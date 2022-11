Saskatchewan. les organisations demandent plus de places dans les abris et de soutien à la suite de 2 décès par congélation

Les organisations qui travaillent avec les sans-abri et les populations vulnérables de la Saskatchewan sont préoccupées par le début de l’hiver glacial de la province.

La police de Saskatoon a confirmé avoir trouvé dimanche le corps gelé d’un homme devant l’église du centre-ville.

La mort n’est pas considérée comme suspecte, selon la police, mais ils attendent toujours les résultats du bureau du coroner. La police n’a pas divulgué le nom de l’homme.

Ce même dimanche, la police de Prince Albert a découvert le corps de Wallace Bird, 52 ans, derrière une entreprise dans le bloc 800 de la 15e rue Est juste avant 8 h CST.

Sa mort n’a pas non plus été considérée comme suspecte, a indiqué la police.

La basse température nocturne à Saskatoon dimanche était de -17,9 °C, selon Environnement Canada. À Prince Albert, il faisait -11,5 C.

Alors que l’hiver rigoureux de la Saskatchewan ne fait que commencer, ces décès et le potentiel d’autres décès incitent les organisations à demander plus de places dans des refuges et de soutien.

“Il doit y avoir des endroits où les gens peuvent aller, en particulier pendant les mois d’hiver où notre climat devient alors un danger certain”, a déclaré Donna Brooks, directrice générale du YWCA Prince Albert.

Plus de 80 personnes meurent chaque année d’une exposition au froid au Canada, selon Environnement Canada.

De 2007 à 2017, 146 personnes sont décédées en Saskatchewan en raison d’une exposition au froid, selon les statistiques publiées par le Bureau du coroner en chef.

Donna Brooks, PDG du YWCA à Prince Albert, a déclaré que la ville avait besoin d’un refuge permanent pour les sans-abri. (Cour Bridget/CBC)

Pas de refuge permanent à Prince Albert

Prince Albert, la troisième plus grande ville de la Saskatchewan, n’a pas de refuge pour hommes ni de refuge permanent pour les sans-abri.

YWCA Prince Albert a ouvert un abri contre le froid avec 30 lits le 1er novembre et d’autres organisations offrent quelques lits.

Brooks a déclaré que la ville avait besoin d’un abri permanent.

“Il n’y a pas d’abri permanent pour le groupe de clients qui dorment dans la rue, le groupe de clients qui dorment dans la rue”, a déclaré Brooks.

“Au-delà du fait que nous ne voulons pas que les gens meurent de froid dans notre pays, si nous avons un refuge permanent où les gens peuvent trouver un lit chaque nuit, ils auront beaucoup plus accès toute l’année aux services qui sont disponibles pour eux.”

Le maire de Prince Albert, Greg Dionne, est intéressé à avoir un refuge permanent. Il a récemment présenté une motion visant à dialoguer avec le Saskatoon Tribal Council (STC) pour avoir un refuge dans la ville semblable à celui que le STC gère à Saskatoon. La motion a reçu l’appui unanime des membres du conseil.

Liste d’attente au refuge du centre-ville de STC

STC exploite 75 lits dans un refuge d’urgence et agrandira bientôt son centre de bien-être d’urgence à Saskatoon.

Le chef tribal du STC, Mark Arcand, a déclaré que davantage de lits d’hébergement étaient nécessaires dans la ville.

“Même en été, nous ne devrions pas avoir de gens qui dorment dehors. Malheureusement, en hiver, les gens veulent entrer, qu’ils dorment dans des banques ou des guichets automatiques. [shelters]”, a déclaré Arcand dans une récente interview.

“Je pense qu’en ce moment, nous sommes en crise et nous serons toujours en crise si nous ne nous réunissons pas pour nous assurer que cela se fait toute l’année et correctement.”

Il a dit qu’il y avait actuellement une liste d’attente dans les installations du centre-ville du STC.

“Nous devrions simplement avoir des endroits où les gens peuvent aller et nous assurer que les investissements sont là”, a-t-il déclaré.

Brooks a déclaré que le grand public avait également un rôle à jouer. Brooks encourage les gens à contacter les services d’urgence s’ils voient quelqu’un à l’extérieur pendant l’hiver qui est clairement en détresse.

La province annonce des fonds pour des places dans des refuges

Le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, a déclaré que le nouveau financement gouvernemental augmentera la capacité des refuges d’urgence jusqu’à 60 places cet hiver à Prince Albert, Saskatoon et Regina. (Radio-Canada)

Mardi, le gouvernement provincial a annoncé des fonds supplémentaires pour les places dans les refuges d’urgence cet hiver.

“Notre gouvernement continue de travailler main dans la main avec des partenaires communautaires pour régler le problème complexe de l’itinérance”, a déclaré le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, dans un communiqué.

Le gouvernement a déclaré qu’il accorderait 800 000 $ aux partenaires communautaires pour les pressions saisonnières sur les coûts et 900 000 $ pour augmenter la capacité des refuges d’urgence jusqu’à 60 places cet hiver à Prince Albert, Saskatoon et Regina.

Brooks a déclaré qu’elle ne connaissait pas encore les détails du financement, mais espère que le YWCA pourra utiliser l’argent pour prolonger les heures d’ouverture de l’abri par temps froid. Le refuge est actuellement ouvert de 20 h à 8 h CST.