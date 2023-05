Saskatchewan. les parents se sentent abattus après le départ du seul gastro-entérologue pédiatrique de la province

Le seul gastro-entérologue pédiatrique de la Saskatchewan a quitté la province la semaine dernière, laissant les parents incertains quant à la façon dont ils géreront les problèmes gastro-intestinaux complexes de leurs enfants.

« C’est navrant de voir votre enfant souffrir et sans personne vers qui se tourner », a déclaré Dean Fleck, dont le fils de 13 ans, Mason, a besoin de perfusions mensuelles pour la maladie de Crohn.

Fleck a déclaré qu’il se sentait dépassé et s’inquiétait du manque de soins et de surveillance continus pour son fils. La famille a voyagé de Regina à Saskatoon toutes les quatre semaines, mais maintenant, ils ne savent pas quoi faire.

« Je n’ai vraiment pas entendu exactement comment les choses vont se passer, et je ne pense pas que les infirmières le sachent non plus. J’ai l’impression qu’il n’y a personne autour. »

Mason Fleck a la maladie de Crohn et a besoin de perfusions tous les mois. (Doyen Fleck)

Fleck a déclaré qu’il s’inquiétait également du fait que Mason soit confronté à des problèmes de santé pouvant nécessiter un suivi, car la maladie de Crohn est une maladie chronique à vie et il n’y a désormais aucun spécialiste local disponible.

« En grandissant, quand je suis devenu parent, j’ai toujours supposé que lorsque vous aviez un enfant, il y aurait un système en place pour l’aider lorsqu’il tomberait malade », a déclaré Fleck. « J’apprends dernièrement que ce n’est pas vrai, que votre enfant peut tomber gravement malade et avoir besoin d’aide et ne pas l’obtenir. »

Il a dit qu’il se sentait désespéré et que personne au gouvernement n’écoutait ou n’aidait sa famille à gérer la situation.

La famille Fleck s’inquiète de la façon dont elle va obtenir un traitement et des médicaments pour Mason, 13 ans. (Photographie de Megan Ebel)

Fleck a ajouté qu’il aimerait voir le gouvernement travailler avec les médecins de la province et trouver un moyen de les retenir et de les soutenir.

« Je n’ai jamais vu beaucoup de soutien pour la spécialiste GI de la part du gouvernement lorsqu’elle travaillait », a-t-il déclaré. « Je pense qu’elle en est arrivée au point où elle n’en pouvait plus. Je ne la blâme pas du tout. Elle n’est qu’humaine. C’est une personne, elle ne peut pas tout faire. »

La Saskatchewan Health Authority (SHA) avait précédemment confirmé à CBC que la Dre Simone Nicol, la dernière gastro-entérologue pédiatrique de la province, fermerait son cabinet en Saskatchewan à compter du 12 mai. La SHA ne donnerait pas plus de détails « en raison de la législation sur la protection de la vie privée ». «

CBC News n’a pas pu joindre Nicol. Une précédente tentative pour la joindre a été renvoyée à l’autorité sanitaire.

Prendre les choses en main

Lorsque la fille de six ans de Lindsey Englot, Paisley, a reçu un diagnostic de syndrome inflammatoire de l’intestin, la famille a dû faire face à une rude bataille dans le système de santé de la Saskatchewan.

Paisley était sur une liste d’attente depuis 18 mois, même si la Saskatchewan avait encore un gastro-entérologue pédiatrique à l’époque. Après avoir épuisé toutes les autres options, Englot et son partenaire ont pris la décision difficile de se faire soigner pour Paisley à l’extérieur du pays. En 2019, ils se sont rendus à Rochester, NY, pour les soins indispensables.

La facture totale à la clinique pour le traitement de Paisley était de plus de 42 000 $, un fardeau financier qu’Englot et son partenaire ont dû supporter.

Bien que Paisley n’ait actuellement pas besoin de soins quotidiens, tout problème ou suivi futur les obligera à quitter à nouveau la province.

Après que Paisley a reçu un diagnostic de syndrome inflammatoire de l’intestin, la famille a dû faire face à une bataille difficile dans le système de santé de la Saskatchewan. (Lindsey Englot)

Englot a déclaré qu’elle se sentait vaincue d’avoir à s’éloigner des autres membres de la famille pendant des semaines pour que sa fille puisse recevoir des soins qui devraient être disponibles dans la province.

« Vous êtes censé pouvoir bénéficier de soins de santé. Que ce soit pour vos enfants ou pour vous-même, vous êtes censé pouvoir bénéficier de soins de santé, et à mon avis, attendre un temps irréaliste pour un test et un traitement n’est pas considérés comme des soins de santé.

Englot veut voir le gouvernement augmenter le financement et avoir non pas un seul, mais plus d’un des spécialistes, afin qu’ils ne s’épuisent pas et ne quittent pas la province.

« Les médecins ont l’impression de laisser tomber les gens, de ne pas fournir de soins de santé parce qu’ils ne peuvent pas vous voir en temps opportun », a-t-elle déclaré. « Ils doivent payer nos médecins en conséquence pour qu’ils restent en Saskatchewan. »

La famille Englot a pris la décision difficile de se faire soigner pour Paisley à l’extérieur du pays. (Lindsey Englot)

Le point de vue du pédiatre

Mahli Brindamour, pédiatre de la Saskatchewan, a déclaré que l’absence de gastro-entérologue pédiatrique a un impact énorme, car le travail qu’ils font ne peut être remplacé par personne.

« J’ai peur de ne pas pouvoir prodiguer les meilleurs soins possibles aux enfants qui viennent me voir, et philosophiquement, c’est extrêmement effrayant en tant que médecin », a déclaré Brindamour.

Elle a dit que bien que le service de pédiatrie essaie de fournir les meilleurs soins possibles, des problèmes peuvent survenir lorsqu’il y a des problèmes complexes et qu’il n’y a pas de spécialiste dans ce domaine.

« Nous sommes là pour toujours fournir des soins, pour ne pas laisser les gens tomber entre les mailles du filet, et quand je connais la norme de soins et que je ne peux pas le fournir, c’est une blessure morale », a déclaré Brindamour.