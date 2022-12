Saskatchewan. prévoit de créer sa propre agence fiscale, de mieux contrôler la collecte des impôts

Le gouvernement de la Saskatchewan veut mieux contrôler la façon dont les impôts sont perçus dans la province.

Il a déposé la Saskatchewan Revenue Agency Act, qui vise à établir une nouvelle agence gouvernementale, à l’Assemblée législative lundi après-midi.

Dans un communiqué de presse, la vice-première ministre et ministre des Finances, Donna Harpauer, a déclaré qu’il s’agissait de la “première étape” d’une transformation plus vaste du système d’imposition des sociétés de la province.

“Cette loi fait partie des mesures que notre gouvernement prend pour protéger et défendre l’autonomie économique, les industries et les emplois de la Saskatchewan contre l’intrusion fédérale et les excès constitutionnels”, a déclaré Harpauer.

La nouvelle agence serait responsable de l’administration des impôts et des programmes connexes en Saskatchewan, indique le communiqué de presse. Cela comprend la prise de contrôle de la partie provinciale du régime d’impôt sur le revenu des sociétés du gouvernement fédéral.

Cependant, la province ne veut pas actuellement s’occuper de la perception de l’impôt sur le revenu des particuliers, ce qui signifie que cette responsabilité incomberait à l’Agence du revenu du Canada, a déclaré Harpauer lundi.

“À ce stade, nous ne regardons que les entreprises [tax]”, a déclaré le ministre des Finances de la Saskatchewan.

“Il y a un délai d’environ deux ans pour obtenir les informations de l’Agence du revenu du Canada sur l’impôt sur le revenu des sociétés.”

Les changements signifieraient des formulaires d’impôt sur le revenu supplémentaires pour les sociétés de la Saskatchewan, selon Harpauer.

Le NPD appelle cela un plan rétrograde

Harpauer a déclaré qu’elle n’avait pas encore de chiffre concret concernant les coûts potentiels de la mise en place de l’Agence du revenu de la Saskatchewan.

“Il y aura un coût, mais il y aura aussi une source de revenus qui en découlera”, a-t-elle déclaré.

“En ce moment, l’accord que nous avons avec le gouvernement fédéral ne nous coûte rien, mais ils nous facturent tous les changements que nous apportons.”

Dans l’ensemble, la province espère que la nouvelle société d’État sera très proche de la neutralité fiscale, a-t-elle déclaré.

Donna Harpauer est vice-première ministre et ministre des Finances de la Saskatchewan. Lundi, elle a déclaré que l’Alberta percevait déjà ses propres impôts sur le revenu des sociétés, tandis que le Québec percevait tous ses impôts. (Radio-Canada)

Le porte-parole du NPD de la Saskatchewan en matière de finances, Trent Wotherspoon, a déclaré que son parti n’acceptait pas l’idée de la neutralité des revenus.

“Pas une chance”, a-t-il dit.

“Ce sera aussi moins efficace. Vous avez des entreprises qui doivent déposer deux fois, par exemple. Cela risque certainement d’ajouter une complexité importante au système fiscal.”

La Saskatchewan Revenue Agency Act est la dernière d’une série de développements visant à définir clairement ou à accroître les pouvoirs provinciaux. Celles-ci incluent des mesures pour affirmer le contrôle des ressources naturelles et la réglementation des armes à feu.

Wotherspoon ne croit pas que la nouvelle loi aidera la province à protéger son autonomie économique, comme le prétend le gouvernement dans son communiqué de presse.

“Ces gars sont un groupe de signaleurs de vertu qui essaient de prétendre qu’ils font quelque chose sur ce front”, a-t-il déclaré.

“Mais tout ce qu’ils font, c’est agrandir le gouvernement et rendre les choses plus lourdes pour les entreprises.”