Saskatchewan. les professionnels de la santé et les dirigeants des Premières Nations tirent la sonnette d’alarme face à l’explosion du nombre d’ITS

Les dirigeants et les professionnels de la santé des Premières Nations de la Saskatchewan tirent la sonnette d’alarme face à la montée en flèche des cas d’infections transmissibles sexuellement dans certaines communautés.

Ils essaient d’arrêter la propagation, mais ils disent que le problème ne se limite pas aux soins de santé.

« Cela me brise le cœur de voir cela chaque jour. Je prie pour eux », a déclaré la chef de la Première nation Moosomin, Cheryl Kahpeaysewat.

Les agents de santé du Battlefords Agency Tribal Council ont récemment compilé des données sur les vaccinations et les infections dans leurs communautés. Ils disent qu’une statistique les a choqués.

Le nombre de cas de syphilis dans leurs communautés a plus que triplé au cours des dernières années. Il y a eu 17 cas en 2019, mais il y en avait déjà 56 cette année jusqu’à fin août.

Ces cas proviennent de seulement six communautés des Premières Nations de la région de Battlefords, dans le centre-ouest de la Saskatchewan. Ils n’incluent pas les milliers de membres qui vivent hors réserve à North Battleford, à Saskatoon ou dans d’autres collectivités.

La Dre Alexandra King, titulaire de la chaire Cameco en santé et bien-être des Autochtones de l’Université de la Saskatchewan, affirme que la récente explosion des cas de syphilis chez certaines Premières Nations est en partie causée par le traumatisme continu de la colonisation et des pensionnats. (Soumis par le Dr Alexandra King)

La Dre Alexandra King, titulaire de la chaire Cameco en santé et bien-être des Autochtones de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que la situation était urgente. C’est déchirant de voir des mères perdre des enfants à cause de la syphilis congénitale ou des personnes trop perdues dans leurs dépendances pour se faire tester, a-t-elle déclaré.

“Ce sont des situations incroyablement difficiles à gérer pour les gens, et pourtant une grande partie de cela aurait pu être évitée”, a déclaré King.

La pauvreté, les dépendances et le manque d’éducation peuvent conduire à des comportements dangereux, a déclaré King, et des services inadéquats peuvent aggraver la situation.

Mais la racine du problème est le traumatisme non résolu que de nombreuses communautés subissent encore à cause de la colonisation, des pensionnats, de la rafle des années 60 et d’autres injustices.

“Il s’agit d’une situation urgente qui nécessite des réponses immédiates. Mais une partie de cela est également que vous devez vraiment y penser en tant que déterminants du problème de santé”, a déclaré King.

“La colonisation est intégrée à cela. Et vous avez donc besoin à la fois de solutions immédiates à des problèmes urgents, mais vous en avez également besoin pour commencer à mettre en œuvre des solutions à plus long terme.”

La PDG des services de santé du conseil tribal de l’agence Battlefords, Tania Lafontaine, a déclaré que le conseil avait un plan de soins de santé pour faire face à la montée en flèche des taux de syphilis dans leurs communautés, mais que la solution à long terme nécessitera de l’aide pour lutter contre la pauvreté, le logement et d’autres problèmes. (Soumis par Tania Lafontaine)

Le chef Moosomin Kahpeaysewat a accepté. En tant que membre des Premières Nations de l’étude du Battlefords Agency Tribal Council, elle a dit qu’elle n’était pas surprise.

Beaucoup de gens souffrent et se tournent vers la méthamphétamine et d’autres drogues bon marché hautement addictives. Cela conduit à des comportements dangereux.

“Les gens disent:” Surmontez-le simplement “, mais ce traumatisme est toujours là, il est en cours”, a déclaré Kahpeaysewat.

“Nous ne sommes pas ici pour juger. Avoir une dépendance est difficile. Tous ces traumatismes sont difficiles.”

Le conseil tribal a créé un plan détaillé de prévention et d’éducation impliquant les enseignants, les agents de santé et les anciens. Il espère également effacer la stigmatisation et la honte associées aux infections sexuellement transmissibles, afin que davantage de personnes soient testées régulièrement.

Le conseil espère également que les gouvernements fédéral et provincial aideront avec plus de soutien pour les dépendances, la santé mentale, le logement et d’autres solutions à long terme.

« La situation dans laquelle nous nous trouvons nécessite une action immédiate et une approche à multiples facettes », a déclaré Tania Lafontaine, PDG des services de santé du Battlefords Agency Tribal Council.

“C’est une opportunité pour nous de nous rassembler collectivement.”