Saskatchewan. Les Premières Nations demandent à la GRC de porter des accusations après l’agression d’un homme à Battleford

Avertissement : L’histoire contient une vidéo qui peut déranger les téléspectateurs

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) demande à la GRC de porter des accusations après qu’un homme a été attaqué dimanche à Battleford, en Saskatchewan, à environ 125 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

La FSIN, qui représente les Premières nations de la Saskatchewan, a lancé l’appel dans un communiqué de presse mardi.

“Nous sommes écœurés et attristés par la colère, la violence et le racisme qui ont été introduits dans notre cour”, a déclaré Eleanore Sunchild, une avocate de renom propriétaire du terrain où l’attaque a eu lieu, dans le communiqué de la FSIN.

Colby Tootoosis, 40 ans, un ami de Sunchild, décrochait une remorque qu’il avait empruntée pendant que sa fille de six ans était assise dans son camion.

Une vidéo de surveillance de la maison montre un homme qui s’approche de Tootoosis et le frappe au visage. L’homme tire alors Tootoosis au sol par sa tresse et le met à genoux au visage.

L’homme crie à plusieurs reprises, “Où est mon putain de pantalon?”

Deux autres hommes étaient là mais n’ont pas participé à l’attaque.

Regardez la vidéo de surveillance de l’attaque : Saskatchewan. l’homme se fait agresser alors qu’il décroche la remorque ATTENTION : Cette vidéo peut déranger certains spectateurs. Cette vidéo de surveillance, prise à Battleford, en Saskatchewan, et fournie par Eleanore Sunchild, montre trois hommes qui s’approchent d’un autre alors qu’il décroche une remorque. On procède à le frapper et à le tirer au sol par sa tresse.

Dans une déclaration écrite sur les réseaux sociaux, Tootoosis a déclaré qu’il pensait que l’homme cherchait un téléphone, un sac et un pantalon qui avaient été volés.

Tootoosis a déclaré que les hommes lui avaient dit qu’ils avaient suivi le téléphone jusqu’à l’endroit où il se trouvait.

Attaque à motivation raciale : FSIN, Eleanore Sunchild

Sunchild et la FSIN disent que ce qui est arrivé à Tootoosis, qui est de la nation crie Poundmaker, était motivé par la race.

“Un gars saute par-dessus et l’attaque brutalement et le tire par sa tresse et le maintient au sol. Pour moi, cela crie au racisme”, a déclaré Sunchild à CBC News mardi.

“Si c’était un non-autochtone… je ne pense pas qu’ils l’auraient attaqué.”

Colby Tootoosis a été attaqué à Battleford dimanche. Les dirigeants autochtones affirment que l’attaque était motivée par la race. (Soumis par Mylan Tootoosis)

Sunchild a déclaré qu’elle avait fourni à la GRC des images de surveillance supplémentaires montrant un autre homme faisant du vélo dans l’allée derrière sa propriété et déposant quelque chose. Elle a dit que la vidéo montre également les trois hommes présents lors de l’attaque trouvant un sac avec un téléphone dans le carport à l’arrière de sa maison.

“Ils trouvent le sac, puis ils remontent dans la rue. Et puis Colby arrive pour rendre la remorque. Il se tient là et le décroche. Et puis ces gars entrent. Le seul gars l’a attaqué”, a déclaré Sunchild.

Le frère de Tootoosis, Mylan Tootoosis, a déclaré que le visage de Colby était enflé autour du nez et qu’il avait un peu l’œil au beurre noir.

“Il se sent épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement”, a déclaré Mylan lors d’une interview avec CBC.

“Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est le fait qu’il visait les cheveux. C’est un non-non dans la culture autochtone.”

La GRC affirme qu’aucune accusation n’a été portée pour le moment.

“Les enquêtes prennent du temps”, a écrit la GRC de la Saskatchewan dans un communiqué. “La GRC de North Battleford poursuit son enquête sur cet incident, notamment en s’efforçant d’identifier et de localiser les suspects impliqués.”

Betty Nippi-Albright, la porte-parole du NPD pour les relations entre les Premières Nations et les Métis et la vérité et la réconciliation, s’est dite “absolument consternée” par l’incident et que “le racisme n’a pas sa place dans notre province”.

Elle s’est dite « navrée qu’un enfant de six ans ait été témoin de cette attaque non provoquée. Malheureusement, des attaques comme celle-ci se produisent trop souvent en Saskatchewan. Je me joins à la FSIN pour demander une enquête rapide et des accusations appropriées.

“J’implore également les habitants de la Saskatchewan d’écrire leurs députés et d’exiger une action immédiate face aux niveaux disproportionnés de violence auxquels sont confrontés les peuples autochtones”, a déclaré Betty Nippi-Albright.