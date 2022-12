Saskatchewan. les dirigeants politiques ont peu à dire sur le projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta

La loi sur la souveraineté du gouvernement de l’Alberta a retenu l’attention nationale cette semaine, mais les dirigeants politiques de la Saskatchewan n’ont pas eu grand-chose à dire à ce sujet.

La campagne à la direction du Parti conservateur uni de la nouvelle première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, était centrée sur la loi, qui a été déposée mardi à l’Assemblée législative de l’Alberta sous le nom de Alberta Sovereignty Within A United Canada Act, et a suscité de nombreuses réactions et analyses.

Le projet de loi décrit comment le gouvernement de l’Alberta n’appliquerait pas la législation, les politiques ou les programmes fédéraux qu’il juge « nuisibles » aux intérêts de l’Alberta ou qui enfreignent la répartition des pouvoirs dans la Constitution.

Le projet de loi semble donner au Cabinet de nouveaux pouvoirs pour contourner l’Assemblée législative et modifier unilatéralement les lois provinciales.

Le projet de loi « bouleverse fondamentalement un certain nombre de principes stabilisateurs de notre ordre constitutionnel canadien », a dit Eric Adams, spécialiste de la constitution à l’Université de l’Alberta.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré mercredi qu’il avait été informé de la loi.

“Je ne dirai pas si ça va trop loin ou pas trop loin”, a déclaré Moe.

“Ce que je dirais, c’est que tous ces actes feront l’objet d’un examen minutieux de la part des membres de l’opposition et d’autres, et c’est une bonne chose. Ils doivent respecter les limites des lois que nous avons dans notre pays.”

Moe a ensuite parlé de la première loi de son gouvernement sur la Saskatchewan, qui, selon lui, vise à « assumer pleinement notre autorité constitutionnelle. Si tel est l’objectif de la loi sur la souveraineté de l’Alberta d’une manière un peu différente, nous sommes favorables à ce que les provinces le fassent.

Moe et son gouvernement ont déclaré que Première loi de la Saskatchewan s’inscrira dans la Constitution canadienne. Il vise à confirmer l’autonomie et la compétence de la province sur ses ressources naturelles.

“Nous ne cherchons pas à étendre les pouvoirs juridictionnels provinciaux dont nous disposons”, a déclaré Moe.

Il a dit qu’il avait parlé à Smith du projet de loi de la Saskatchewan, mais pas de la loi de l’Alberta.

Après que le gouvernement de la Saskatchewan a présenté son projet de loi, Smith a publié un tweet de soutien, affirmant que les deux provinces «repoussaient Ottawa».

En tant que provinces, nous avons certains droits & responsabilités qui nous sont conférées par la Constitution. C’est formidable de voir la Saskatchewan, sous la direction de @PremierScottMoe, prendre les choses en main !< br>

En savoir plus : https://t.co/leXWhQiboG #cdnpoli # abpoli pic.twitter.com/3PA2Kqj4RO —@ABDanielleSmith

Moe a pris la parole après le dévoilement d’un portrait de l’ancien premier ministre Brad Wall mercredi.

Wall a parlé aux journalistes après la cérémonie et on lui a demandé s’il avait une opinion sur le projet de loi de l’Alberta.

“Je ne ferais aucun commentaire”, a déclaré Wall. “J’ai été assez longtemps en politique pour savoir que je ne devrais probablement pas commenter hypothétiquement quelque chose que je n’ai pas lu.”

Wall a pesé sur le premier acte de la Saskatchewan.

“Je pense que c’est une chose raisonnable pour la province de la Saskatchewan de délimiter son autorité juridictionnelle, en particulier dans les domaines du développement des ressources naturelles, mais pas limité à ces choses. Il y a des compétences partagées dans notre Constitution.”

Wall a déclaré que les provinces devraient défier le gouvernement fédéral, peu importe qui est au pouvoir, de montrer qu’ils « prennent ces questions au sérieux et exploreront les options pour protéger [their] intérêts.”

