Fighters à Nictaux, en Nouvelle-Écosse.

“Le symbole est délibérément ambigu”, a déclaré Barbara Perry, directrice du Centre for Hate, Bias and Extremism de l’Ontario Tech University.

“Il a été en quelque sorte détenu et revendiqué par les suprémacistes blancs pour refléter leurs opinions et la solidarité de la police dans ces opinions. Mais plus largement, je pense que la plupart des officiers ne voient pas cela”, a déclaré Perry.

De nombreux agents au Canada seraient attristés d’apprendre que d’autres groupes ont détourné le drapeau de la “fine ligne bleue”, a déclaré le Conseil des commissaires de police de Saskatoon dans un rapport publié en mai avant d’interdire à ses agents de le porter.

“Cela peut représenter une société assez dystopique, et pour certaines personnes, cela peut diviser la police et les communautés que nous servons”, indique le rapport.

Les symboles ont également été commandés sur les uniformes des officiers à Edmonton, Victoria, Ottawa, Toronto et Saint John.

Aux États-Unis, le symbole a été repéré lors de rassemblements Black Lives Matter et figurait sur des drapeaux lors de l’insurrection du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Certains services de police ont qualifié le symbole de raciste.

“Il est clair que l’histoire et la controverse entourant ce symbole, en particulier ses origines racistes et extrémistes, ne correspondent pas aux services de protection et communautaires” que les agents de Charlottetown visent à fournir, ont déclaré les services de police de la ville dans un communiqué en juillet après l’un de ses officiers portait le symbole lors d’un événement Pride.

Perry a déclaré qu’il était difficile de savoir ce que l’officier de la Saskatchewan essayait de communiquer en portant le symbole.

“Néanmoins, c’est toujours cette représentation du” nous contre eux “. C’est se distancer des gens qu’ils sont censés servir et c’est en soi problématique.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2022.