Saskatchewan. pronoms : Child Advocate affirme que la politique pourrait être contraire aux lois sur les droits de l’homme

Le Saskatchewan Child Advocate affirme que la nouvelle politique du gouvernement provincial concernant l’utilisation de différents pronoms dans les écoles pourrait violer les droits de la personne.

La défenseure des enfants Lisa Broda a annoncé cette révision en août, peu de temps après l’annonce d’une nouvelle politique obligeant les élèves de moins de 16 ans à demander le consentement de leurs parents avant de changer leurs pronoms ou leurs prénoms préférés en milieu scolaire.

Dans un communiqué de presse annonçant les résultats de son examen, Broda a déclaré que des règles aussi strictes concernant le consentement « pourraient entraîner une violation des droits d’un jeune en vertu des lois provinciales, constitutionnelles et internationales sur les droits de la personne ».

Même si le bureau du défenseur estime que la reconnaissance du fait que les jeunes de plus de 16 ans peuvent donner leur propre consentement est positive, Broda estime que l’accent mis sur l’âge n’est pas justifiable.

« Beaucoup de jeunes de moins de 16 ans auront la capacité de prendre ce type de décision. Leur donner la chance de démontrer leurs capacités est une étape importante dans la réalisation de leur droit à leur identité de genre », a déclaré Broda.

Même si l’avocat a reconnu que l’inclusion des parents ou des tuteurs dans les écoles est essentielle pour créer un environnement qui sert le meilleur intérêt des enfants, Broda a également reconnu les droits de l’enfant.

« Il est essentiel que cela soit compris du point de vue des droits de l’enfant », indique le rapport. « Les enfants sont des êtres humains dotés de droits propres et d’une capacité légalement reconnue de prendre certaines décisions personnelles en fonction de leur maturité et de leurs capacités. »

Le rapport fait référence à la doctrine du mineur mature. En 2009, la Cour suprême du Canada a confirmé cette doctrine comme norme à appliquer lorsque les jeunes souhaitent prendre des décisions indépendantes.

Le rapport définit l’identité de genre comme existant sur un spectre masculin, féminin, non binaire ou quelque chose entre les deux, ou « celui que vous savez être », notant que la diversité de genre fait partie de la condition humaine, les gens remettant en question les compréhensions binaires. du genre à travers l’histoire.

Selon le rapport, les jeunes transgenres et de diverses identités de genre sont vulnérables et continuent de faire face à la stigmatisation et à la peur.

« La contrainte liée au fait de ne pas faire respecter son identité et son expression de genre est ce qui conduit les individus à souffrir de problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et les tendances suicidaires », indique le rapport.

Le rapport fait référence au Code des droits de la personne de la Saskatchewan, dont les articles deux et 13 garantissent que les enfants et les jeunes ont droit à l’éducation sans discrimination, soulignant que « l’erreur de genre » est une forme de discrimination.

Le rapport indique également que le fait de ne pas permettre aux enseignants et autres membres du personnel scolaire d’utiliser les noms et pronoms préférés des élèves sans le consentement préalable de leurs parents ou tuteurs constitue également une violation de leurs droits en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Broda a également exprimé sa préoccupation quant au fait que la politique pourrait exercer une pression supplémentaire sur les soutiens scolaires existants.

« En 2022, le gouvernement de la Saskatchewan a accepté notre recommandation d’augmenter la présence de soutiens en santé mentale dans les écoles, mais a indiqué que les travaux sur la mise en œuvre de cette recommandation ne commenceraient qu’en 2026 », a déclaré Broda.

« Notre bureau ne sait pas clairement comment le système éducatif fournira un soutien suffisant dans les situations où un élève est affecté négativement par cette politique. »

L’examen de Broda propose une paire de recommandations.

La première demande au gouvernement de la Saskatchewan de modifier la politique pour « reconnaître le droit de tous les individus à la non-discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre, pour « lever les ambiguïtés » autour de la portée de la politique et pour respecter « le nom et les pronoms préférés des personnes ». étudiants capables de démontrer leur capacité à prendre des décisions personnelles.

La deuxième recommandation demande au ministère de l’Éducation « d’élaborer et de mettre en œuvre un plan concret pour accroître les soutiens professionnels disponibles dans les écoles afin de faciliter l’inclusion parentale lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Le bureau du défenseur affirme que les conclusions de l’examen ont été partagées avec le ministère.

Le premier ministre Scott Moe a signalé que son gouvernement envisageait d’inscrire cette politique dans la loi et qu’il était prêt à recourir à la clause dérogatoire pour éviter d’éventuelles contestations liées à la Charte.

La politique fait actuellement l’objet d’une contestation judiciaire de la part d’un organisme de fierté basé à l’Université de Regina et d’Égale Canada.