L’opposition interrogée sur le vote sur la première loi de la Saskatchewan

Mercredi, la chef de l’opposition Carla Beck a également refusé de se prononcer sur le projet de loi de l’Alberta, affirmant qu’elle ne l’avait pas encore lu en détail.

Beck a également été interrogé sur la Saskatchewan First Act. Lundi soir, un vote en deuxième lecture du projet de loi a reçu l’appui des députés du gouvernement et de six députés de l’opposition.

Le projet de loi passe maintenant à l’étape du comité, où il peut être discuté et l’opposition peut poser des questions au ministre et aux fonctionnaires.

Les deuxièmes lectures peuvent être approuvées par un vote à voix seule, mais le vote sur le projet de loi lundi a été enregistré. Moe a tweeté que le projet de loi avait été adopté en deuxième lecture avec «l’entier soutien des membres du Parti de la Saskatchewan et des députés du NPD».

L’opposition a été repoussée sur les réseaux sociaux pour son “soutien” au projet de loi.

Beck a défendu la décision de l’opposition de faire passer le projet de loi à l’étape suivante.

“Lors des discours en deuxième lecture, ce n’est pas un endroit où nous pouvons poser des questions au ministre”, a déclaré Beck.

“C’est une occasion pour les gens de la province d’avoir leur mot à dire pour poser ces questions en comité. Pas là où le gouvernement contrôle la parole.”

Beck a déclaré que son parti avait soulevé des inquiétudes concernant le manque de consultation des groupes autochtones sur la loi et qu’il serait en mesure de proposer des amendements et d’appeler des témoins au comité.

Les dirigeants des Premières nations et métis font partie de ceux qui exigent des réponses au sujet de la loi.

En novembre, la Fédération des nations autochtones souveraines, qui représente les Premières nations de la Saskatchewan, s’est publiquement opposée au projet de loi. La FSIN a déclaré que le gouvernement avait manqué à son devoir de consultation et que la loi enfreignait les droits inhérents et issus de traités.

Quelques semaines plus tard, l’assemblée Métis Nation-Saskatchewan a rejeté à l’unanimité le Saskatchewan First Act et a demandé le retrait du projet de loi, affirmant qu’il « ne fait rien pour promouvoir ou reconnaître les droits des Métis ».

Dans une interview accordée à CBC News jeudi, le chef de la FSIN, Bobby Cameron, a déclaré qu’il avait parlé au premier ministre Scott Moe depuis l’introduction de la loi, mais que la position de la FSIN restait la même.

“Nous n’avons jamais cédé ces terres. Nous avons seulement accepté de les partager.”

Cameron a dit qu’il craignait que la loi ne rende plus difficile pour les Premières Nations de bénéficier d’industries comme l’agriculture, l’exploitation minière et la foresterie.

“J’aimerais voir un document manuscrit des dirigeants élus provinciaux disant que c’est notre garantie à 100% que les peuples des Premières Nations seront, d’une part, des partenaires à part entière dans le développement des ressources et, d’autre part, des bénéficiaires de toutes les ressources de cette province que nous appelons les terres ancestrales traditionnelles, car ce sont nos ressources. »

Cameron a déclaré que la FSIN envisageait une action en justice.

Moe et le ministre de la Justice de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, ont soutenu que la loi n’aura pas d’incidence sur la relation issue des traités.

« Cela ne change pas les intentions du gouvernement d’inclure tous les habitants de la Saskatchewan, autochtones ou autres, dans l’économie. La loi vise à s’assurer que nous nous concentrons sur la Saskatchewan afin que nous puissions en bénéficier collectivement », a déclaré Moe. Mercredi.

Écoutez le panel politique de Saskatoon Morning avec Adam Hunter de CBC et le chroniqueur de Post Media Murray Mandryk alors qu’ils discutent de la Première loi de la Saskatchewan et des événements politiques de la semaine :