Saskatchewan. les enseignants se préparent à adopter une nouvelle politique en matière de noms et de pronoms au début de l’année scolaire

Avant une année scolaire typique, l’esprit de Steve Boutilier, enseignant à l’école primaire de Regina, est rempli de plans de cours et d’espoirs pour sa nouvelle classe. Mais en septembre, cette situation est éclipsée par l’incertitude quant à la meilleure façon de soutenir ses étudiants transgenres et non binaires.

Il y a deux semaines, Dustin Duncan, alors ministre de l’Éducation, a annoncé plusieurs nouvelles politiques dans les écoles de la Saskatchewan. Cela inclut les élèves de moins de 16 ans qui ont besoin de l’autorisation de leurs parents ou tuteurs pour changer leur nom ou leurs pronoms à l’école. Le consentement n’est pas requis pour les étudiants de 16 ans ou plus.

En vertu de la directive du ministre, les enseignants sont désormais tenus d’informer la famille de l’élève de ces changements, qu’ils aient ou non la permission de l’élève. Cela ne convient pas à Boutilier.

« Dans mon esprit, c’est l’information que l’enfant doit partager », a-t-il déclaré.

La nouvelle politique « a rendu le retour à l’école moins sûr pour de nombreux élèves. Et elle a créé une division avant même que les élèves ne retournent dans le bâtiment ».

La province a déclaré à CBC News dans un communiqué qu’il appartient aux divisions scolaires locales de s’assurer que leur personnel se conforme à la politique.

« Le ministère de l’Éducation s’engage à travailler avec les divisions scolaires à la mise en œuvre de cette politique et à tout défi pouvant survenir lors de sa mise en œuvre », indique le communiqué.

« Le ministère de l’Éducation s’attend à ce que cette politique soit respectée, et les parents devraient informer leur division scolaire locale s’il existe un cas où cela n’a pas été le cas. »

Malgré le début des cours cette semaine, certaines divisions scolaires ont déclaré à CBC News qu’elles attendaient toujours des éclaircissements de la part de la province sur la directive politique. D’autres ont refusé de commenter la manière dont ils envisagent d’appliquer les changements, citant l’action judiciaire en cours.

Les parents ou tuteurs sont désormais tenus de remplir un formulaire, comme celui fourni dans le dernier document de politique du gouvernement de la Saskatchewan, si leur enfant de moins de 16 ans demande à être appelé par un prénom ou un pronom différent à l’école. (Gouvernement de la Saskatchewan)

Contestation judiciaire

À la suite de l’annonce du ministère, le Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity de l’Université de Regina et Égale Canada ont déposé une requête contre le gouvernement provincial. Il affirme que la politique viole les droits des étudiants de diverses identités de genre en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Les avocats des deux camps sont attendus au tribunal mardi.

La Saskatchewan School Boards Association est également intervenue, affirmant que les divisions scolaires n’avaient pas été consultées au sujet des changements et a demandé que les politiques soient suspendues en attendant un examen – ce que le premier ministre Scott Moe a déclaré la semaine dernière qu’il n’envisageait pas.

« Il ne s’agit pas d’une politique imaginée par quelques élus. C’est une politique dont de nombreux députés du caucus gouvernemental, sinon tous, ont eu des discussions avec les parents et, en fin de compte, avec les électeurs, au cours du au cours des dernières années – pas seulement au cours des derniers mois », a déclaré Moe aux journalistes après avoir annoncé que le député de Battlefords, Jeremy Cockrill, remplacerait Duncan au poste de ministre de l’Éducation.

Cockrill sera chargé de superviser la mise en œuvre de cette politique.

« Si vous avez un enfant qui cherche à faire la transition, qui cherche à s’identifier par un nom ou un pronom différent, ce parent est, je pense, le mieux placé pour aider à soutenir cet enfant non seulement à l’école mais dans tous les aspects de sa vie. « , a déclaré Cockrill la semaine dernière.

Interrogé sur les enfants qui pourraient ne pas se sentir en sécurité en révélant le souhait d’être appelés par un nom ou un pronom différent, Cockrill a déclaré que la province « veillera à ce que dans les plans de mise en œuvre avec les 27 divisions scolaires, des soutiens soient offerts à ces élèves ».

Steve Boutilier, enseignant à l’école primaire de Regina, qui enseigne depuis 16 ans, a déclaré avoir ressenti « un mélange de tristesse et de colère » lorsqu’il a entendu parler des nouvelles politiques d’inclusion et de consentement des parents du ministère de l’Éducation. (Jessie Anton/CBC)

« L’objectif n’est jamais le secret » : enseignant

Boutilier, qui enseigne depuis plus d’une décennie, a déclaré que lui et plusieurs de ses collègues éducateurs soutiennent les étudiants dans leur parcours d’identité de genre depuis des années.

« La première chose que je ferais si un enfant me disait qu’il voulait utiliser des pronoms différents, c’est de lui demander : ‘Est-ce que tes parents le savent ?’ … Et si la réponse est non, alors nous déballons cette conversation et voyons si nous pouvons trouver un moyen de concilier cela ou trouver un moyen de rendre cela possible. Et si ce n’est pas le cas, nous impliquerons alors soit le conseiller scolaire, soit un conseiller scolaire plus large. systèmes de soutien afin de s’assurer qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin », a-t-il expliqué.

