Saskatchewan. sous alerte aux personnes dangereuses à l’échelle de la province après des attaques potentiellement aléatoires

La GRC en Saskatchewan a émis une alerte aux personnes dangereuses dimanche matin en lien avec de multiples rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith et Weldon.

Dans une mise à jour envoyée sur les téléphones portables de toute la province juste après 10 heures, la GRC a déclaré que les victimes présumées pourraient avoir été attaquées au hasard.

La première alerte émise juste avant 8 heures du matin indiquait que la police recherchait une paire de suspects “après plusieurs appels de coups de couteau” dans la Première Nation située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Melfort.

Dans une mise à jour envoyée quelques minutes plus tard, les suspects ont été identifiés comme étant Damien Sanderson et Myles Sanderson.

Damien a été décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres. L’alerte émise par la GRC de Melfort indique que Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 200 livres.

Une troisième mise à jour publiée vers 8 h 20 indique que les suspects pourraient voyager dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI.

Vers 6 heures du matin, l’ambulance aérienne STARS a effectué trois dépêches distinctes vers la nation crie de James Smith dimanche matin.

Vers 9 h 30, une quatrième ambulance est dépêchée, cette fois à Melfort.

La GRC a demandé aux personnes vivant dans la région de se mettre à l’abri immédiatement ou de s’abriter sur place.

“Ne quittez pas un endroit sûr. Faites preuve de prudence en permettant à d’autres personnes d’entrer dans votre résidence”, a déclaré l’alerte de la GRC.

L’alerte a également mis en garde contre l’approche de personnes suspectes et l’embarquement d’auto-stoppeurs.

La GRC a demandé aux habitants de la région d’éviter de divulguer les emplacements de la police.

L’alerte indique que toute personne dans la région qui repère une personne suspecte ou qui vit une urgence doit appeler le 911.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.