« Le but n’est jamais le secret. Le but est toujours la sécurité et le bien-être de l’enfant. »

Manmeet Singh, père de deux enfants à Regina, a déclaré que le bien-être de ses filles était sa priorité lorsqu’il plaide en faveur de cette politique.

« Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, date à laquelle ils peuvent quitter la maison », a déclaré Singh à CBC News.

« Je suis impliqué dans leur vie financièrement et émotionnellement et je serai là pour eux tout au long de leurs premières années. Pourquoi ne devrais-je pas être celui qui leur tient la main, les guide, plutôt que [teachers] tu le fais pour moi ? »

Boutilier a déclaré qu’il constate que de nombreux parents qui soutiennent la nouvelle politique viennent en grande partie d’un sentiment de compassion, mais il a noté que ce n’est pas le cas de tous les élèves.

« Je comprends parfaitement l’importance de la relation parentale. Mais nous devons reconnaître que toutes les relations parentales ne sont pas égales et nous devons créer une politique qui permette cela », a-t-il déclaré.

ÉCOUTER | L'animatrice de CBC Radio Stefani Langenegger s'entretient avec l'ancien ministre de l'Éducation Dustin Duncan après l'annonce :

Le ministre de l'Éducation de la province apporte certains changements avant la nouvelle année scolaire. Dustin Duncan exigera que les écoles obtiennent le consentement des parents si un enfant de moins de 16 ans souhaite être appelé par un nom différent – ​​ou utiliser des pronoms différents. L'animatrice Stefani Langenegger s'entretient avec le ministre de l'Éducation Dustin Duncan.

Assurer la sécurité des éducateurs queer

Même avec une famille aimante et accueillante, Mike Megenbir a déclaré qu’il lui avait fallu plus de 30 ans pour leur dire qu’il était bispirituel.

« Personne n’aurait pu me forcer à le faire. Je devais le faire quand j’étais prêt – je devais être prêt dans ma tête », a-t-il déclaré.

« Et maintenant, cela n’arrivera peut-être pas à certains étudiants. »

Megenbir — un ancien enseignant d’une école primaire de Regina qui prépare maintenant sa maîtrise en counseling et en thérapie en santé mentale à l’Université des Premières Nations du Canada — a déclaré qu’à la suite de cette annonce politique, il serait nerveux de retourner à l’école cet automne en tant que éducateur et étudiant.

Ayant fait son coming out à l’école alors qu’il enseignait il y a quelques années, Megenbir a déclaré qu’avoir un environnement de travail positif était essentiel pour qu’il se sente ouvert sur sa véritable identité. Il craint maintenant que ce ne soit pas le cas pour les autres élèves des écoles de la Saskatchewan.

« Nous [teachers] devons assurer notre sécurité, mais assurer la sécurité des enfants est tout aussi important », a-t-il déclaré.

REGARDER | Un enseignant qui a fait son coming-out à l'école incite ses élèves et ses collègues à vivre leurs vérités :

Un enseignant de Regina qui s'est révélé publiquement transgenre alors qu'il enseignait ne s'attendait pas à ce que son ouverture sur son identité ouvre la voie à une plus grande inclusion dans les écoles

En tant qu’enseignant d’une école secondaire de Regina ouvertement gay et utilisant des pronoms il/ils, ces deux pensées ont traversé l’esprit de Brendan Dickie.

« Je me sens beaucoup plus mal à l’aise maintenant même en prononçant mes propres pronoms dans une salle de classe parce qu’il y a maintenant cette plate-forme de haine que les enfants ont. Et s’il y a un enfant transphobe ou homophobe, ils peuvent désormais l’utiliser contre d’autres personnes dans le bâtiment sans aucun problème. conséquences car cela revient presque à invalider ces identités », ont-ils expliqué.

Pensez aux enseignants, aux étudiants : STF

La Saskatchewan Teachers’ Federation a déclaré qu’elle soutenait les éducateurs qui s’opposent aux nouvelles règles de la province.

« Le message du gouvernement avec cette politique concerne strictement les parents; ils n’ont vraiment pris personne d’autre en considération », a déclaré la présidente du STF, Samantha Becotte, lors d’une conférence de presse jeudi dernier.

« Même si les parents constituent une partie importante de l’éducation, les élèves sont toujours notre numéro un en tant que fédération et les enseignants sont notre priorité. Nous voulons donc nous assurer qu’ils sont soutenus. Et c’est le message sous-jacent qui accompagne certains de ces changements qui est préjudiciable. non seulement aux étudiants mais aussi aux enseignants.

Même s’il ne sait toujours pas comment il compte gérer la nouvelle politique au cours de la prochaine année scolaire, Dickie a déclaré qu’il trouverait un moyen de continuer à valider ses élèves – et il sait qu’il n’est pas le seul.

« De nombreux enseignants ont bâti leur carrière sur l’accueil et le soutien », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas que nous essayons de retirer cette autorité aux parents, c’est juste que nous voulons pouvoir soutenir ces enfants. »

Boutilier a déclaré qu’une des façons dont il envisage de soutenir les élèves de divers genres cette année scolaire consiste à élever un drapeau transgenre de trois pieds sur cinq pieds dans sa classe.

« J’espère qu’ils sentent que c’est un espace où tout le monde est le bienvenu », a-t-il déclaré.

« Je le dis très clairement : l’acceptation et l’inclusion sont la voie à suivre et la voie à suivre. »